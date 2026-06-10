SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna

    La tripulación despegará en 2027 a bordo de la nave Orion para realizar una serie de pruebas inéditas con los módulos lunares de SpaceX y Blue Origin. El objetivo: reducir riesgos antes de que los astronautas regresen a la superficie de la Luna por primera vez desde 1972.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna. Foto: NASA

    La NASA dio a conocer este martes a los cuatro astronautas que integrarán la tripulación de Artemis III.

    Esta nueva misión buscará probar las tecnologías y maniobras necesarias para que la humanidad vuelva a posar sus pies en la Luna por primera vez desde el programa Apolo.

    El equipo estará encabezado por el astronauta estadounidense Randy Bresnik como comandante. Lo acompañarán el italiano Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Europea (ESA), como piloto, y los astronautas de la NASA Andre Douglas y Frank Rubio como especialistas de misión.

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna. Foto: NASA

    Además, Bob Hines fue designado como miembro suplente de la tripulación.

    La misión, cuyo lanzamiento está previsto para 2027, representa un paso clave dentro del programa Artemis, la iniciativa con la que Estados Unidos y sus socios internacionales buscan establecer una presencia humana sostenida en la Luna y preparar futuras misiones tripuladas a Marte.

    Según explicó la NASA, Artemis III servirá como puente entre el exitoso vuelo de Artemis II (que realizó un sobrevuelo lunar en abril) y Artemis IV, prevista para 2028 y que contempla el primer aterrizaje tripulado en el Polo Sur de la Luna.

    De qué trata Artemis III

    A diferencia de lo que se había proyectado inicialmente, Artemis III no aterrizará en la Luna.

    En cambio, realizará una compleja misión de aproximadamente dos semanas en órbita terrestre baja para poner a prueba sistemas fundamentales para futuros alunizajes.

    La nave Orion (modelo que también se usó en Artemis II) despegará desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, impulsada por el cohete Space Launch System (SLS).

    Una vez en órbita, la cápsula realizará por primera vez maniobras de encuentro y acoplamiento con versiones de prueba de los módulos de aterrizaje lunares desarrollados por Blue Origin y SpaceX.

    La NASA espera que Orion permanezca acoplada durante cerca de dos días con el módulo Blue Moon de Blue Origin, permitiendo a los astronautas ingresar al vehículo y probar sistemas críticos, incluidos componentes de soporte vital.

    Posteriormente, la nave se desacoplará y realizará una segunda maniobra de encuentro con una versión de prueba de Starship, el sistema lunBar de SpaceX.

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna. Foto: NASA

    El objetivo principal es validar procedimientos, software, comunicaciones y sistemas de acoplamiento que serán indispensables cuando los astronautas deban realizar estas mismas operaciones en órbita lunar antes de descender a la superficie.

    Más allá de los detalles de la misión, ¿quiénes serán los encargados de viajar al espacio a hacer estas pruebas?

    Randy Bresnik, el comandante veterano

    A sus 58 años, Randy Bresnik será el comandante de la misión. Ex piloto de pruebas y coronel retirado del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, acumula dos vuelos espaciales previos y más de 7.000 horas de vuelo en 95 tipos de aeronaves.

    Desde 2018 ha participado directamente en el desarrollo de los sistemas que utilizará el programa Artemis.

    Randy Bresnik

    Luca Parmitano, el primer europeo de Artemis

    El italiano Luca Parmitano será el piloto de la misión y hará historia como el primer astronauta de la ESA en integrar una tripulación Artemis.

    Veterano de dos misiones espaciales, fue además el primer italiano en comandar la Estación Espacial Internacional.

    Su experiencia incluye seis caminatas espaciales y más de 2.000 horas de vuelo en aeronaves militares.

    Luca Parmitano

    Frank Rubio, el astronauta latino

    Uno de los nombres más destacados de la tripulación es Frank Rubio, hijo de inmigrantes salvadoreños y el primer astronauta de origen salvadoreño en viajar al espacio.

    Médico, aviador del Ejército estadounidense y astronauta de la NASA, ostenta el récord del vuelo espacial más largo realizado por un astronauta estadounidense, tras permanecer 371 días consecutivos en órbita entre 2022 y 2023.

    Frank Rubio

    Andre Douglas, la nueva generación de exploradores

    Artemis III marcará el debut espacial de Andre Douglas. Ingeniero mecánico y doctor en ingeniería de sistemas, fue astronauta suplente de Artemis II y participó en el entrenamiento completo de aquella misión.

