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    Corea del Norte lanzará un ataque nuclear en caso de que lider Kim Jong-Un sea asesinado

    Es una de las medidas que fue reportada por el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, después de que se dieran a conocer varias modificaciones a la Constitución que realizó el Norte en marzo.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Agencia KCNA

    Esta semana se conocieron cambios en la Constitución de Corea del Norte, los cuales se acordaron a mediados de marzo de este año. Entre ellos, hay una modificación para que en caso de que el lider Kim Jong-Un sea asesinado, se despliegue un ataque nuclear automático.

    Según señaló el medio británico The Telegraph esta medida fue aprobada en la primera sesión de la XV Asamblea Popular Suprema y la información fue obtenida a través del Servicio de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur esta semana.

    En específico, el artículo 3 dice que si “el sistema de mando y control de las fuerzas nucleares del Estado se ve amenazado por ataques de fuerzas hostiles... se lanzará un ataque nuclear de forma automática e inmediata”.

    Según expertos, esta modificación puede tener justificación por parte de Pyongyang tras el asesinato del exmandatario iraní Ali Jamenei por parte de Estados Unidos e Israel el pasado 27 de febrero.

    Este miércoles, el medio estatal norcoreano KCNA informó que Kim visitó una fábrica de armamento y “evaluó la superioridad del nuevo cañón obús automotor de calibre 155mm que se produce en la empresa”.

    Estos, como indicaron, servirán para armar a tres batallones con los que se dotarán este año las unidades de artillería de largo alcance en la frontera sureña del país.

    Otros de los cambios que se dieron cuenta en la constitución norcoreana tiene que ver con la eliminación de la referencia a la reunificación con Corea del Sur. Algo que logra remarcar la intención del Norte de pensar las dos Coreas como independientes.

    Sin embargo, como consignaron varios medios surcoreanos, representantes, como el secretario del Partido Democrático, Park Sun-won, que pudieron acceder a esos informes, mencionaron que si bien entre las modificaciones se menciona que Corea del Norte “no tolerará violaciones de la inviolabilidad en las zonas fronterizas con la República de Corea” no contiene retórica hostil hacia el Sur.

    Lee también:

    Más sobre:Corea del NorteKim Jong-UnCorea del SurAtaque nuclear

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