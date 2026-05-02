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    Locura en la cancha del Ipswich Town: Marcelino Núñez es llevado en andas tras lograr el ascenso a la Premier League

    Apenas terminó el partido, en el cual los azules consiguieron sus boletos para la Premier League, fanáticos y jugadores celebraron en la cancha del estadio Portman Road.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Marcelino Núñez fue ovacionado por la hinchada del Ipswich Town . Foto: @IpswichTown.

    En andas. Marcelino Núñez fue paseado por toda la cancha del Portman Road, en los hombros de los hinchas del Ipswich Town, tras lograr el ascenso a la Premier League con el equipo azul.

    Es que tras el triunfo de los locales ante el Queens Park Rangers (3-0), la hinchada de los Blues no se contuvo e invadió el gramado del recinto deportivo inglés. Fue allí cuando al chileno lo ovacionaron y levantaron junto a una bandera de nuestro país.

    Cariño que el formado en Universidad Católica se ganó en tan solo en una temporada y que no estuvo exenta de polémica, pues su traspaso fue catalogado como una “traición”. Esto porque cuando el volante ofensivo fue transferido desde el Norwich City a su actual escuadra, la fanaticada canaria no le perdonó que se fuera al archirrival.

    De hecho, en ese entonces, el delantero del Norwich -Onel Hernández- declaró que “Marcelino era uno de mis buenos amigos, pero con esa decisión, no estoy seguro de querer seguir con esa amistad. Ahora juega para el rival del club del que me enamoré. Para mí, es una traición”.

    Pero todo eso quedó atrás, pues tras 38 partidos jugados, tres goles y 10 asistencias, Núñez se transformó en uno de los pilares de la campaña que parecía imposible. Es que el equipo dirigido por Kieran McKenna perdió la categoría el año pasado y logró recuperarla en tan sólo 12 meses.

    “Significa mucho, la verdad... Probablemente ha sido el logro más difícil de los tres ascensos del club”, comenzó diciendo McKenna. Luego agregó que “sé lo mucho que hemos tenido que trabajar para darle la vuelta a la situación. Como club, tuvimos una subida y una caída muy pronunciadas. Hemos tenido que reconstruir este equipo en circunstancias difíciles y merecemos estar donde estamos hoy”.

    El estratega también añadió que “fue un comienzo increíble, pero no logramos mantenerlo. Conseguir el tercer ascenso en casa en cuatro años y ver tantas caras felices es algo extraordinario... Empezamos con lentitud, algo que puede pasar, pero hemos mejorado constantemente a lo largo del año. Por ahora voy a disfrutar de este partido. Hoy no voy a empezar a pensar en la Premier League”.

    Mira la invasión a la cancha:

    Más sobre:ChampionshipIpswich TownMarcelino NúñezPremier LeagueFútbolFútbol inglés

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