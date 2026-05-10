Investigan homicidio en Puente Alto: víctima fue abordada en su vehículo

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) se trasladó hasta la comuna de Puente Alto por el homicidio de un hombre que fue abordado en su vehículo en horas de la noche.

Según el comisario Diego Díaz de la BH Sur de manera preliminar “ sería un conductor de una aplicación de transporte de pasajeros , lo cual está en investigación. Habría sido abordado, a lo menos por dos sujetos, los que al interior del vehículo lo habrían agredido, para posteriormente darse a la fuga".

Según las primeras indagatorias de la PDI, la víctima habría salido de su vehículo y avanzado a pie antes de desplomarse en la calle, producto de las heridas que le causaron la muerte.

“De forma paralela, mientras el laboratorio realiza diligencias aquí en el sitio del suceso, oficiales de la Brigada Homicidios Sur se encuentran trabajando en la recopilación de cámaras y ubicación de testigos que permitan esclarecer el hecho que se está investigando”, dijo Díaz.

El policía además informó que junto con Carabineros están trabajando para conocer la identidad de la víctima y si el vehículo tenía algún tipo de encargo.