Se pronostican lluvias y vientos de hasta 60 km/h en la zona centro-sur del país

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una serie de avisos meteorológicos durante este domingo ante sobre el ingreso de un sistema frontal que afectará con distintas intensidades a gran parte de la zona centro y sur durante el inicio de esta semana.

En cuanto a las precipitaciones, las lluvias comenzarán con fuerza el martes en las regiones de Ñuble y Biobío, con estimaciones de hasta 50 mm en zonas de precordillera y cordillera.

En la Región del Maule, el agua llegará principalmente el miércoles, con cantidades que oscilarán entre los 25 y 40 mm en las zonas más cordilleranas.

En La Araucanía y Los Ríos, se advierte sobre precipitaciones que podrían caer en cortos periodos de tiempo entre la tarde del martes y la madrugada del miércoles, con precipitaciones que oscilarán entre los 30mm en el valle hasta los 55 mm en la precordillera de la Región de Los Ríos.

Vientos

A partir de la mañana del lunes, se espera la llegada de vientos normales a moderados que afectarán principalmente a los sectores cordilleranos de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h el día miércoles.

En la Región del Maule, las ráfagas en cordillera podrían llegar a los 70 km/h este lunes. Por su parte, en las regiones de Ñuble y Biobío se prevén vientos constantes con rachas de entre 40 y 60 km/h en sectores de litoral y cordillera durante el martes y miércoles.