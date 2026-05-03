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    Hazaña en la NBA: Philadelphia gana un épico séptimo juego en Boston y elimina a los Celtics por primera vez en 44 años

    La franquicia de Pensilvania desató una hecatombe en el TD Garden, remontando una eliminatoria en la que iban 1-3 abajo. Joel Embiid y Tyrese Maxey fueron las grandes figuras para cortar una sequía que databa desde 1982.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Joel Embiid fue figura en el épico triunfo de Philadelphia 76ers sobre los Boston Celtics.

    Los Playoffs de la NBA no decepcionan. Cuando la mejor liga de baloncesto a nivel mundial entra en su recta final, se ven compromisos que, muchas veces, rozan lo legendario. Uno de ellos fue el cruce entre los Boston Celtics y Philadelphia 76ers, por la primera ronda de la Conferencia Este.

    En el TD Garden, el elenco de Pensilvania desató una auténtica hecatombe al ganar un épico séptimo juego en condición de visitante. El factor heroico reside en que los Sixers llegaron a estar 1-3 abajo en la serie, por lo que materializaron una remontada que se ha dado en muy pocas ocasiones a lo largo de la historia.

    Sin embargo, ese no es el punto cúlmine de la hazaña. Tras sellar el 4-3 en Massachusetts, Philly tumbó a uno de los fantasmas más grandes en la historia de la franquicia: eliminó a los Celtics por primera vez desde 1982. 44 años de decepciones que por fin se terminaron.

    Embiid y Maxey, los héroes

    Los encargados de comandar el dramático triunfo fueron Joel Embiid y Tyrese Maxey, las dos caras de la franquicia de Pensilvania. El pívot, que no pudo estar en tres partidos por una compleja operación de apendicitis y una molestia en la rodilla, volvió en gloria y majestad para liderar la voltereta en el tablero.

    El camerunés firmó 34 puntos y 12 rebotes, luchando contra los propios dolores de su cuerpo. Además, disputó 39 extenuantes minutos peleando bajo el poste con Neemias Queta, el pívot de los Celtics. Una actuación para los libros de historia.

    En esa misma sintonía, lo de Maxey también es digno de aplaudir. El base jugó prácticamente todo el partido (45 minutos, es decir, solo descansó durante 3) y se alzó con 30 unidades, 11 rebotes y 7 asistencias. Muy cerca del triple-doble.

    En Boston, en tanto, Jaylen Brown tuvo que asumir la batuta ante la baja por lesión de Jayson Tatum, pero no le alcanzó. El escolta registró 33 puntos que no pudieron evitar la caída y eliminación de su equipo, que era uno de los grandes favoritos en el Este al terminar con el segundo mejor récord de toda la Conferencia (para poner en perspectiva la hazaña, Philadelphia apenas había terminado 7°).

    Ahora los Sixers chocarán en las semifinales frente a los New York Knicks, que dejaron en el camino a los Atlanta Hawks en seis juegos.

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