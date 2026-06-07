Seremi de Salud de Ñuble emite alerta alimentaria regional por presencia de listeria en arrollado huaso

La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Ñuble emitió una alerta alimentaria regional luego de detectar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en un producto elaborado por la fábrica de Cecinas Los Andes de Chillán.

Según informó la autoridad sanitaria, el microorganismo fue hallado en el producto “Arrollado huaso con ají laminado 300 gramos”, correspondiente a una partida elaborada el 30 de mayo de 2026 y con fecha de vencimiento fijada para el 19 de junio de 2026.

Tras conocerse los resultados microbiológicos, la Seremi de Salud extendió la alerta alimentaria a toda la Región de Ñuble y realizó un llamado a la comunidad a no consumir el alimento.

“En el marco de la vigilancia regional de microbiología en alimentos, se detectó la presencia de Listeria monocytogenes en ‘Arrollado huaso con ají laminado 300gr’, elaborado por la fábrica de cecinas Los Andes de Chillán”, indicó la autoridad sanitaria mediante un comunicado.

Prohibición para elaborar productos cocidos

La Seremi confirmó además que la empresa quedó sujeta a medidas sanitarias inmediatas mientras se investigan las causas de la contaminación y se evalúan posibles riesgos adicionales.

“Actualmente la empresa se encuentra con prohibición para elaboración y venta de productos cocidos”, informó el organismo.

La bacteria Listeria monocytogenes puede provocar listeriosis, una enfermedad que generalmente se transmite por el consumo de alimentos contaminados. Aunque en personas sanas puede generar síntomas leves o incluso pasar inadvertida, representa un riesgo importante para embarazadas, adultos mayores, recién nacidos y personas inmunodeprimidas.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, dolores muscululares, náuseas y diarrea. En casos graves, la infección puede derivar en septicemia, meningitis o complicaciones durante el embarazo.

Las autoridades recomendaron a quienes hayan adquirido el producto verificar el lote y las fechas informadas, evitando su consumo y desechándolo de manera segura o devolviéndolo al punto de venta correspondiente.