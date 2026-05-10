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    Canciller Pérez Mackenna y subsecretaria Estévez visitan India para impulsar acuerdo comercial e inversiones

    La delegación chilena busca avanzar en un Acuerdo de Asociación Económica Integral y abrir nuevas oportunidades de exportación en una de las economías más grandes del mundo.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Canciller Pérez Mackenna y subsecretaria Estévez visitan India para impulsar acuerdo comercial e inversiones

    El canciller Francisco Pérez Mackenna y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, iniciaron una visita oficial a India con el objetivo de fortalecer la relación económica bilateral, atraer inversiones y avanzar en un acuerdo comercial que permita ampliar el acceso de productos chilenos a uno de los mercados más grandes del mundo.

    La gira contempla actividades en las ciudades de Nueva Delhi y Bangalore, donde las autoridades sostendrán reuniones con representantes del gobierno indio, empresarios y organizaciones industriales durante cuatro días.

    Uno de los principales objetivos del viaje será acercar posiciones para concretar un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre Chile e India, iniciativa que busca profundizar las relaciones comerciales y ampliar las oportunidades de intercambio entre ambos países.

    India es actualmente la quinta mayor economía del mundo y se proyecta que alcance el tercer lugar global hacia 2030. Además, posee un mercado de más de 1.460 millones de habitantes, con una clase media emergente cercana a los 400 millones de personas.

    Canciller Pérez Mackenna y subsecretaria Estévez visitan India para impulsar acuerdo comercial e inversiones Altaf Qadri

    Según datos entregados por Cancillería, el comercio bilateral entre ambos países creció un 44% durante el último año, alcanzando los US $5.600 millones, aunque todavía representa apenas el 5% de las exportaciones chilenas totales.

    “Este viaje tiene un objetivo muy claro: abrir nuevos mercados para Chile, atraer inversión y avanzar en una relación económica más profunda con una de las economías más dinámicas del mundo”, señaló el canciller Pérez Mackenna.

    La autoridad agregó que India “representa una enorme oportunidad para diversificar exportaciones y fortalecer nuestra inserción internacional”, enfatizando que el gobierno espera concretar el acuerdo comercial durante este año.

    Por su parte, la subsecretaria Paula Estévez indicó que las negociaciones apuntan a generar una fórmula equilibrada para ampliar el acceso de productos chilenos al mercado indio.

    Canciller Pérez Mackenna y subsecretaria Estévez visitan India para impulsar acuerdo comercial e inversiones MARIO TELLEZ

    “Estamos trabajando en una fórmula equilibrada que amplíe el acceso a mercados para nuestra canasta exportadora y también incorpore capítulos en áreas como servicios, facilitación del comercio y minerales críticos”, afirmó.

    Estévez añadió que India es “un socio prioritario” dentro de la estrategia chilena de diversificación comercial.

    La delegación chilena incluye además representantes del sector privado y gremial, entre ellos el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio; el presidente de Vinos de Chile, Alfonso Undurraga; el presidente de Chilealimentos, Juan Manuel Mira, y el director internacional de la Sofofa, Diego Torres.

    Durante su estadía en India, el canciller sostendrá reuniones con el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar.

    Canciller Pérez Mackenna y subsecretaria Estévez visitan India para impulsar acuerdo comercial e inversiones. En la imagen, Subrahmanyam Jaishankar. Hamish Blair

    Además, Pérez Mackenna participará en la cumbre de la Confederación de la Industria India (CII Summit) y encabezará encuentros empresariales entre compañías chilenas e indias.

    La visita concluirá en Bangalore, ciudad conocida como el “Silicon Valley” de India, donde la delegación abordará temas vinculados a innovación, startups, tecnología y emprendimiento junto a representantes de la Cámara de Industria y Comercio local.

    Más sobre:Francisco Pérez-MackennaMinisterio de Relaciones ExterioresIndiaInversiónPaula Estévez

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