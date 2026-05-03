EE.UU. descubre yacimiento de litio que podría abastecer a 130 millones de vehículos eléctricos

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) descubrió un yacimiento de litio que contiene 2,3 millones de toneladas métricas en la región de los Apalaches en el este del país.

Según la investigación, publicada en la revista científica Natural Resources Research, la región de los Apalaches del sur contiene aproximadamente 1,43 millones de toneladas métricas de óxido de litio, concentradas en Carolina del Norte y Carolina del Sur, y los Apalaches del norte, aproximadamente 900 mil toneladas métricas, concentradas en Maine y New Hampshire.

Las baterías de iones de litio pueden alimentar computadoras, equipos militares, vehículos, teléfonos, herramientas eléctricas y sistemas de almacenamiento de energía para redes eléctricas, así como aleaciones aeroespaciales.

La cantidad descubierta por esta investigación podría suplir los recursos que necesitan:

1,6 millones de baterías a escala industrial, lo suficientemente grandes como para estabilizar una red eléctrica.

130 millones de vehículos eléctricos.

180 mil millones de computadoras portátiles, o un suministro mundial de computadoras portátiles para mil años.

500 mil millones de teléfonos celulares, o 60 teléfonos celulares por persona en la Tierra.

El litio hallado se encuentra en pegmatitas, rocas de grano grueso similares al granito.

Las estimaciones en estos estudios presentan un nivel de confianza del 50% . Al mismo tiempo, hay un 90% de confianza en al menos 90.000 toneladas métricas, y una probabilidad del 10% de que haya hasta 7,4 millones de toneladas métricas sin descubrir solo en los Apalaches del norte.

Mercado del litio en EE.UU.

Ned Mamula, director del USGS, dijo que “esta investigación demuestra que los Apalaches contienen suficiente litio para ayudar a satisfacer las crecientes necesidades del país, lo que supone una importante contribución a la seguridad minera de Estados Unidos, en un momento en que la demanda mundial de litio está aumentando rápidamente”.

Además, agregó que “Estados Unidos fue el principal productor mundial de litio hace tres décadas, y esta investigación destaca el enorme potencial p ara recuperar nuestra independencia minera ”.

En 2025 Australia fue el mayor productor de litio en el mundo con 92 mil toneladas, China ocupa el segundo lugar con 62 mil y concentra la mayor parte del refinado y consumo mundial de este mineral.

Chile en tanto, ocupa el tercer lugar de la lista, con la producción de 56 mil toneladas durante 2025. Además, lidera las cifras mundiales en cuanto a cantidad de reservas de este elemento , con 9 más de millones de toneladas.

Si bien no hay datos públicos sobre la producción total de litio por parte de EE.UU., se sabe que el país norteamericano aún depende en gran medida de suministros extranjeros.