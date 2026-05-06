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    Petróleo se desploma y rompe los US$ 100 tras reporte de acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán

    El WTI sufre una caída de más de 10% mientras que el crudo Brent se ubica por primera vez bajo ese umbral desde el pasado 22 de abril.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Fuerte caída del precio del petróleo. CENTCOM

    El precio del petróleo registró caídas abruptas este miércoles luego de que el medio estadounidense Axios reportara que Washington y Teherán se encuentran cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto que mantiene bloqueado el Estrecho de Ormuz.

    El crudo Brent, referencia internacional, se desploma 10,01% hasta US$99,33 por barril, perforando el umbral de los US$ 100 por primera vez desde el 22 de abril.

    El WTI que se cotiza en Nueva York y sirve de referencia para EE.UU. y Chile, por su parte, sufre una contracción de 11,62% hasta US$ 90,39.

    Ambos contratos ya habían cerrado más de 3,9% a la baja en la sesión anterior.

    El precio del petróleo es relevante para el mundo pero especialmente para Chile debido a que es importador neto de crudo. Este incremento disparó los precios locales de los combustibles a nivel local a niveles históricos y empujó las expectativas de inflación.

    El petróleo se hunde por debajo de los US$ 100 Ramon Espinosa

    El memorando de 14 puntos

    Según Axios, que citó a dos funcionarios estadounidenses y otras dos fuentes al tanto del asunto, la Casa Blanca estima que está próxima a suscribir un memorando de entendimiento de una página y 14 puntos para poner fin a la guerra y establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas.

    De acuerdo con las mismas fuentes, Washington espera que Irán responda sobre varios puntos clave en las próximas 48 horas.

    Aunque aún no existe ningún acuerdo formal entre ambas partes, las fuentes consultadas por Axios señalaron que este es el momento en que Washington y Teherán han estado más cerca de un entendimiento desde que estalló la guerra el 28 de febrero.

    Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán indicó a CNBC que estaban “evaluando” la propuesta de paz de 14 puntos presentada por Estados Unidos, mientras que la Casa Blanca no estuvo disponible de inmediato para comentar. Irán había señalado más temprano este miércoles que solo aceptaría un acuerdo de paz que fuera “justo”.

    El estratégico Estrecho de Ormuz

    El impacto en el suministro de crudo provocadas por la interrupción del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz desde que comenzó la guerra en febrero han disparado los precios que, la semana pasada, llegaron hasta casi los US$ 130, su nivel más alto desde 2022 cuando Rusia invadió Ucrania.

    El cierre del estrecho de Ormuz ha provocado una reducción de las reservas mundiales de petróleo y combustible, ya que las refinerías intentan compensar el déficit de producción, informó Reuters.

    Cierre del Estrecho de Ormuz afectó el suministro mundial de petróleo.

    Las reservas de crudo de Estados Unidos cayeron por tercera semana consecutiva, mientras que las de gasolina y destilados también disminuyeron, informaron el martes fuentes del mercado, citando cifras del Instituto Americano del Petróleo.

    Las reservas de crudo se redujeron en 8,1 millones de barriles en la semana que finalizó el 1 de mayo, según las fuentes. Las reservas de gasolina se redujeron en 6,1 millones de barriles con respecto a la semana anterior y las de destilados cayeron en 4,6 millones de barriles, según las fuentes.

    Un análisis de juiius Baer antes del reporte de Axios consignó que, dejando a un lado la política, el mercado del petróleo ha superado la reacción de choque inicial y se ha estabilizado en un régimen de absorción del déficit mediante la reducción de las existencias.

    Para el experto, hay margen para hacer frente a la crisis de suministro más allá del verano boreal.

    “Nuestras opiniones no han cambiado; la crisis actual debería seguir el patrón histórico de una crisis de precios de corta duración pero intensa. Mirando mucho más allá, dentro de unos años, es muy probable que el estrecho de Ormuz haya perdido parte de su importancia estratégica y su amenaza económica, dados los cambios duraderos que ya se han producido en respuesta al conflicto”, sostuvo Norbert Rücker, de Julius Baer.

    Más sobre:PetróleoIránGuerra Medio OrienteEstrecho de Ormuz

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