Revelan el inédito video de la “puesta de la Tierra”, captado desde la Luna por un astronauta de Artemis II

Un video de 53 segundos, grabado desde la Luna, mostró un fenómeno único en el espacio: se trata de una “puesta de sol” que, en realidad, es la puesta de la Tierra , pues nuestro planeta comienza a desaparecer detrás del satélite para, finalmente, hundirse bajo el horizonte lunar.

El registro fue capturado por Reid Wiseman, uno de los astronautas de Artemis II, con su teléfono iPhone y se volvió viral de inmediato: lo han visto al menos 17 millones de veces.

“Solo hay una oportunidad en esta vida. Como ver la puesta de sol en la playa desde el asiento más remoto del cosmos. No pude resistirme a grabar un video de la puesta de la Tierra con mi celular” , escribió en la publicación que compartió en la red social X.

Revelan el inédito video de la “puesta de la Tierra”, captado desde la Luna por un astronauta de Artemis II

El video de la puesta de la Tierra por el astronauta Reid Wiseman

“Esta imagen no está recortada ni editada, con un zoom de 8x, lo cual es bastante comparable a la visión del ojo humano. Que la disfruten” , escribió el astronauta Wiseman, al mismo tiempo que soltó al Internet el inédito video que registró, donde el planeta Tierra comienza a desaparecer detrás del horizonte de la Luna.

En el registro, nuestro planeta se ve brillante, en comparación a la oscuridad del espacio. Después, lentamente, esa luz que emana comienza a desaparecer hacia abajo, tal como lo hace el Sol en el poniente, desde la Tierra. El descenso dura aproximadamente 20 segundos.

Cuando ya no hay ningún atisbo de la Tierra, la imagen se vuelve oscura con tonos grises. La puesta de la Tierra se ha completado.

Only one chance in this lifetime…



Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldn’t resist a cell phone video of Earthset. You can hear the shutter on the Nikon as @Astro_Christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those… pic.twitter.com/8aWnaFJ69c — Reid Wiseman (@astro_reid) April 19, 2026