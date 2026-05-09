Detienen en flagrancia a imputado por femicidio íntimo en La Cruz

Este viernes, la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) concurrió hasta la calle La Palmilla en la comuna de La Cruz, región de Valparaíso, por un femicidio con arma cortante.

El subprefecto Rodrigo Gallardo de la BH de Valparaíso informó que la mujer era una ciudadana venezolana de 42 años. Al igual que el imputado, ambos tenían situación irregular en el país, pero sin antecedentes penales.

El hombre le habría provocado una herida cortopunzante en el cuello, la que posteriormente provocó su muerte en el lugar.

“El contexto de este femicidio ocurre cuando su pareja, también venezolano, de 43 años de edad, comienza una discusión, en la cual extrae un cuchillo y con esta arma cortante le provoca la herida”, señaló Gallardo.

Según el detective, durante la mañana de este sábado después de las diligencias en el sitio del suceso, la PDI detuvo en flagrancia al sujeto y fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de La Calera.

El fiscal Juan Sebastián De la Fuente, mencionó que el sujeto fue formalizado por el delito de femicidio íntimo y desde el Ministerio Público solicitaron la prisión preventiva.

Esta medida fue acogida por el tribunal por considerarle un peligro para la sociedad y por la violencia con la que se llevó a cabo el delito.