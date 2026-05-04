SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Schalper por discusión de megarreforma: “Los tiempos políticos tienen que ajustarse a las necesidades”

    El diputado también anunció que la jornada de mañana acordaron una reunión con Quiroz en el Congreso, y allí, sostuvo, "nuestro interés es conversar con él los distintos puntos y ver la manera en cómo apoyamos al gobierno en que saquemos esto con celeridad".

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Diego Schalper, abordó esta jornada la discusión del megaproyecto -que se retoma esta semana- así como también los plazos, considerando que cuenta con una suma urgencia que vence este 7 de mayo.

    En entrevista con Radio Duna esta jornada, y consultado sobre si daban los plazos para que el proyecto fuese despachado de la comisión, el diputado apuntó a que en esto -a su parecer- lo que los tiene que guiar “es qué tenemos que hacer para reactivar la economía, para enfrentar la creciente situación de desempleo y de informalidad que afecta a los chilenos y poner a Chile en la senda de la reactivación económica, de la productividad y del desarrollo. Esa tiene que ser nuestra orientación”.

    Para hacer eso, señaló, “los tiempos políticos tienen que ajustarse a las necesitades”.

    “Y por lo tanto, cuando nosotros hemos dicho que esto hay que tramitarlo conceleridad, es porque los temas que están ahí incorporados (...) ninguno es un tema nuevo”, sostuvo.

    Mañana, indicó, va el Consejo Fiscal Autónomo en la mañana a la comisión, “y a partir de ahí, tomar decisiones”.

    “Yo lo que espero es que haya un debate prolijo, riguroso, pero que no eternicemos discusiones que al final del día tienen que ver con estrategias de desarrollo”, añadió.

    Consultado por otra parte sobre la entrevista de la jornada de ayer del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en donde abordó la polémica de los oficios y reconoció un error, indicando “el oficio tuvo un error de oficio, faltó oficio. ¿Qué oficio faltó? Imaginarse que el oficio iba a ser público”, el jefe de bancada RN destacó la gestión.

    Yo creo que este gobierno está en un buen momento para corregir aquellas cosas que, evidentemente, siempre se pueden hacer mejor. Lo dijo ayer el ministro de Hacienda, yo creo que este gobierno tiene el mandato de recuperar la estabilidad fiscal, y eso significa decirle a los chilenos, con mucha sinceridad, que aquí hay ciertos beneficios que se están empleando de mala manera, que hay ciertos gastos superfluos que otros gobiernos nos han atrevido a enfrentar, especialmente el último, y que además tenemos la responsabilidad de hacer eso en el contexto de no recortar ningún gasto social”, afirmó.

    Esto, indicó, “es un desafío difícil, claro que lo es”, sin embargo, sostuvo, “creo que en esto en el gobierno tenemos que ser todos mucho más claros y precisos con los chilenos. No vamos a aguantar más fraude social, no vamos a aguantar más burocratización excesiva y vamos a ir a que realmente los recursos le lleguen a aquellas personas que lo necesiten”.

    Asimismo, Schalper defendió la gestión del titular de Hacienda, indicando que “es una persona firme en sus convicciones, pero también muy ávida a escuchar”

    “Evidentemente tiene sus puntos de vista y está muy bien, pero yo creo que en esto a medida que las semanas pasen el ministro Quiroz va a poder mostrar que él tiene un mandato muy claro: ajustar las finanzas públicas, hacer que los recursos se gasten bien y ser capaz de generar las condiciones para desarrollar económicamente el país”, señaló.

    Y para esto, anunció Schalper, mañana van a almorzar con Quiroz en el Congreso.

    “Lo hemos invitado a nuestra reunión de comité de los días martes, donde nuestro interés es conversar con él los distintos puntos y ver la manera en cómo apoyamos al gobierno en que saquemos esto con celeridad. Mal que mal, RN es la única bancada que institucionalmente ha manifestado su compromiso de sacar este proyecto de ley adelante”, afirmó.

    En esto, y consultado sobre si tienen alguna petición especial al ministro sobre el proyecto, Schalper indicó que RN “siempre ha estado en la vanguardia en los temas de las pymes, en los temas de clase media y hace rato que le venimos planteando la necesidad de que esta reforma tenga una perspectiva de familia”.

    “¿Qué significa tener una perspectiva de familia? Que una familia que incurren altos gastos en favor de personas que están a su cuidado, o una familia que tiene altos gastos en materia de salud, y en materia de educación, y que tiene que pagar impuestos porque una familia de clase media, porque una familia que intenta sacar adelante a sus hijos. Yo creo que ese tipo de cosas tendríamos que abrirnos a discutirlas en Chile", apuntó.

