Campeón europeo en los 80 y con Ed Sheeran como bandera: descubriendo al Ipswich Town, el nuevo club de Marcelino Núñez

Cambio en la carrera de Marcelino Núñez. El futbolista nacional continuará en el Championship, sin embargo empezará a vestir otra camiseta. Pasará del amarillo y verde al azul. Según entiende El Deportivo, el canterano de Universidad Católica deja el Norwich City para ser transferido al archirrival, el Ipswich Town, por 12 millones de euros, o sea unos 14 millones de dólares. Una onerosa transferencia para la segunda categoría de Inglaterra, considerado el torneo de ascenso más difícil del orbe.

El traspaso de Núñez, quien está lesionado y que no fue considerado por Nicolás Córdova para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas con la Roja (la próxima semana Chile visita a Brasil, en el Maracaná), reaviva la rivalidad entre Norwich e Ipswich, enmarcado en el Derby de East Anglia, también considerado (con cierto sarcasmo) en Inglaterra como el Old Farm Derby, en referencia al clásico escocés entre Rangers y Celtic, denominado Old Firm.

Con un nacional en sus filas, el radar de los chilenos por el mundo se posa sobre Portman Road, la casa de The Blues, club que en octubre próximo cumplirá 147 años. Si bien no se trata de un elenco altamente mediático ni poderoso (como el Big Six de la Premier League), sí cuenta con una nutrida historia y con éxitos que llaman la atención. En su palmarés cuenta con un título de la Primera División, en la temporada 1961-1962. También fue subcampeón en las campañas 80-81 y 81-82, y ganó la Copa FA en 1977-1988. Pero la corona más relevante del Ipswich fue la Copa de la UEFA en 1981, con Bobby Robson en la banca, superando al AZ Alkmaar neerlandés.

Descubriendo al Ipswich Town

El Ipswich logró el año pasado un anhelado ascenso a la Premier tras 22 años de ausencia. El club había recién ascendido al Championship después de cuatro temporadas en la League One (tercera). Sin embargo, su experiencia en la liga más potente del mundo duró poco. Finalizó penúltimo con 22 puntos, producto de cuatro triunfos, 10 empates y 24 derrotas en 38 encuentros, con 36 goles a favor y 82 en contra. Bajó junto al Leicester y al Southampton.

La propiedad es de Gamechanger 20 LTD, un consorcio estadounidense que adquirió a la institución en abril de 2021, por 40 millones de libras (54 millones de dólares, al cambio actual). El principal inversor es ORG AZ Secondary Opportunity Fund, un fondo de inversión con sede en Ohio, que gestiona un fondo de pensiones para el personal de seguridad pública de Arizona. En esta historia, también hay que incluir a una estrella de la música: Ed Sheeran.

El cantante británico es el hincha más conocido del Ipswich Town. Pero no solo es fanático. También es accionista minoritario, habiendo adquirido una participación del 1,4% en 2024. Desde 2021, su logo ha estado presente en las camisetas del equipo, como patrocinador. Pero este nexo va más allá. El artista fue incluido en la lista de jugadores para la actual temporada, con el dorsal 17, que corresponde a su fecha de nacimiento (17 de febrero de 1991). O sea, Marcelino tendrá como “compañero” a una figura de la música.

El proyecto del club ha determinado darle continuidad a su entrenador. El norirlandés Kieran McKenna, de 39 años, comanda al primer equipo desde 2021. Para la actual temporada cuenta con la plantilla más valiosa del Championship: 170 millones de euros (casi US$ 200 millones). En el ranking, el Norwich aparece sexto, con 102,85 millones de euros (US$ 120 millones).

Su futbolista más valorizado, según los datos de Transfermarkt, es el lateral izquierdo Leif Davis, con 22 millones de euros (US$ 25 millones). A esto se agrega que el Ipswich Town registra las dos transferencias más caras de este mercado en la segunda categoría inglesa: el volante Kasey McAteer, por 13,9 millones de euros (US$ 16 millones), y el mediocampista Azor Matusiwa, en 11,5 millones (US$ 13 millones).