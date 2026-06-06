Jefe del Pentágono insta a Europa a actuar contra “invasión” migratoria durante acto por el Día D

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, instó este sábado a los países europeos a actuar frente a lo que calificó como una “invasión” vinculada a la llegada de migrantes por vía marítima.

Las declaraciones fueron realizadas durante un acto conmemorativo por el 82° aniversario del desembarco de Normandía, en el Cementerio Estadounidense de Colleville-sur-Mer, junto a la playa de Omaha.

“Lamentablemente, hoy otras playas europeas están siendo asaltadas por ideologías peligrosas. En España, Italia, Grecia y Bulgaria llegan barcos y hombres”, afirmó Hegseth.

Jefe del Pentágono insta a Europa a actuar contra “invasión” migratoria durante acto por el Día D

En esa línea, el jefe del Pentágono preguntó: “¿Cuándo harán algo las capitales europeas sobre esa invasión? ¿O es demasiado tarde?”.

Hegseth realizó estas declaraciones en una ceremonia dedicada a recordar el desembarco aliado del 6 de junio de 1944, operación militar que marcó el inicio de la liberación de Europa occidental de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Crítica a Europa

El discurso del secretario de Defensa se enmarca en las críticas recurrentes de la administración de Donald Trump hacia los países europeos, especialmente por sus políticas migratorias, el control de fronteras y el gasto en defensa.

Durante su intervención, Hegseth sostuvo que la paz solo puede garantizarse mediante fuerza, capacidades militares compartidas y voluntad política a ambos lados del Atlántico.

“El mundo es más seguro y próspero cuando Estados Unidos y sus aliados son fuertes y defienden sin titubeos sus valores y libertades occidentales”, señaló.

El funcionario agregó que, aunque Estados Unidos lidera, espera que sus aliados estén “a la altura” y actúen “hombro con hombro” cuando sea necesario.

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Defensa de valores occidentales

Hegseth también cuestionó lo que describió como una actitud complaciente de Occidente desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

“Nos hemos acomodado. Hemos olvidado que la libertad no es gratis y que la paz no se desea sin más: se construye con voluntad, honor y fuerza”, sostuvo.

En documentos recientes de seguridad, la administración Trump ha planteado que Europa debe corregir su rumbo para seguir siendo un aliado confiable de Estados Unidos.

Las palabras de Hegseth fueron pronunciadas en un escenario de alta carga simbólica, donde miles de soldados estadounidenses muertos durante la batalla de Normandía son recordados por su papel en la liberación europea.