    Más sobre:PolíticaMegaproyectomegarreformaDiego SchalperJorge QuirozHacienda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Formalización de Joaquín Lavín: fiscal afirma que exdiputado usó dinero de asignaciones en sus campañas y la de su esposa

    12 personas fallecieron en accidentes de tránsito durante el fin de semana largo

    Ministro Arrau por obras de cárceles: “Lo que estamos haciendo es buscar recintos penitenciarios en zonas más lejanas”

    4 recomendaciones para controlar la adicción al celular, según especialistas

    A casi 30 años de iniciada: fallo de la Corte Suprema reactiva búsqueda de tesoro español en Juan Fernández

    Metro de Santiago normaliza su servicio tras cierre de varias estaciones en Línea 1

    Lo más leído

    1.
    Oficialismo apura tranco de megaproyecto para comenzar a votarlo esta semana y desata airado reclamo de la oposición

    Oficialismo apura tranco de megaproyecto para comenzar a votarlo esta semana y desata airado reclamo de la oposición

    2.
    El primer golpe al diseño político de Kast

    El primer golpe al diseño político de Kast

    3.
    Criteria: aprobación de Kast se mantiene en 38% y desaprobación sube levemente a un 51%

    Criteria: aprobación de Kast se mantiene en 38% y desaprobación sube levemente a un 51%

    4.
    Trinidad Steinert, ministra de Seguridad: “Déjennos trabajar, los resultados no pueden ser inmediatos”

    Trinidad Steinert, ministra de Seguridad: “Déjennos trabajar, los resultados no pueden ser inmediatos”

    5.
    Antauro Humala propone que Perú recupere Arica y Tarapacá “por la vía diplomática o armada” y desata críticas en Chile

    Antauro Humala propone que Perú recupere Arica y Tarapacá “por la vía diplomática o armada” y desata críticas en Chile

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Ed Sheeran en Chile: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Ed Sheeran en Chile: estos son los precios

    Temblor hoy, lunes 4 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 4 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Se pronostican lluvias y vientos de hasta 60 km/h en la zona centro-sur del país

    Se pronostican lluvias y vientos de hasta 60 km/h en la zona centro-sur del país

    Formalización de Joaquín Lavín: fiscal afirma que exdiputado usó dinero de asignaciones en sus campañas y la de su esposa
    Chile

    Formalización de Joaquín Lavín: fiscal afirma que exdiputado usó dinero de asignaciones en sus campañas y la de su esposa

    12 personas fallecieron en accidentes de tránsito durante el fin de semana largo

    Ministro Arrau por obras de cárceles: “Lo que estamos haciendo es buscar recintos penitenciarios en zonas más lejanas”

    Imacec completa en marzo su tercera caída consecutiva y economía registra el primer trimestre negativo desde 2023
    Negocios

    Imacec completa en marzo su tercera caída consecutiva y economía registra el primer trimestre negativo desde 2023

    GameStop lanza oferta para adquirir eBay en más de US$ 55.000 millones

    Petróleo anota fuerte alza en medio de tensión en el Estrecho de Ormuz y plan de EE.UU. para liberar buques

    4 recomendaciones para controlar la adicción al celular, según especialistas
    Tendencias

    4 recomendaciones para controlar la adicción al celular, según especialistas

    Confirman lluvia en Santiago: cuándo y qué sectores de la RM tendrán precipitaciones

    Por qué Ciudad de México se está hundiendo más de 2 centímetros al mes, según la NASA

    Gianni Infantino le entrega a Chile el galardón de plata en los Premios FIFA Forward
    El Deportivo

    Gianni Infantino le entrega a Chile el galardón de plata en los Premios FIFA Forward

    Christian Garin y Tomás Barrios avanzan con solidez en la qualy del Masters de Roma

    Raphinha respalda la presencia de Neymar en el Mundial: “Es el indicado para conseguir el sexto título”

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen
    Tecnología

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    “Ladran Sancho que vamos pasando”: la historia tras la nueva canción de Hesse Kassel
    Cultura y entretención

    “Ladran Sancho que vamos pasando”: la historia tras la nueva canción de Hesse Kassel

    Premiada en Venecia y nominada a los Oscar: Femcine 2026 anuncia a su película inaugural

    El público decide el final en “Veredicto”, la obra con que Teatro La Puerta celebra 35 años

    “La oleada de Donald Trump”: La cifra récord de estadounidenses que quieren abandonar el país
    Mundo

    “La oleada de Donald Trump”: La cifra récord de estadounidenses que quieren abandonar el país

    Irán asegura haber impedido el paso de un buque de la Armada de Estados Unidos a través del estrecho de Ormuz

    Zelenski aborda con la UE, la OTAN y otros socios cómo “revitalizar” el proceso de negociaciones con Rusia

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?