Oposición acusa a Steinert de “rendirse” ante el crimen organizado y de “incapacidad” para cumplir sus expectativas de campaña

A casi dos meses de instalarse en el gobierno y haber hecho un giro desde su rol como fiscal regional a uno político como ministra, la titular de Seguridad, Trinidad Steinert, sigue recibiendo cuestionamientos a su gestión y a la manera en que está dirigiendo su cartera.

La presión de Steinert es mayor debido a que fue el propio gobierno quien posicionó a este ministerio como uno de los más relevantes. Tanto así que en campaña se usó como la punta de lanza para prometer un cambio de timón y resultados rápidos en materias complejas como el combate al crimen organizado.

Pero Steinert ha tenido que navegar entre medio de esas expectativas con una serie de cuestionamientos en su contra. Tanto así que, en entrevista con La Tercera, este domingo admitió que se ha sentido cuestionada. Junto con eso, pidió calmar la ansiedad e hizo un ajuste en los tiempos para lograr las metas del gobierno. Si al principio se hablaba de los primeros noventa días, ahora se habla de fines de año.

“Ha habido cuestionamientos. Pero creo que también obedece a una ansiedad de la comunidad, de la ciudadanía, de distintos actores. Y es entendible. Lo único que les digo es déjennos trabajar, lo estamos haciendo, pero los resultados no pueden ser inmediatos”, afirmó.

Sus palabras recibieron fuertes críticas por parte de parlamentarios de oposición. Uno de ellos, por ejemplo, es el senador Karim Bianchi (independiente), quien preside la Comisión de Seguridad.

“Lo que señala la ministra no es realismo, simplemente es una rendición, porque cuando pasa de prometer resultados a pedir paciencia, en medio de una crisis de seguridad, es simplemente inaceptable e implica mostrarse desde un principio derrotado”, afirma Bianchi, haciendo referencia a las necesidades del sector, como el combate al crimen organizado.

El senador ya había sido duro con Steinert en los días previos acusando “sequía legislativa” por parte del Ejecutivo. Ahora volvió a arremeter en contra de la líder de Seguridad: “Chile no requiere de una autoridad que administre expectativas. Cuando dicen que los resultados van a llegar a largo plazo, lo que en verdad están diciendo es que hoy no tienen ningún control, y es peor, porque la gente no nota ninguna diferencia con lo que había antes después de una larga campaña de promesas”.

Bianchi añade que la ministra, al plantear que los resultados no pueden ser inmediatos, “es la confirmación de una gran estafa en materia de seguridad que se entregó en campaña, las expectativas no las tiene la ciudadanía, la generaron ellos y de eso tienen que hacerse responsables”.

Una opinión similar tiene el diputado Jaime Araya (ind.-PPD), quien integra la Comisión de Seguridad de la Cámara. “La ministra tiene que comprender que hoy día, a la luz de las promesas y los resultados, es evidente que Kast mintió para ganar la elección. Comprometió cosas que sabía que no iba a cumplir”, dice el diputado.

A juicio de Araya, “fue Kast y el Partido Republicano quienes instalaron que al otro día de asumir el gobierno los problemas se arreglaban, porque era solo cuestión de voluntad, y lo concreto es que han salido más seremis del gobierno que delincuentes venezolanos del país”.

Dedvi Missene

El senador Juan Luis Castro (PS) también comparte la misma opinión. “En materia de seguridad, más que ansiedad, la gente siente un grado de decepción de que ya en estos poco más de 50 días todavía no hay una hoja de ruta clara que diga qué medidas, qué plan, cómo se va a hacer la trazabilidad, cómo se va a medir exactamente, cuáles son los indicadores que deben bajar para disminuir esa percepción de delincuencia descontrolada, de migración irregular, donde todavía, con escudo fronterizo, no se logra tener claramente una definición de cómo se va a hacer la normalización de un problema migratorio tan grave como el que tenemos en Chile”, dice Castro, quien también integra la Comisión de Seguridad.

