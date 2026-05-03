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    Su primer título del año: Alejandro Tabilo vence a Zizou Bergs y se corona en el Challenger de Aix-en-Provence

    El chileno superó al belga, por parciales de 6-4, 4-6 y 6-3, para conseguir su primer trofeo de la temporada. Tras imponerse en Francia, también consolidó un gran ascenso en el ranking ATP.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Alejandro Tabilo consiguió su primer título del año en el Challenger de Aix-en-Provence. Foto: @openaixprovence (Instagram).

    Alejandro Tabilo (43° del ranking ATP) volvió a ser campeón en Francia. El chileno se coronó en el Challenger de Aix-en-Provence y obtuvo su primer título del año. Lo hizo tras vencer al belga Zizou Bergs (44°), por parciales de 6-4, 4-6 y 6-3, en dos horas y 19 minutos.

    De esta forma, la primera raqueta nacional consiguió su primer trofeo del año tras haber perdido dos finales (Challenger de Concepción y ATP 500 de Río de Janeiro). Además, en Aix-en-Provence, certamen que también obtuvo en 2024, logró su séptimo título de la categoría, el primero en dos años (se suman Guayaquil 2021 y 2023, Francavilla 2023, Karlsruhe 2023 y Brasilia 2023).

    Al frente se plantó un viejo conocido. El belga protagonizó una polémica ante Christian Garin, a quien embistió en un cambio de lado en Copa Davis, en un recordado incidente que terminó en un escándalo. El nacional no quiso continuar, mientras el equipo capitaneado pedía la sanción hacia el europeo. Finalmente, Chile quedó descalificado por no retomar el partido.

    Para remate, la rivalidad de Bergs con los tenistas nacionales es positiva. Llegó a la final antecedido de dos triunfos en los dos enfrentamientos que tuvo con Tabilo: Roland Garros 2024 y Tokio 2025.

    En ese sentido, para ambos era necesaria la victoria. El segundo y tercer sembrado del certamen regresaron al top 40 tras llegar a la final en Francia. El objetivo es continuar escalando en el ranking ATP para meterse como cabeza de serie (32 sembrados) en Roland Garros.

    Una definición cerrada

    El duelo tuvo una alta intensidad desde el inicio. Ambos mostraron un tenis agresivo y se hicieron fuertes con sus respectivos servicios, aunque no sin combatir en cada game. Golpe tras golpe, fue una verdadera batalla.

    Los dos tuvieron opciones de break. Sin embargo, fue el chileno el que lo consiguió. Logró quebrar en un intenso décimo juego y se quedó con el primer parcial por 6-4. El punto vino acompañado de un grito al aire y una efusiva celebración.

    Pese al impacto, el segundo set mantuvo una tónica similar. Ninguno de los dos bajó el ritmo. De hecho, Bergs, que tenía notoriamente más apoyo del público, logró quebrar en el quinto game. Tabilo reaccionó al instante y recuperó el break en un batallado juego.

    No obstante, Bergs aprovechó algunos errores del chileno y volvió a quebrar en el séptimo game, poniéndose nuevamente por delante en el marcador. Finalmente, se quedó con el parcial por 6-4 y la definición se alargó hasta el tercer set. En tanto, el público comenzó a encenderse cada vez más en favor el europeo.

    Ahí Tabilo se hizo más fuerte. Comenzó quebrando en el segundo game, lo que encaminó su triunfo, pero nuevamente no sin combatir. El nacional pudo hacerle frente a los ataques del belga, que estuvo cerca de recuperar más de algún break. Sin embargo, en el cierre estuvo cada vez más sólido.

    Los constantes gritos de “¡Zizou, Zizou!“ se hicieron una costumbre. Eso sí, los fanáticos no dejaron de aplaudir al chileno cuando este sorprendía con su tenis. Finalmente, Tabilo cerró el set por 6-3 y consiguió su primer título del año, lo que le permitió escalar hasta la posición 35° del ranking live. El recinto galo donde fue visitante se deshizo en aplausos tras su coronación.

    Más sobre:TenisPolideportivoATPChallengerChallenger de Aix-en-ProvenceAlejandro TabiloZizou Bergs

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