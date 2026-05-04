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    Leitao dice que computador de cuando fue alcaldesa lo entregó al dejar el cargo y afirma que va a desvirtuar imputaciones

    "Tengo la convicción de haber actuado correctamente, con responsabilidad y apegada a la ley", aseguró en una declaración a propósito de las diligencias de la PDI en Peñalolén, el municipio que encabezó hasta 2024.

    Por 
    José Navarrete
     
    Juan Pablo Andrews
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La exalcaldesa de Peñalolén Carolina Leitao difundió una declaración a propósito de las diligencias realizadas por la Brigada Investigadora Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) en el municipio que ella encabezó hasta 2024.

    Esto, en el marco de la indagatoria que la Fiscalía Oriente abrió por la constatación de un déficit asociado a la gestión de Leitao en Peñalolén de $16.300 millones.

    La administración comunal -que ahora conduce el frenteamplista Miguel Concha- se querelló por los delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público en contra de la exalcaldesa y otros tres exfuncionarios.

    Este lunes, detectives llegaron a la municipalidad para llevarse equipos informáticos, entre ellos, el que usaba Leitao cuando fue jefa comunal.

    La exautoridad afirmó que no tuvo conocimiento de la diligencia ni fue contactada.

    “Pero, como abogada, puedo señalar que no se trata ni de un allanamiento ni de una incautación ordenada por un juez, sino que se trataría de una entrega voluntaria, que es una diligencia habitual del procedimiento en este tipo de investigaciones, donde se busca recabar toda la información necesaria para la investigación que lleva la Fiscalía", sostuvo.

    Asimismo, precisó que el computador que el utilizaba siendo alcaldesa lo entregué el 2024, cuando dejó el cargo, de acuerdo a los protocolos establecidos.

    “Cuando llegue el momento, tendré la oportunidad de desvirtuar cada una de las imputaciones que se me han hecho, pero no puedo dejar de señalar que estoy tranquila, porque tengo la convicción de haber actuado correctamente, con responsabilidad y apegada a la ley”, afirmó.

    Asimismo, Leitao defendió su periodo en Peñalolén.

    “Durante mi gestión la comuna no solo tuvo un gran progreso, sino que además incrementó significativamente su patrimonio y no hay dinero perdido como se ha intentado instalar a través de diversos medios, como parte de una estrategia, donde todas las acciones han tenido un correlato comunicacional intencionado de descrédito por una parte y desmedidas ansias de figuración por la otra", cerró.

    Leitao fue alcaldesa por tres periodos. En noviembre de 2024, impedida de haber competido por la reelección y a semanas de dejar el municipio, fue nombrada subsecretaria de Prevención del Delito.

    Más sobre:Carolina LeitaoPDIFiscalía OrientePeñalolénMiguel Concha

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