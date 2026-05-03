SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Criteria: aprobación de Kast se mantiene en 38% y desaprobación sube levemente a un 51%

    La medición contempló la situación de emergencia, el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, evaluación de la oposición y el gasto público del Estado.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Criteria: aprobación de Kast se mantiene en 38% y desaprobación sube levemente a un 51% JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La encuesta Criteria reportó que la aprobación del Presidente José Antonio Kast se mantuvo y la desaprobación aumento en un escenario marcado por tensiones en el oficialismo y el debate en torno al proyecto de ley de Reconstrucción Nacional.

    Según los resultados más recientes de la encuesta Criteria, la aprobación del Mandatario se mantuvo en 38% respecto de la medición anterior.

    En cambio, la desaprobación alcanzó un 51%,lo que significa un aumento de dos puntos.

    En tanto, un 11% de los encuestados declara no tener una postura definida sobre la forma en que está conduciendo su gobierno, dos puntos menos que la medición anterior.

    Criteria: aprobación de Kast se mantiene en 38% y desaprobación sube levemente a un 51%

    Evaluación de la situación de emergencia

    En relación al rumbo que ha tomado el manejo del gobierno sobre la situación de emergencia -retórica instalada por el gobierno- se mantiene sin cambios. Un 43% considera que el rumbo es incorrecto, frente a un 37% que lo evalúa como correcto.

    En tanto, un 20% de los encuestados declara no tener una opinión clara sobre este manejo.

    Criteria: aprobación de Kast se mantiene en 38% y desaprobación sube levemente a un 51%

    Ley de Reconstrucción

    Respecto al proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico, un 83% declara haber escuchado o leído al menos algo sobre él, lo que representa un aumento de 4 puntos respecto de la medición anterior.

    Por otro lado, un 17% señala no haber tenido información al respecto.

    Criteria: aprobación de Kast se mantiene en 38% y desaprobación sube levemente a un 51%

    En relación con la postura frente al proyecto, un 36% declara estar a favor y un 33% en contra, es decir, un aumento de nueve puntos respecto a la medición anterior.

    En tanto, un 31% no tiene una posición definida, ocho puntos menos.

    Criteria: aprobación de Kast se mantiene en 38% y desaprobación sube levemente a un 51%

    Sobre la percepción de su impacto, un 37% cree que el proyecto tendría un efecto más bien positivo para el país, mientras que un 35% estima que sería más bien negativo y un 28% no tiene una opinión clara.

    Al desagregar por identificación política, entre quienes se identifican con la derecha un 68% considera que el impacto sería positivo, mientras que entre quienes se identifican con la izquierda solo un 6% comparte esa visión.

    Criteria: aprobación de Kast se mantiene en 38% y desaprobación sube levemente a un 51%

    Evaluación de la oposición

    En cuanto a los partidos de oposición, su aprobación cae tres puntos en comparación con marzo, situándose en un 22%.

    A la vez, su desaprobación aumenta en ocho puntos, llegando a un 59% y un 19% declara no saber.

    Criteria: aprobación de Kast se mantiene en 38% y desaprobación sube levemente a un 51%

    Gasto público

    Sobre el gasto público, un 24% de los encuestados considera que el Estado de Chile utiliza los recursos de manera eficiente, lo que representa un aumento de 4 puntos en comparación con marzo.

    En contraste, un 59% opina que el gasto es más bien ineficiente, lo que no representa variación respecto a la medición anterior.

    Asimismo, un 17% declara no tener una opinión clara.

    Criteria: aprobación de Kast se mantiene en 38% y desaprobación sube levemente a un 51%

    Por otra parte, un 39% está de acuerdo con la afirmación del Presidente Kast de que es posible reducir significativamente el gasto público sin afectar los beneficios sociales, lo que implica una caída de 22 puntos respecto de marzo.

    En tanto, un 21% se mantiene neutral, declarando no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.

    A su vez, un 40% manifiesta estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con dicha afirmación, lo que representa un aumento de 22 puntos en el mismo período.

