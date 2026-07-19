Donald Trump, previo a la final del Mundial entre Argentina y España: “Es difícil apostar contra Messi”

Se acerca el final del Mundial 2026. La Copa del Mundo se definirá entre España y Argentina, en el MetLife de Nueva York. Ambas selecciones buscan un trofeo que será entregado por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

El mandatario asistirá a su primer partido del certamen, a pesar de que fue organizado por el gigante norteamericano, México y Canadá. En la ceremonia también estará Gianni Infantino, timonel de la FIFA.

Trump se ubicará en el palco junto a la primera dama Melania Trump y otros jefes de Estado. Por ejemplo, estará el rey de España, Felipe VI, y el presidente Pedro Sánchez. También estarán los mandatarios de México, Claudia Sheinbaum, y de Canadá, Mark Carney.

No obstante, Javier Milei, presidente de Argentina, no salió del país. Aseguró que optó por quedarse en territorio argentino “por cábala”.

Los elogios de Trump a Messi en la previa de la final

En la previa a la definición de la Copa del Mundo, Trump se atrevió a dar un pronóstico. También se refirió a la ausencia de Milei en el MetLife: “El presidente de Argentina es buen amigo mío, ha hecho un gran trabajo”, comenzó señalando en Fox Sports.

Y si bien prefirió no elegir explícitamente a una de las dos selecciones finalistas, Trump aseguró que no apostaría en contra de Lionel Messi: “No voy a elegir favoritos. Solo sé que no apostaría contra Messi. Es grande”, aseguró.

También habló sobre la gran asistencia que le dio a Lautaro Martínez en la agónica remontada sobre Inglaterra en semifinales: “Veo su pase, supongo que lo llaman pase, y es exactamente perfecto. Aunque también hace falta algo de talento para golpear la peltoa con la cabeza a esa velocidad, pero fue perfecto”, indicó.

“Si había una zona de remate, era exactamente esa, donde tenía que estar. También vi justo antes de eso, la forma en la que se alejó del defensa, estaba muy bien defendido. De repente estaba solo y pateó perfectamente. Es difícil apostar en su contra”, cerró.