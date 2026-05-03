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    Garnero estalla contra el arbitraje: “Son todos fisicoculturistas, tienen facha, pero en el juego erran mucho”

    El técnico de Universidad Católica profundiza en sus quejas contra el arbitraje, después del empate frente a Universidad de Concepción, en el sur.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Daniel Garnero, en un partido de la UC (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Daniel Garnero no se guarda nada. Después del empate entre la UC y Universidad de Concepción, tardó apenas segundos en descargarse contra el juez Manuel Salvo. "La jugada de la infracción si está bien amonestado, en la anterior no hizo nada y el arbitro lo amonestó. ¿Por qué? Nos dejó con un jugador menos porque quiso“, disparó en la transmisión televisiva de TNT Sports, apenas finalizado el juego.

    El paso de los minutos no le llevó calma. El adiestrador cruzado insistió en sus aprensiones contra el referato, en un análisis que se hizo mucho más profundo en la zona mixta del estadio Ester Roa Rebolledo.

    Garnero estalla contra el arbitraje: “Son todos fisicoculturistas, tienen facha, pero en el juego erran mucho”

    El estratega disparó munición gruesa. “La primera complicación es que tuvimos uno menos por una irresponsabilidad del árbitro. La primera amonestación, ¿me la pueden explicar? El chico no hizo nada, le hacen una falta; el rival lo venía a buscar y después se enfrenta con Gary, al que no le dijo nada, y lo amonestan. La segunda fue un error, se equivocó y nos quedamos con uno menos, y ahí ya cambió el juego”, comenzó diciendo.

    El siguiente dardo fue, sin dudas, el más profundo. “Yo no sé… sinceramente, si lo hizo a propósito, lo entiendo, porque puede pasar; si no, es preocupante. El penal a Pancho (Rossel) es penal y tarjeta, y lo amonesta por simular.Hoy los árbitros son todos fisicoculturistas, se pintan, tienen facha, saben el reglamento de memoria. Ahora, en la esencia del juego, se equivocan mucho… mamita querida. Me voy con mucha bronca”, lamentó.

    Garnero, en un duelo de la UC (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El próximo desafío

    El exvolante de Independiente también abordó el próximo desafío de los estudiantiles, ante Cruzeiro, en el Claro Arena. "El miércoles tenemos un ‘picadito’ contra unos brasileños que dicen que juegan bastante bien", ironizó, inicialmente.

    “Es Copa Libertadores, estamos en una instancia muy buena. Haber obtenido los resultados que tuvimos de visitantes nos posiciona bien, ahora tenemos que hacernos fuertes de local, porque este grupo está muy complicado”, complementó en un tono más serio, respecto del próximo desafío estudiantil.

    Más sobre:La UCUniversidad CatólicaDaniel GarneroMario SalvoÁrbitrosFútbolFútbol Nacional

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