    Antes de incorporarse a la NASA trabajó en la Guardia Costera de Estados Unidos y en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, donde colaboró en el desarrollo de tecnologías avanzadas para exploración espacial.

    Andre Douglas

    Con esta tripulación, la NASA inicia una nueva etapa en su ambicioso plan para devolver astronautas a la Luna y, eventualmente, llevar seres humanos a Marte.

    Lee también:

    Más sobre:NASAArtemis IIILunaEspacioMisión lunarSpace XBlue OriginAstronautasMundoInternacionalTendenciasCienciaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Elecciones en Perú: Keiko Fujimori se impone entre los residentes en Chile y supera por más de 7.800 votos a Roberto Sánchez

    Alvarado reprocha crítica de Boric por cobros del CAE y acusa que promesa de condonación incentivó a deudores a no pagar

    Kast critica proyecto del PC que busca derogar artículos de Ley Nain-Retamal: “Nos opondremos”

    Luperfina Rojas es reelegida como rectora de la Universidad de La Serena hasta 2030

    “Una actividad para el espíritu”: por primera vez PDI conmemora su 93° aniversario con una misa en la Catedral de Santiago

    Presidente del PPD: “El ambiente político en el Congreso está bastante tensionado y estoy preocupado”

    Lo más leído

    1.
    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    2.
    Miércoles de lluvia: hasta qué hora durarán las precipitaciones en Santiago y la zona central

    Miércoles de lluvia: hasta qué hora durarán las precipitaciones en Santiago y la zona central

    3.
    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    4.
    El prometedor ensayo clínico que logró reactivar la producción de insulina en la diabetes tipo 1

    El prometedor ensayo clínico que logró reactivar la producción de insulina en la diabetes tipo 1

    5.
    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    6.
    ¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina

    ¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Inglaterra vs. Costa Rica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Inglaterra vs. Costa Rica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el partido amistoso de Portugal vs. Nigeria en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el partido amistoso de Portugal vs. Nigeria en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 10 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 10 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Inglaterra vs. Costa Rica en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Inglaterra vs. Costa Rica en TV y streaming

    Alvarado reprocha crítica de Boric por cobros del CAE y acusa que promesa de condonación incentivó a deudores a no pagar

    Kast critica proyecto del PC que busca derogar artículos de Ley Nain-Retamal: “Nos opondremos”

    Gremio de agricultores rechaza sanción de Estados Unidos: “No podemos aceptar cambios arancelarios injustificados”
    Negocios

    Gremio de agricultores rechaza sanción de Estados Unidos: “No podemos aceptar cambios arancelarios injustificados”

    Inflación en EEUU llega al 4,2% en doce meses en línea con las expectativas del mercado

    Ministro Quiroz dice que megarreforma también es una batalla cultural: “Es parte de una serie de iniciativas de cambio”

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna
    Tendencias

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Cómo reducir tu consumo de sal, sin sacrificar el sabor de tus comidas

    Árbitro que fue expulsado de Estados Unidos en la previa del Mundial es recibido como héroe en Somalia
    El Deportivo

    Árbitro que fue expulsado de Estados Unidos en la previa del Mundial es recibido como héroe en Somalia

    La dura acusación del árbitro africano deportado por Estados Unidos de cara al Mundial: “Tienen un problema con mi país”

    Benfica informa el millonario monto que Real Madrid pagará por el regreso de José Mourinho

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2
    Tecnología

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Julian Barnes recibe el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026
    Cultura y entretención

    Julian Barnes recibe el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026

    Tata Barahona celebra los 15 años del disco Fotografías con una nueva versión y gira nacional

    La banda sonora del crack: once canciones dedicadas a astros que jugaron un Mundial

    Elecciones en Perú: Keiko Fujimori se impone entre los residentes en Chile y supera por más de 7.800 votos a Roberto Sánchez
    Mundo

    Elecciones en Perú: Keiko Fujimori se impone entre los residentes en Chile y supera por más de 7.800 votos a Roberto Sánchez

    “No hay plata”: Argentina habilita a soldados a trabajar como Uber, repartidores o en seguridad privada para compensar bajos sueldos

    Trump: Irán deberá “pagar el precio” por “tardar demasiado en negociar”

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor
    Paula

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy