Revisa el heroico gol de Catalina Muñoz con el que la Roja femenina clasifica al Mundial Sub 17 de Marruecos
La delantera anota cerca del final para llevar a la selección chilena a la cita planetaria.
La Roja femenina Sub 17 está en el Mundial. Cuando el partido ante Ecuador parecía encaminarse inevitablemente a los penales, apareció Catalina Muñoz para cambiar la historia. La delantera, hija del exfutbolista Carlos Muñoz. La delantera entró en los minutos finales.
En los descuentos, Kiara Concha comandó un contraatauqe letal y dejó a Muñoz frente a frente con la arquera rival. La atacante definió con frialdad, pasando el balón entre las piernas de la portera para marcar el 2-1 y provocar la explosión de todo el banco chileno.
Tras el pitazo final, la Roja femenina Sub 17 selló su clasificación al torneo de Marruecos, sumándose a Brasil, Argentina y Venezuela como representantes sudamericanas en la cita planetaria.
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