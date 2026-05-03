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    Irán afirma que cualquier acuerdo depende de que Estados Unidos cambie su comportamiento

    Amiri Moghadam indicó que Pakistán mantiene su papel como mediador y que el nuevo plan de negociación de Teherán fue entregado en los últimos días a los negociadores estadounidenses.

    Por 
    Javiera Ortiz
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    El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, señaló que cualquier avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán depende de un “cambio” en el comportamiento de Washington.

    “(Irán) sigue decidido a avanzar por la vía diplomática. Todo depende de los estadounidenses”, señaló Amiri Moghadamla a la agencia estatal iraní IRNA.

    “Si buscan un avance en las negociaciones, deben cambiar su comportamiento”, agregó el embajador iraní.

    A casi dos meses del inicio del conflicto en ambas naciones y bajo un delicado alto el fuego, continúan las tensas conversaciones entre Washington y Teherán para el cese de la guerra y la apertura del estrecho de Ormuz.

    De acuerdo al embajador, el mundo puede ver el enfoque “lógico y claro” de Irán. En tanto, apuntó que la postura del país presidido por Donald Trump muestra un comportamiento “inestable”.

    Asimismo, Amiri Moghadam indicó que Pakistán mantiene su papel como mediador y que el nuevo plan de negociación de Teherán fue entregado -a través de intermediarios- los últimos días a los negociadores estadounidenses.

    “Pakistán sigue siendo el mediador e Irán no ha tomado ninguna decisión que indique un cambio de mediador”, declaró el embajador en Islamabad.

    Lee también:

    Más sobre:IránEstados UnidosDonald trumpReza Amiri MoghadamPakistán

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