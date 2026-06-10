Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna. Foto: NASA

La NASA dio a conocer este martes a los cuatro astronautas que integrarán la tripulación de Artemis III .

Esta nueva misión buscará probar las tecnologías y maniobras necesarias para que la humanidad vuelva a posar sus pies en la Luna por primera vez desde el programa Apolo.

El equipo estará encabezado por el astronauta estadounidense Randy Bresnik como comandante . Lo acompañarán el italiano Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Europea (ESA), como piloto, y los astronautas de la NASA Andre Douglas y Frank Rubio como especialistas de misión.

Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna. Foto: NASA

Además, Bob Hines fue designado como miembro suplente de la tripulación.

La misión, cuyo lanzamiento está previsto para 2027, representa un paso clave dentro del programa Artemis, la iniciativa con la que Estados Unidos y sus socios internacionales buscan establecer una presencia humana sostenida en la Luna y preparar futuras misiones tripuladas a Marte.

Según explicó la NASA, Artemis III servirá como puente entre el exitoso vuelo de Artemis II (que realizó un sobrevuelo lunar en abril) y Artemis IV , prevista para 2028 y que contempla el primer aterrizaje tripulado en el Polo Sur de la Luna.

De qué trata Artemis III

A diferencia de lo que se había proyectado inicialmente, Artemis III no aterrizará en la Luna.

En cambio, realizará una compleja misión de aproximadamente dos semanas en órbita terrestre baja para poner a prueba sistemas fundamentales para futuros alunizajes .

La nave Orion (modelo que también se usó en Artemis II) despegará desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, impulsada por el cohete Space Launch System (SLS).

Una vez en órbita, la cápsula realizará por primera vez maniobras de encuentro y acoplamiento con versiones de prueba de los módulos de aterrizaje lunares desarrollados por Blue Origin y SpaceX.

La NASA espera que Orion permanezca acoplada durante cerca de dos días con el módulo Blue Moon de Blue Origin, permitiendo a los astronautas ingresar al vehículo y probar sistemas críticos, incluidos componentes de soporte vital.

Posteriormente, la nave se desacoplará y realizará una segunda maniobra de encuentro con una versión de prueba de Starship, el sistema lunBar de SpaceX.

Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna. Foto: NASA

El objetivo principal es validar procedimientos, software, comunicaciones y sistemas de acoplamiento que serán indispensables cuando los astronautas deban realizar estas mismas operaciones en órbita lunar antes de descender a la superficie.

Más allá de los detalles de la misión, ¿quiénes serán los encargados de viajar al espacio a hacer estas pruebas?

Randy Bresnik, el comandante veterano

A sus 58 años, Randy Bresnik será el comandante de la misión. Ex piloto de pruebas y coronel retirado del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, acumula dos vuelos espaciales previos y más de 7.000 horas de vuelo en 95 tipos de aeronaves .

Desde 2018 ha participado directamente en el desarrollo de los sistemas que utilizará el programa Artemis.

Randy Bresnik

Luca Parmitano, el primer europeo de Artemis

El italiano Luca Parmitano será el piloto de la misión y hará historia como el primer astronauta de la ESA en integrar una tripulación Artemis .

Veterano de dos misiones espaciales, fue además el primer italiano en comandar la Estación Espacial Internacional.

Su experiencia incluye seis caminatas espaciales y más de 2.000 horas de vuelo en aeronaves militares.

Luca Parmitano

Frank Rubio, el astronauta latino

Uno de los nombres más destacados de la tripulación es Frank Rubio, hijo de inmigrantes salvadoreños y el primer astronauta de origen salvadoreño en viajar al espacio .

Médico, aviador del Ejército estadounidense y astronauta de la NASA, ostenta el récord del vuelo espacial más largo realizado por un astronauta estadounidense, tras permanecer 371 días consecutivos en órbita entre 2022 y 2023.

Frank Rubio

Andre Douglas, la nueva generación de exploradores

Artemis III marcará el debut espacial de Andre Douglas. Ingeniero mecánico y doctor en ingeniería de sistemas, fue astronauta suplente de Artemis II y participó en el entrenamiento completo de aquella misión .

Antes de incorporarse a la NASA trabajó en la Guardia Costera de Estados Unidos y en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, donde colaboró en el desarrollo de tecnologías avanzadas para exploración espacial.

Andre Douglas

Con esta tripulación, la NASA inicia una nueva etapa en su ambicioso plan para devolver astronautas a la Luna y, eventualmente, llevar seres humanos a Marte.