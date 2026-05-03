Quiroz defiende cobro del CAE y apunta a mejorar funcionamiento de Junaeb sin recorte de beneficios

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó el ajuste fiscal impulsado por el gobierno, poniendo especial énfasis en la revisión de políticas como el Crédito con Aval del Estado (CAE) y el programa de alimentación escolar de Junaeb.

En conversación con el programa Estado Nacional, de TVN, el secretario de Estado defendió el proceso de cobro a deudores, señalando que “la ley del CAE es un beneficio social, pero no pagar el CAE no es un beneficio social ”.

En esa línea, explicó que el Ejecutivo cruzó información tributaria para detectar incumplimientos: “Cruzamos los datos del Servicio de Impuestos Internos con los deudores (…) y se empezó a cobrar, y ese cobro va a generar un impacto en las cuentas fiscales muy significativo”.

Quiroz sostuvo que este proceso no solo busca recuperar recursos, sino también corregir distorsiones en el sistema. “Cuando uno examina cómo se están haciendo las cosas, descubre situaciones que obligan a actuar”, afirmó, enfatizando que el objetivo es evitar abusos y mejorar el uso de recursos públicos.

Quiroz defiende cobro del CAE y apunta a mejorar funcionamiento de Junaeb sin recorte de beneficios

Junaeb: cuestionamientos al diseño, no al beneficio

En relación con el programa de alimentación escolar, el ministro descartó que exista una intención de eliminarlo, pero sí planteó críticas a su funcionamiento. “Aquí ningún niño que reciba este beneficio se va a quedar sin su ración”, aseguró.

Sin embargo, advirtió que hay problemas estructurales que justifican una revisión. “Hay cosas de diseño (…) por ejemplo, el que chequea que la ración que entra es la que el Estado está pagando no depende de la organización que compra, sino de un funcionario del establecimiento”, explicó.

A juicio del titular de Hacienda, este tipo de falencias afecta la trazabilidad del gasto público. “En cualquier sistema donde no hay control claro entre lo que se paga y lo que se recibe, al menos hay un porcentaje de ineficiencia”, señaló, apuntando a la necesidad de mejorar los mecanismos de supervisión.

En ese sentido, Quiroz planteó que eventuales cambios buscarán optimizar el programa y no reducir su alcance. “Donde quisiéramos estar es que sean mejores raciones, que les gusten más y que estén mejor atendidos”, indicó.