Irán afirma que cualquier acuerdo depende de que Estados Unidos cambie su comportamiento

Lanchas iraníes disparan contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, señaló que cualquier avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán depende de un “cambio” en el comportamiento de Washington.

“(Irán) sigue decidido a avanzar por la vía diplomática. Todo depende de los estadounidenses”, señaló Amiri Moghadamla a la agencia estatal iraní IRNA.

“Si buscan un avance en las negociaciones, deben cambiar su comportamiento” , agregó el embajador iraní.

A casi dos meses del inicio del conflicto en ambas naciones y bajo un delicado alto el fuego, continúan las tensas conversaciones entre Washington y Teherán para el cese de la guerra y la apertura del estrecho de Ormuz.

De acuerdo al embajador, el mundo puede ver el enfoque “lógico y claro” de Irán. En tanto, apuntó que la postura del país presidido por Donald Trump muestra un comportamiento “inestable”.

Asimismo, Amiri Moghadam indicó que Pakistán mantiene su papel como mediador y que el nuevo plan de negociación de Teherán fue entregado -a través de intermediarios- los últimos días a los negociadores estadounidenses.

“Pakistán sigue siendo el mediador e Irán no ha tomado ninguna decisión que indique un cambio de mediador”, declaró el embajador en Islamabad.