Accidente ferroviario en Chiguayante: EFE Sur confirma suspensión de servicio en la zona para el lunes

EFE Sur detalló el plan de acción respecto a los trabajos de retiro de los carros del tren desrielado a la altura de la estación Chiguayante, en la Región del Biobío.

Fue durante este sábado por la mañana que se conoció el desrielo de un tren de carga, lo cual involucró nueve carros. La empresa señaló que el hecho había ocurrido pasadas las 05.00 horas, cuando el convoy que transportaba celulosa hacia un puerto regional se desrieló.

Por el incidente no hubo personas lesionadas, pero el cruce ferroviario Santa Sofía quedó bloqueado y se implementó un funcionamiento especial para los servicios ferroviarios.

Junto con lo anterior, durante la tarde de la jornada, se confirmó EFE Sur confirmó que las grúas encargadas de retirar los carros afectados ya se encontraban en el sector para iniciar su armado. Junto con lo anterior, se proyectó que el retiro de los carros se extenderá hasta este domingo.

“Una vez que concluyan esa tarea, las cuadrillas de Infraestructura de EFE podrán ingresar a realizar los trabajos de rehabilitación de las vías dañadas”, sumaron en el comunicado.

Plan de contingencia

Debido a los trabajos en las vías, desde EFE Sur precisaron que el lunes 11 de mayo no circularán trenes por el sector, por lo que se estableció un plan de contingencia para abordar el tránsito de usuarios de Corto Laja y de Línea 1, con el fin de dar continuidad desde Pedro Medina a Estación Concepción, en coordinación con la Seremi de Transportes del Biobío.

Por lo mismo, se habilitarán buses de EFE en algunos sectores y en otros se reforzarán las frecuencias de los servicios existentes que son parte del perímetro de exclusión.

Con todo, el detalle de la coordinación y la cantidad de buses que serán habilitados durante la jornada se informará este domingo y, además, se hará difusión para el conocimiento de los usuarios.

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Por otra parte, el funcionamiento de trenes tanto al norte como al sur de Chiguayante, como lo son Laja-Pedro Medina y Concepción-Talcahuano, se mantendrá habilitado .

El martes 12 de mayo se habilitará una vía de circulación de trenes, lo cual permitirá reanudar operaciones de pasajeros y de carga desde el inicio de la jornada.

Sin embargo, cabe señalar que los trabajos para la recuperación de las otras vías se harán de manera nocturna por razones de seguridad operacional y, así, se extenderían preliminarmente hasta el jueves .

EFE Sur hizo el llamado a los usuarios a informarse por canales oficiales para conocer el detalle de las medidas de contingencia y avances en el desarrollo de los trabajos para rehabilitar la vía.