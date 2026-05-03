Se pronostican lluvias y vientos de hasta 60 km/h en la zona centro-sur del país
Las lluvias comenzarán con fuerza el martes en las regiones de Ñuble y Biobío, con estimaciones de hasta 50 mm en zonas de precordillera y cordillera.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una serie de avisos meteorológicos durante este domingo ante sobre el ingreso de un sistema frontal que afectará con distintas intensidades a gran parte de la zona centro y sur durante el inicio de esta semana.
En cuanto a las precipitaciones, las lluvias comenzarán con fuerza el martes en las regiones de Ñuble y Biobío, con estimaciones de hasta 50 mm en zonas de precordillera y cordillera.
En la Región del Maule, el agua llegará principalmente el miércoles, con cantidades que oscilarán entre los 25 y 40 mm en las zonas más cordilleranas.
En La Araucanía y Los Ríos, se advierte sobre precipitaciones que podrían caer en cortos periodos de tiempo entre la tarde del martes y la madrugada del miércoles, con precipitaciones que oscilarán entre los 30mm en el valle hasta los 55 mm en la precordillera de la Región de Los Ríos.
Vientos
A partir de la mañana del lunes, se espera la llegada de vientos normales a moderados que afectarán principalmente a los sectores cordilleranos de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h el día miércoles.
En la Región del Maule, las ráfagas en cordillera podrían llegar a los 70 km/h este lunes. Por su parte, en las regiones de Ñuble y Biobío se prevén vientos constantes con rachas de entre 40 y 60 km/h en sectores de litoral y cordillera durante el martes y miércoles.
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