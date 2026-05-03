Viktor Gyökeres iguala histórico registro que Alexis Sánchez conservó por 11 años en Arsenal

Arsenal mantiene vivo el sueño por el título de la Premier League. Tras la goleada por 3-0 ante Fulham, el conjunto que dirige Mikel Arteta conservó la cima del fútbol inglés, con 76 puntos, y le metió presión al Manchester City, su escolta en la tabla.

La gran figura del triunfo en Emirates Stadium fue Viktor Gyökeres. El delantero sueco, que venía encendido tras anotar en el empate de la semifinales de la Champions League frente al Atlético de Madrid, marcó por duplicado y se llenó de elogios por su buen presente goleador.

Más allá de los tres puntos, la actuación del ariete escandinavo quedará marcada en los libros de estadística del club londinense. Con sus dos goles ante el Fulham, el sueco alcanzó la barrera de los 20 goles en una misma temporada (contando todas las competiciones), un hito que el Arsenal no veía en uno de sus delanteros desde hace una década.

El último jugador en registrar tales cifras fue un emblema de la historia reciente del elenco rojiblanco. Alexis Sánchez, durante la temporada 2014/15, superó la barrera de los 20 goles (en rigor, finalizó la campaña con 25) y rápidamente se erigió como un símbolo de dicha generación.

Viktor Gyokeres se convierte en el primer jugador del Arsenal en marcar +20 goles en todas las competiciones en su primera temporada con el club desde Alexis Sánchez en la temporada 2014-2015. 🔴 pic.twitter.com/4hWOG3pqHY — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) May 2, 2026

Desde la partida del chileno, diversos atacantes pasaron por el club sin lograr romper esa barrera estadística. Pierre Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazatte, Gabriel Jesús y Kai Havertz son solo algunos de los nombres que no lograron conquistar dicha marca de cara a los tres palos. Sin embargo, la mala racha se acabó este fin de semana. Con este logro, el sueco no solo iguala el registro del Niño Maravilla, sino que se posiciona como el heredero definitivo del área que el equipo tanto buscó durante los últimos diez años.

Cabe remarcar que Gyökeres llegó proveniente del Sporting de Lisboa como un refuerzo bombástico de los Gunners para la temporada 2025/26, costando cerca de 63 millones de euros. Pese a que no tuvo el mejor inicio, sus goles en tramos claves de la campaña lo han puesto como uno de los ejes del equipo de Arteta para pelear hasta el final en la Premier League y la Champions. En el desglose, el sueco acumula 14 dianas por el certamen de Primera División, 1 por la Copa FA y 5 por la Orejona.