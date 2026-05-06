Clases suspendidas, desbordes de ríos y remociones en masa: sistema frontal afecta el sur del país

Las lluvias de otoño llegaron a la zona sur del país, donde ya se han observado los primeros estragos. Una de las regiones más afectadas es Los Lagos, particularmente en San Juan de la Costa, donde seis viviendas han resultado con daños.

Según informó la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), las clases debieron ser suspendidas en todos los establecimientos educacionales de la citada comuna.

Además, se registró el desborde del río Choroy Traiguén, también el colapso y aumento de caudal en esteros, además de remociones en masa menores. Todo esto dejó afectaciones en los sectores Contaco, Río Sur, Casa de Latas, calle Río Sur, Maicolpué (locales comerciales y viviendas), Pucatrihue y Liucura.

Producto de las fuertes lluvias , ocho estudiantes de la Escuela de Bahía Mansa debieron ser albergados en el establecimiento al no poder retornar a sus hogares en el sector Río Sur en Maicolpué.

Además, cuatro personas continúan aisladas en el sector Liucura, a la espera que baje el caudal de los esteros circundantes.

Senapred además, informó que se mantienen desvíos de tránsito en la Ruta U-400, producto del desborde de distintos cursos de agua locales y erosión de taludes.

En la comuna de Cochamó se registraron remociones en masa, por lo que la conectividad en la Ruta C-691, a la altura del kilómetro 55.9, entre las localidades de Cochamó y Río Puelo, se ha visto afectada.

En los lugares afectados se encuentran trabajando equipos de Bomberos, Carabineros, Vialidad y personal municipal.