Con la mente en Cruzeiro: una alternativa UC rescata un empate con el Campanil gracias a un excelso Darío Melo

La pizarra de Daniel Garnero no dio resultado. Un equipo alternativo de Universidad Católica igualó 2-2 en su visita a Universidad de Concepción, en un entretenido encuentro en el Ester Roa. El empate lo festeja Ñublense, líder del Grupo B de la Copa de la Liga. ¿El próximo objetivo? Cruzeiro por Copa Libertadores.

La UC viajó a la región del Biobío pensando en el partido internacional del próximo miércoles. Es por ello que el técnico argentino alineó una oncena completamente suplente. Los cruzados estuvieron lejos del rendimiento mostrado en sus últimas grandes presentaciones a nivel continental, pero sacaron el resultado adelante pese a tener un hombre menos desde la media hora.

El elenco estudiantil salió con la necesidad de ganar para mantenerse en la pelea en el Grupo B del certamen, misma obligación para Universidad de Concepción. Una derrota significaba una complicación debido a sus respectivos presentes en la Copa de la Liga.

Un intenso trámite bajo el diluvio

El encuentro inició con un animado Campanil bajo la intensa lluvia, al ritmo del talentoso Jeison Fuentealba. El encendido canterano de la U causó estragos a los 3 minutos. Habilitó de gran manera a Agustín Urzi a la espalda de la defensa cruzada. El argentino recibió y definió con un globo sobre Darío Melo. Golazo para abrir la cuenta cuando los cruzados se estaban acomodando.

Poco después vino el empate. Osvaldo González tuvo un error en la salida e intentó reponerse cuando Juan Francisco Rossel se disponía a rematar en el área. El capitán penquista lo bajó, pero el árbitro Mario Salvo dejó seguir. Luego de unos minutos de juego la pelota salió y vino el llamado del VAR. Tras revisar la acción se señaló la pena máxima. Agustín Palavecino (12′) se hizo cargo e igualó las acciones con un ajustado remate cruzado.

El encuentro mantuvo su intensidad, aunque por momentos se jugó poco, en un trámite marcado por la rapidez del terreno producto de las intensas precipitaciones. De todas maneras, la UC logró ponerse en ventaja en la media hora. Palavecino se hizo cargo de un tiro libre y el arquero José Sanhueza tuvo una bastante débil respuesta, dejando un rebote que capitalizó Diego Corral (29′) con un potente remate.

Los cruzados se adelantaron, pero se quedaron con un futbolista menos tras la insólita expulsión de José Ignacio Salas. El lateral de 18 años recibió dos tarjetas amarillas en menos de dos minutos. Primero, en el 30′, luego de una gresca donde se enfrentó con Urzi. Un minuto después llegó tarde a un cruce y le cometió una infracción al propio argentino. El árbitro no lo dudó y lo amonestó por segunda vez para después mostrarle la roja. Todo esto ante la desazón del defensor cruzado. Eugenio Mena ingresó por Martín Gómez para rearmar la zaga.

El Campanil movió la pizarra en el complemento para salir a buscar el resultado. Poco a poco se fueron aproximando hacia el arco de Melo, que ya había tenido un par de paradas en la primera mitad. La pelota parada fue un factor para hacer daño. La UC, en tanto, con el paso de los minutos fue dando ingreso a algunos de los estelares para sostener el resultado.

La UC cerró las líneas y parecía mantener la victoria sin pasar mayores sobresaltos. No obstante, el encuentro se encendió sobre el cierre, en una ráfaga. Primero, en el 82′, David Retamal marcó un verdadero golazo. El defensor capturó un rebote fuera del área, giro entre dos rivales y realizó una pared con Diego Sabando para sacar un ajustado remate. Gran jugada del zaguero.

No obstante, un minuto después se señaló penal por una infracción de Cristian Cuevas a Fuentealba. El juez fue llamado por el VAR, pero decidió quedarse con su cobro, en una ajustada determinación. Ahí comenzó el show de Darío Melo, que le tapó dos penales a Cecilio Waterman. En primera instancia, el panameño remató cruzado, pero el lanzamiento se debió repetir por invasión. Después, abrió el pie, pero el portero volvió a agrandarse para a un par de minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario.

Ambos equipos salieron a buscar el gol que les diera la victoria en los descuentos, pero todo terminó en igualdad. Con este empate, la UC se quedó en el segundo lugar del Grupo B, sumando siete unidades, tres menos que el líder Ñublense. Cruzados y chillanejos se enfrentarán la próxima jornada en el Claro Arena, en un duelo que clave para definir la zona. Universidad de Concepción, en tanto, quedó tercero con cuatro puntos.