Gobierno de Trump y aerolíneas estadounidenses anuncian ayuda tras cierre de operaciones de Spirit

El gobierno de Estados Unidos y diversas aerolíneas se movilizaron para brindar ayuda a los pasajeros y la tripulación de Spirit Airlines, quienes fueron afectados por cese inmediato de las operaciones de la aerolínea el pasado sábado.

Spirit, que contaba con casi 7.500 empleados a finales del año pasado, no logró concretar con éxito un acuerdo de rescate gubernamental de 500 millones de dólares, lo que provocó el cierre definitivo.

Sin embargo, la empresa arrastraba pérdidas significativas desde 2019, situación que se agravó por la crisis del petróleo a nivel mundial y resultó en la quiebra definitiva desde agosto de 2025, por segunda vez en menos de un año.

En ese sentido, American Airlines, United Airlines, Southwest, Avelo y las dos aerolíneas que habían intentado adquirir Spirit en 2022 -Frontier Airlines y JetBlue Airways- anunciaron tarifas preferenciales, asistencia puntual y un programa de vuelos mejorado en las rutas compartidas con su competidora.

Adicionalmente, aerolíneas pusieron en marcha planes para repatriar a las tripulaciones varadas y contratarlas.

Medidas del gobierno de Trump

La administración de Donald Trump, en tanto, sentó las bases para llevar a cabo un plan de ayuda para los clientes y trabajadores de la aerolínea.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que los titulares de boletos de Spirit recibirían reembolsos completos, ya que “los fondos se han reservado”.

Asimismo, Duffy apuntó que United, Delta, JetBlue y Southwest ofrecerán precios especiales para los clientes de Spirit que necesiten reprogramar sus vuelos cancelados.

En ese sentido, las aerolíneas deberán proporcionar el número de confirmación de vuelo y el comprobante de pago.

El acuerdo del Departamento de Transporte para los empleados con la mayoría de las aerolíneas es costear el transporte de vuelta a sus domicilios y dar prioridad en las entrevistas de trabajo.