    Criteria: aprobación de Kast se mantiene en 38% y desaprobación sube levemente a un 51%

    Por último, en relación con las medidas para reducir el gasto público, un 57% está de acuerdo con disminuir los sueldos de los funcionarios públicos y un 56% con reducir su número.

    En contraste, solo un 12% apoya disminuir los bonos y subsidios que reciben las familias o reducir el presupuesto destinado a ciertos programas sociales.

    Criteria: aprobación de Kast se mantiene en 38% y desaprobación sube levemente a un 51%

    Lee también:

    Más sobre:CriteriaEncuesta CriteriaJosé Antonio KastLey de Reconstrucción Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Autoridad marítima del Reino Unido reporta ataque a carguero en las cercanías del Estrecho de Ormuz

    Carabineros detiene a integrante de banda dedicada a robos en Franklin

    Secretario general de la CUT: “Kast sale con los votos de la clase trabajadora”

    Quiroz evita polemizar con Poduje por reparos a propuesta de recortes: “Todos los ministros tienen esa libertad”

    UDI anuncia que el Gobierno pondrá urgencia a proyecto que prohíbe la publicidad de futbolistas a casas de apuestas

    Quiroz defiende cobro del CAE y apunta a mejorar funcionamiento de Junaeb sin recorte de beneficios

    Lo más leído

    1.
    Trinidad Steinert, ministra de Seguridad: “Déjennos trabajar, los resultados no pueden ser inmediatos”

    Trinidad Steinert, ministra de Seguridad: “Déjennos trabajar, los resultados no pueden ser inmediatos”

    2.
    El primer golpe al diseño político de Kast

    El primer golpe al diseño político de Kast

    3.
    Antauro Humala propone que Perú recupere Arica y Tarapacá “por la vía diplomática o armada” y desata críticas en Chile

    Antauro Humala propone que Perú recupere Arica y Tarapacá “por la vía diplomática o armada” y desata críticas en Chile

    4.
    Parisi vs. Kaiser: el duelo que remueve al oficialismo

    Parisi vs. Kaiser: el duelo que remueve al oficialismo

    5.
    Los encuentros a puertas cerradas del “militante” Boric con la base del Frente Amplio

    Los encuentros a puertas cerradas del “militante” Boric con la base del Frente Amplio

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Real Madrid en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Coquimbo Unido en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Carabineros detiene a integrante de banda dedicada a robos en Franklin

    Secretario general de la CUT: “Kast sale con los votos de la clase trabajadora”

    Inversión global de venture capital rompe récord en el arranque de 2026
    Negocios

    Inversión global de venture capital rompe récord en el arranque de 2026

    OPEP+ anuncia aumento de producción de petróleo desde junio pese a bloqueo en Ormuz

    El sello que Manfred Paulmann quiere imponer en Cencosud

    3 señales de que estás mejor soltero, según una investigación
    Tendencias

    3 señales de que estás mejor soltero, según una investigación

    ¿Sirven los suplementos de colágeno para mejorar la piel, articulaciones y el cabello? Esto dicen los médicos

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Oviedo en busca de un cupo a la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Oviedo en busca de un cupo a la Champions League

    Alarma en Manchester United: Alex Ferguson es llevado de emergencia al hospital en la previa al clásico ante Liverpool

    Manchester United le gana el clásico al Liverpool en un partidazo y vuelve a la Champions luego de tres años de ausencia

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?
    Tecnología

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro
    Cultura y entretención

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro

    Francisco Ortega: “La Quintrala era una figura vampírica mucho antes de que se usara ese término en Chile”

    Ministro Francisco Undurraga: “Si queremos un país que genere cultura, no podemos seguir haciendo lo mismo”

    Autoridad marítima del Reino Unido reporta ataque a carguero en las cercanías del Estrecho de Ormuz
    Mundo

    Autoridad marítima del Reino Unido reporta ataque a carguero en las cercanías del Estrecho de Ormuz

    Difíciles de detectar e intervenir: los nuevos drones que Hezbolá incorporó para sus arremetidas

    Gobierno de Trump y aerolíneas estadounidenses anuncian ayuda tras cierre de operaciones de Spirit

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?