A juicio del senador socialista, el problema es que no hay claridad de hacia dónde va el gobierno: “Son demasiadas cosas que hoy día no se ven con un hilo conductor potente que permita decir ‘sí, esta es la estrategia que fue en la campaña y ahora es en el gobierno’. No hay una proporcionalidad ni hay relación. Por eso se produce la desazón y el escepticismo, que es lo que hoy día está sucediendo respecto a la agenda de seguridad”.

Otro de los integrantes de la Comisión de Seguridad, el senador Pedro Araya (PPD), también tiene una visión crítica del desempeño de Steinert. “La ministra intenta presentar esto como un simple ajuste de expectativas, pero en realidad es la evidencia de que el gobierno no está siendo capaz de cumplir su promesa de devolver la seguridad pública en los términos que ofreció”, dice Araya.

A juicio del senador, la ministra, al pedir que haya menos ansiedad, está “desplazando la responsabilidad hacia la ciudadanía en lugar de asumir que las metas iniciales eran poco realistas o derechamente incumplibles”.

“El giro desde resultados de corto plazo a promesas difusas de largo plazo no es menor, refleja un retroceso en el compromiso original más que una estrategia clara”, dice Araya.

Quien también se sumó a las voces más críticas fue la timonel del PS, la senadora Paulina Vodanovic. En entrevista con Canal 13, la senadora sostuvo que la autoridad debe centrarse en liderar políticas públicas más que en la exposición mediática de operativos policiales en terreno. “La ministra tiene que cumplir con el deber que la ley le impone, que es tener una estrategia nacional que combata el terrorismo, que combata el delito”, afirmó.

Dedvi Missene

En tanto la diputada Tatiana Urrutia (FA) añadió que “la ministra de Seguridad intenta traspasar la responsabilidad de las expectativas a la ciudadanía, olvidando que fue su propio gobierno el que instaló una lógica de emergencia extrema y que prometió soluciones inmediatas”.

Según Urrutia, “al reconocer falta de experiencia y pedir plazos más largos, queda de manifiesto la improvisación que les caracteriza. La seguridad pública requiere diagnósticos serios y planes ejecutables, no excusas basadas en una ‘ansiedad’ que el propio gobierno alimentó en campaña”.

Oficialismo cierra filas

Pese a las críticas de la oposición, en el oficialismo siguen respaldando a Steinert, a pesar de que al interior de los coaliciones de gobierno hay dudas respecto de su debut en el gobierno.

“Efectivamente las soluciones no van a venir de un día para otro, pero necesitamos con urgencia retomar la agenda y dejar de lado las críticas que no tienen nada que ver con la gestión de la ministra”, dice el diputado Eduardo Cretton (UDI).

El senador Andrés Longton (RN) es otro de los que sigue desestimando los reproches en contra de la líder de Seguridad. “Los resultados en seguridad nunca van a ser inmediatos, es parte de un proceso de instalación que requiere de una estrategia con un diagnóstico actualizado desde lo territorial, con medición de resultados que esperamos se plasme en la política nacional de seguridad y en el plan contra el crimen organizado”, dice el senador.

Dedvi Missene

Longton explica que “no todo es legislativo, entendiendo que hemos sacado muchas leyes en los últimos años, sin perjuicio de temas pendientes”. Por eso, a su juicio “el diseño debe estar alejado de la improvisación, como muchas veces vimos con los planes del gobierno anterior, y para eso aún está a tiempo la ministra ”.

Quien también se sumó a blindar a Steinert fue el timonel UDI Guillermo Ramírez. “Lo que dice la ministra Steinert a mí me parece razonable. Después de un cierto tiempo, cuando hayamos aprobado 50 proyectos y atacando temas como crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, el efecto acumulativo de todas esas medidas por supuesto que se va a notar”, dijo Ramírez en Canal 13.