Este domingo, cuando ingrese a la cancha del Metlife Stadium, el nombre original del genérico Nueva York/Nueva Jersey Stadium que eligió la FIFA para sortear su denominación comercial, Lionel Messi comenzará una particular cita. O dos.

La primera es ante España, el rival frente al que La Pulga buscará su segundo título mundial con Argentina, después del que consiguió en Qatar hace cuatro años. En Asia vengó la decepción de la final perdida en Brasil 2014, frente a Alemania, y la nefasta presentación en Rusia 2018, con Jorge Sampaoli en la banca. La segunda es con la historia. El astro del Inter Miami buscará zanjar para siempre una particular disputa: la del rótulo de mejor futbolista de todos los tiempos. Está en sus manos. O en sus pies.

Messi se cita con la historia: La Pulga va por el trofeo que zanja la eterna disputa con Maradona y Pelé

Hasta hoy, hay quienes superponen sobre su figura las de Diego Maradona y Pelé, en cualquier orden. Esgrimen factores técnicos, emocionales y hasta históricos. O que se inclinan por un empate salomónico que, en rigor, no representa definición alguna. Sin embargo, muchos de ellos, incluso los más radicales defensores de los legados del Diez y del brasileño, admiten que una nueva Copa del Mundo en manos del exastro del Barcelona elevará al rosarino a esa condición en exclusiva. Ya no habrá margen para cuestionarlo.

Antes de la definición entre las escuadras de Lionel Scaloni y Luis de la Fuente, hay dos datos irrefutables. Con los ocho goles que ha convertido en la Copa del Mundo norteamericana, es el máximo anotador histórico de este tipo de competencia. Suma 21 tantos. Maradona convirtió ocho en los cuatro torneos en que intervino. Pelé, 12 en los cuatro que alcanzó a disputar.

Messi celebra el triunfo ante Inglaterra. (Foto: Xinhua) Cao Can

No es el único récord que batió. Con las asistencias que les entregó a Enzo Fernández y Lautaro Martínez en el crucial choque ante Inglaterra, llegó a cuatro asistencias en el actual certamen y 12 en los seis que ha intervenido. Atrás quedan Pelé y el alemán Fritz Walter, a quienes la FIFA les asigna diez. La duda, en ambos casos, está puesta en el rigor de la estadística, en una época en que no existían los programas que la sistematizan actualmente.

En el recuento global de anotación, Pelé se impone con largueza: 1.283 goles. Eso sí, la cifra incluye los partidos amistosos. Oficialmente, se le reconocen 757. A Messi se le contabilizan 919 tantos en 1.162 duelos oficiales. Maradona, en tanto, sumó 358 goles en 724 compromisos.

El mundo en las manos

En títulos planetarios, incluso si levanta el trofeo en esta jornada, Messi seguirá por debajo de Pelé. El brasileño se consagró en tres: Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970. La salvedad es que en el que se disputó en nuestro país solo jugó dos encuentros: una lesión le privó de actuar en el resto del certamen. Igualmente, anotó un gol. En la cita azteca se consagró como O Rei: aportó cuatro conquistas en seis encuentros y, con sus demostraciones de habilidad y contundencia, al menos actualizó la historia del balompié.

Maradona, en tanto, logró uno: México 1986. Antes había disputado el de España, en 1982. Nunca le perdonó a César Luis Menotti que lo haya excluido el que se jugó en Argentina en 1978. En el certamen azteca se convirtió en figura excluyente y, en rigor, en mito. También tiene una final: Italia 90. Cuatro años más tarde, fue expulsado en Estados Unidos por un caso de dopaje del que alegó inocencia hasta su último día. Fue la principal mancha de su carrera.

Títulos y premios

Messi arrasa en otro departamento: el de los títulos. Si es campeón, llegará a 46, entre los que consiguió en el Barcelona, el PSG, el Inter Miami y la Albiceleste adulta. Añade un Mundial Sub 20 (2005) y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing (2008). A nivel individual, obtuvo ocho Balones de Oro y tres The Best de la FIFA.

Pelé, en tanto, alcanzó 29 coronas, en su mayoría con el Santos. Maradona logró 12 títulos, incluido el Mundial Sub 20 de 1979, que se disputó en Japón. En ese ítem, no se puede comparar a las históricas figuras con La Pulga, quien pertenece a otra era: en sus épocas, el Balón de Oro no se les entregaba a jugadores que no fueran europeos. El Diez recibió uno honorífico. Años después, France Football, que realiza la premiación, concluyó que, en virtud de sus respectivas campañas, y de sus momentos más brillantes el brasileño merecía siete: 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 y 1970. Bajo el mismo parámetro, el transandino habría obtenido dos: 1986 y 1990.