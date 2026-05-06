Abogado de Maipú: “Para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad”

Previo a la tercera jornada de formalización de Joaquín Lavín, el abogado José Pedro Silva, representante de la Municipalidad de Maipú como querellante, adelantó aspectos de la exposición que iba a hacer ante el tribunal para pedir la prisión preventiva del exdiputado.

La Fiscalía Oriente imputa al exlegislador delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias.

Silva hizo ver el vínculo entre este caso y la indagatoria que enfrenta la exalcaldesa Cathy Barriga, esposa de Lavín.

“Están muy unidos ambos casos. De hecho, la arista contra el exdiputado Lavín surge a partir de la investigación contra la exalcaldesa. Por lo tanto, hemos señalado persistentemente desde ya hace bastante tiempo que para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad de Maipú“, sostuvo el abogado del municipio que hoy encabeza Tomás Vodanovic.

El letrado precisó que de la querella que presentó Maipú a principios del año 2025, el Ministerio Público formalizó la investigación tanto al diputado Lavín como a Arnaldo Domínguez por el tráfico de influencias, que era parte de los hechos que el municipio denunció y Domínguez fue formalizado por el cohecho agravado en la causa contra la exalcaldesa Barriga.

“Él recibía una coima, conocida en el lenguaje más común, por prestar ciertos servicios al interior del municipio vinculados con la imprenta MMG. Hoy día vamos a exponer en extenso en la audiencia”, afirmó.