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    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    La detección temprana puede marcar la diferencia frente al cáncer colorrectal. Las nuevas guías de la Sociedad Americana contra el Cáncer incorporan un examen de sangre como alternativa, pero, ¿puede reemplazar a una colonoscopía?

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección Tendencias / La Tercera

    Una nueva actualización en las guías de detección del cáncer colorrectal fue publicada por la Sociedad Americana contra el Cáncer. En ella, destacan la posibilidad de ofrecer más pruebas de detección, ya que este tipo de cáncer tiene tratamiento y altas posibilidades de recuperación cuando se diagnostica en etapas tempranas.

    Y es que son muchos los adultos que cumplen con los criterios para hacerse exámenes preventivos, pero que aún no se someten a ellos. Como consecuencia, podrían estar desarrollando cáncer de colon y recto, sin presentar síntomas evidentes ni saber que padecen la enfermedad.

    Actualmente, el examen más importante para la detección precoz es la colonoscopia, además de análisis de heces. Sin embargo, las nuevas guías agregaron un análisis de sangre como tercera opción, con la salvedad de que no es la preferida de los oncólogos.

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección Tendencias / La Tercera

    Qué dicen las nuevas guías de detección de cáncer colorrectal

    En conversación con La Tercera, el Dr. Felipe Quezada, cirujano coloproctólogo del Centro de Cáncer de Clínica Universidad de los Andes explica que uno de los cambios más destacados en las nuevas guías es la incorporación inédita de pruebas de sangre y exámenes de deposiciones de última generación.

    “Hasta ahora, las alternativas principales eran la colonoscopía y los tests no invasivos en deposiciones ya conocidos. Esta actualización reconoce que la tecnología avanzó y que hay más herramientas disponibles para detectar el cáncer en etapas tempranas”.

    La prueba de sangre, explica el médico, detecta fragmentos de ADN libre que circulan en la sangre y que muestran patrones asociados a la presencia del cáncer colorrectal.

    Y es que cuando está presente la enfermedad, las células tumorales liberan unas pequeñas partículas de su material genético al torrente sanguíneo. Este test es capaz de identificarlas, sin la necesidad de una preparación intestinal ni sedación.

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección Tendencias / La Tercera

    ¿Puede reemplazar una colonoscopía?

    Pese a que es una alternativa nueva, esta prueba de sangre está destinada para las personas que rechazan o no pueden realizarse las pruebas preferidas, como la colonoscopía o test de deposiciones de alta sensibilidad.

    “No está pensado para reemplazar la colonoscopía. Es una alternativa de acceso, no de primera elección. Y si el resultado es positivo, igualmente se requiere una colonoscopía para confirmar el hallazgo”, explica el Dr. Quezada.

    Pero para personas que tienen dificultades de acceder a centros especializados o que se resisten a los procedimientos invasivos, “puede ser la diferencia entre hacerse un control o no hacerse ninguno. En ese sentido, tiene un valor real como herramienta de acceso”.

    Además, este exámen de sangre tiene otras limitaciones: el costo es elevado y, si bien detecta el 83% de los cánceres ya establecidos, identifica menos del 15% de las lesiones precancerosas, que son las que los médicos esperan encontrar antes de que se conviertan en cáncer.

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección robertprzybysz

    “La colonoscopía, en cambio, permite ver, extirpar y tratar esas lesiones en el mismo procedimiento. Por eso sigue siendo el estándar de referencia. El examen de sangre es un paso adelante en acceso, pero no un reemplazo de la colonoscopía para quienes pueden realizársela”.

    Para el médico, el mensaje de fondo de las nuevas guías es que “el mejor examen es el que uno efectivamente se realiza. Muchas personas evitan la colonoscopía por miedo, incomodidad o por la preparación que requiere. Al ampliar las opciones, se busca que más personas se hagan el control, independientemente de cuál elijan”.

    “Y eso se traduce directamente en vidas salvadas, porque el cáncer colorrectal detectado a tiempo tiene una sobrevida superior al 90%”.

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