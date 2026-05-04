Schalper por discusión de megarreforma: “Los tiempos políticos tienen que ajustarse a las necesidades”

El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Diego Schalper, abordó esta jornada la discusión del megaproyecto -que se retoma esta semana- así como también los plazos, considerando que cuenta con una suma urgencia que vence este 7 de mayo.

En entrevista con Radio Duna esta jornada, y consultado sobre si daban los plazos para que el proyecto fuese despachado de la comisión, el diputado apuntó a que en esto -a su parecer- lo que los tiene que guiar “es qué tenemos que hacer para reactivar la economía, para enfrentar la creciente situación de desempleo y de informalidad que afecta a los chilenos y poner a Chile en la senda de la reactivación económica, de la productividad y del desarrollo. Esa tiene que ser nuestra orientación”.

Para hacer eso, señaló, “los tiempos políticos tienen que ajustarse a las necesitades”.

“Y por lo tanto, cuando nosotros hemos dicho que esto hay que tramitarlo conceleridad, es porque los temas que están ahí incorporados (...) ninguno es un tema nuevo”, sostuvo.

Mañana, indicó, va el Consejo Fiscal Autónomo en la mañana a la comisión, “y a partir de ahí, tomar decisiones”.

“Yo lo que espero es que haya un debate prolijo, riguroso, pero que no eternicemos discusiones que al final del día tienen que ver con estrategias de desarrollo”, añadió.

Consultado por otra parte sobre la entrevista de la jornada de ayer del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en donde abordó la polémica de los oficios y reconoció un error, indicando “el oficio tuvo un error de oficio, faltó oficio. ¿Qué oficio faltó? Imaginarse que el oficio iba a ser público”, el jefe de bancada RN destacó la gestión.

“ Yo creo que este gobierno está en un buen momento para corregir aquellas cosas que, evidentemente, siempre se pueden hacer mejor . Lo dijo ayer el ministro de Hacienda, yo creo que este gobierno tiene el mandato de recuperar la estabilidad fiscal, y eso significa decirle a los chilenos, con mucha sinceridad, que aquí hay ciertos beneficios que se están empleando de mala manera, que hay ciertos gastos superfluos que otros gobiernos nos han atrevido a enfrentar, especialmente el último, y que además tenemos la responsabilidad de hacer eso en el contexto de no recortar ningún gasto social”, afirmó.

Esto, indicó, “es un desafío difícil, claro que lo es”, sin embargo, sostuvo, “creo que en esto en el gobierno tenemos que ser todos mucho más claros y precisos con los chilenos. No vamos a aguantar más fraude social, no vamos a aguantar más burocratización excesiva y vamos a ir a que realmente los recursos le lleguen a aquellas personas que lo necesiten”.

Asimismo, Schalper defendió la gestión del titular de Hacienda, indicando que “es una persona firme en sus convicciones, pero también muy ávida a escuchar”

“Evidentemente tiene sus puntos de vista y está muy bien, pero yo creo que en esto a medida que las semanas pasen el ministro Quiroz va a poder mostrar que él tiene un mandato muy claro: ajustar las finanzas públicas, hacer que los recursos se gasten bien y ser capaz de generar las condiciones para desarrollar económicamente el país”, señaló.

Y para esto, anunció Schalper, mañana van a almorzar con Quiroz en el Congreso.

“Lo hemos invitado a nuestra reunión de comité de los días martes, donde nuestro interés es conversar con él los distintos puntos y ver la manera en cómo apoyamos al gobierno en que saquemos esto con celeridad. Mal que mal, RN es la única bancada que institucionalmente ha manifestado su compromiso de sacar este proyecto de ley adelante”, afirmó.

En esto, y consultado sobre si tienen alguna petición especial al ministro sobre el proyecto, Schalper indicó que RN “siempre ha estado en la vanguardia en los temas de las pymes, en los temas de clase media y hace rato que le venimos planteando la necesidad de que esta reforma tenga una perspectiva de familia”.

“¿Qué significa tener una perspectiva de familia? Que una familia que incurren altos gastos en favor de personas que están a su cuidado, o una familia que tiene altos gastos en materia de salud, y en materia de educación, y que tiene que pagar impuestos porque una familia de clase media, porque una familia que intenta sacar adelante a sus hijos. Yo creo que ese tipo de cosas tendríamos que abrirnos a discutirlas en Chile", apuntó.