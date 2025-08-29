SUSCRÍBETE
El Deportivo

Excompañero de Marcelino Núñez en Norwich explota por su arribo al archirrival: “Si juego contra ti, te voy a destrozar”

El cubano Onel Hernández, futbolista de los Canarios, no se guardó nada y criticó duramente al volante nacional tras marcharse al Ipswich Town.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Marcelino Núñez. Foto: @NorwichCityFC /X.

La transferencia de Marcelino Núñez, desde Norwich City al Ipswich Town, ha causado revuelo en el Championship inglés. El canterano de la UC se marchó de los Canarios, luego de tres temporadas, para desembarcar en el archirrival. Ahora, el mediocampista se ha convertido en el blanco de ácidas críticas de parte de los fanáticos del Norwich, que lo acusan de “traición” al cruzar de vereda.

Dentro de todas las reacciones que ha generado el fichaje, que se oficializó este viernes, ha llamado la atención la de un excompañero de Núñez en el club amarillo y verde. Se trata del delantero Onel Hernández, quien no se guardó nada y cuestionó duramente a Marcelino por haberse cambiado a The Blues. Lo hizo mediante un video que publicó en su canal de Youtube.

“Desde la temporada pasada sabía que algunos clubes habían mostrado interés en Marcelino. Hablé con él al respecto y me dijo: ‘Soy muy ambicioso, quiero jugar algún día en alguna de las ligas más importantes del mundo’. Como él es joven, por supuesto que quiere jugar en lo más alto, es normal”, comenzó diciendo el futbolista cubano.

“Marcelino me comentó que había un interés del Ipswich, pero le dije lo que sucedería si consideraba irse a ese club. Le expliqué todo. ‘Si tengo la oportunidad de jugar contra ti, te voy a destrozar’, eso fue lo que dije. Él lo sabía”, aseguró Hernández.

El futbolista del Norwich calificó de “traición” lo que hizo Marcelino Núñez, al firmar en el archirrival. “Marcelino era uno de mis buenos amigos, pero con esa decisión, no estoy seguro de querer seguir con esa amistad. Ahora juega para el rival del club del que me enamoré. Para mí, es una traición”, manifestó.

“Para todos los que somos seguidores del Norwich, esto es un desastre. ¿Qué pasó ahí? No podía creer que esto fuera posible, que el club venda a Marcelino a ese rival (Ipswich Town). Si hasta donde yo sé, él tenía otras ofertas”, agregó.

Para cerrar, lanzó: “No entiendo cómo un rival como Ipswich pudo convencer a Marcelino Núñez. Al final, es un desastre. No puedo creerlo. Como aficionado del Norwich, estoy en shock. Pero bueno, así es el fútbol”.

Fútbol internacionalMarcelino NúñezNorwich CityIpswich TownOnel Hernández

