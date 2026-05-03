Criteria: aprobación de Kast se mantiene en 38% y desaprobación sube levemente a un 51%

La encuesta Criteria reportó que la aprobación del Presidente José Antonio Kast se mantuvo y la desaprobación aumento en un escenario marcado por tensiones en el oficialismo y el debate en torno al proyecto de ley de Reconstrucción Nacional.

Según los resultados más recientes de la encuesta Criteria, la aprobación del Mandatario se mantuvo en 38% respecto de la medición anterior.

En cambio, la desaprobación alcanzó un 51%,lo que significa un aumento de dos puntos.

En tanto, un 11% de los encuestados declara no tener una postura definida sobre la forma en que está conduciendo su gobierno, dos puntos menos que la medición anterior.

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Evaluación de la situación de emergencia

En relación al rumbo que ha tomado el manejo del gobierno sobre la situación de emergencia -retórica instalada por el gobierno- se mantiene sin cambios. Un 43% considera que el rumbo es incorrecto, frente a un 37% que lo evalúa como correcto.

En tanto, un 20% de los encuestados declara no tener una opinión clara sobre este manejo.

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Ley de Reconstrucción

Respecto al proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico, un 83% declara haber escuchado o leído al menos algo sobre él, lo que representa un aumento de 4 puntos respecto de la medición anterior.

Por otro lado, un 17% señala no haber tenido información al respecto.

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En relación con la postura frente al proyecto, un 36% declara estar a favor y un 33% en contra, es decir, un aumento de nueve puntos respecto a la medición anterior.

En tanto, un 31% no tiene una posición definida, ocho puntos menos.

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Sobre la percepción de su impacto, un 37% cree que el proyecto tendría un efecto más bien positivo para el país, mientras que un 35% estima que sería más bien negativo y un 28% no tiene una opinión clara.

Al desagregar por identificación política, entre quienes se identifican con la derecha un 68% considera que el impacto sería positivo, mientras que entre quienes se identifican con la izquierda solo un 6% comparte esa visión.

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Evaluación de la oposición

En cuanto a los partidos de oposición, su aprobación cae tres puntos en comparación con marzo, situándose en un 22%.

A la vez, su desaprobación aumenta en ocho puntos, llegando a un 59% y un 19% declara no saber.

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Gasto público

Sobre el gasto público, un 24% de los encuestados considera que el Estado de Chile utiliza los recursos de manera eficiente, lo que representa un aumento de 4 puntos en comparación con marzo.

En contraste, un 59% opina que el gasto es más bien ineficiente, lo que no representa variación respecto a la medición anterior.

Asimismo, un 17% declara no tener una opinión clara.

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Por otra parte, un 39% está de acuerdo con la afirmación del Presidente Kast de que es posible reducir significativamente el gasto público sin afectar los beneficios sociales, lo que implica una caída de 22 puntos respecto de marzo.

En tanto, un 21% se mantiene neutral, declarando no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.

A su vez, un 40% manifiesta estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con dicha afirmación, lo que representa un aumento de 22 puntos en el mismo período.

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Por último, en relación con las medidas para reducir el gasto público, un 57% está de acuerdo con disminuir los sueldos de los funcionarios públicos y un 56% con reducir su número.

En contraste, solo un 12% apoya disminuir los bonos y subsidios que reciben las familias o reducir el presupuesto destinado a ciertos programas sociales.