SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Messi se cita con la historia: La Pulga va por el trofeo que zanja la eterna disputa con Maradona y Pelé

    Este domingo, Argentina enfrenta a España en la final del Mundial. Los albicelestes van por su cuarta estrella global. A los 39 años, La Pulga, persigue la segunda Copa del Mundo de su extraordinaria trayectoria. Si la consigue, coronará un palmarés prodigioso, a nivel de clubes y la Albiceleste, que lo situará como el mejor de todos, sin contrapeso.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Messi, en el Mundial (Foto: selección de Argentina en X)

    Este domingo, cuando ingrese a la cancha del Metlife Stadium, el nombre original del genérico Nueva York/Nueva Jersey Stadium que eligió la FIFA para sortear su denominación comercial, Lionel Messi comenzará una particular cita. O dos.

    La primera es ante España, el rival frente al que La Pulga buscará su segundo título mundial con Argentina, después del que consiguió en Qatar hace cuatro años. En Asia vengó la decepción de la final perdida en Brasil 2014, frente a Alemania, y la nefasta presentación en Rusia 2018, con Jorge Sampaoli en la banca. La segunda es con la historia. El astro del Inter Miami buscará zanjar para siempre una particular disputa: la del rótulo de mejor futbolista de todos los tiempos. Está en sus manos. O en sus pies.

    Messi se cita con la historia: La Pulga va por el trofeo que zanja la eterna disputa con Maradona y Pelé

    Hasta hoy, hay quienes superponen sobre su figura las de Diego Maradona y Pelé, en cualquier orden. Esgrimen factores técnicos, emocionales y hasta históricos. O que se inclinan por un empate salomónico que, en rigor, no representa definición alguna. Sin embargo, muchos de ellos, incluso los más radicales defensores de los legados del Diez y del brasileño, admiten que una nueva Copa del Mundo en manos del exastro del Barcelona elevará al rosarino a esa condición en exclusiva. Ya no habrá margen para cuestionarlo.

    Antes de la definición entre las escuadras de Lionel Scaloni y Luis de la Fuente, hay dos datos irrefutables. Con los ocho goles que ha convertido en la Copa del Mundo norteamericana, es el máximo anotador histórico de este tipo de competencia. Suma 21 tantos. Maradona convirtió ocho en los cuatro torneos en que intervino. Pelé, 12 en los cuatro que alcanzó a disputar.

    Messi celebra el triunfo ante Inglaterra. (Foto: Xinhua) Cao Can

    No es el único récord que batió. Con las asistencias que les entregó a Enzo Fernández y Lautaro Martínez en el crucial choque ante Inglaterra, llegó a cuatro asistencias en el actual certamen y 12 en los seis que ha intervenido. Atrás quedan Pelé y el alemán Fritz Walter, a quienes la FIFA les asigna diez. La duda, en ambos casos, está puesta en el rigor de la estadística, en una época en que no existían los programas que la sistematizan actualmente.

    En el recuento global de anotación, Pelé se impone con largueza: 1.283 goles. Eso sí, la cifra incluye los partidos amistosos. Oficialmente, se le reconocen 757. A Messi se le contabilizan 919 tantos en 1.162 duelos oficiales. Maradona, en tanto, sumó 358 goles en 724 compromisos.

    El mundo en las manos

    En títulos planetarios, incluso si levanta el trofeo en esta jornada, Messi seguirá por debajo de Pelé. El brasileño se consagró en tres: Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970. La salvedad es que en el que se disputó en nuestro país solo jugó dos encuentros: una lesión le privó de actuar en el resto del certamen. Igualmente, anotó un gol. En la cita azteca se consagró como O Rei: aportó cuatro conquistas en seis encuentros y, con sus demostraciones de habilidad y contundencia, al menos actualizó la historia del balompié.

    Maradona, en tanto, logró uno: México 1986. Antes había disputado el de España, en 1982. Nunca le perdonó a César Luis Menotti que lo haya excluido el que se jugó en Argentina en 1978. En el certamen azteca se convirtió en figura excluyente y, en rigor, en mito. También tiene una final: Italia 90. Cuatro años más tarde, fue expulsado en Estados Unidos por un caso de dopaje del que alegó inocencia hasta su último día. Fue la principal mancha de su carrera.

    Títulos y premios

    Messi arrasa en otro departamento: el de los títulos. Si es campeón, llegará a 46, entre los que consiguió en el Barcelona, el PSG, el Inter Miami y la Albiceleste adulta. Añade un Mundial Sub 20 (2005) y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing (2008). A nivel individual, obtuvo ocho Balones de Oro y tres The Best de la FIFA.

    Pelé, en tanto, alcanzó 29 coronas, en su mayoría con el Santos. Maradona logró 12 títulos, incluido el Mundial Sub 20 de 1979, que se disputó en Japón. En ese ítem, no se puede comparar a las históricas figuras con La Pulga, quien pertenece a otra era: en sus épocas, el Balón de Oro no se les entregaba a jugadores que no fueran europeos. El Diez recibió uno honorífico. Años después, France Football, que realiza la premiación, concluyó que, en virtud de sus respectivas campañas, y de sus momentos más brillantes el brasileño merecía siete: 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 y 1970. Bajo el mismo parámetro, el transandino habría obtenido dos: 1986 y 1990.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026LT DomingoMessiLionel MessiDiego MaradonaPeléMaradonaBarcelonaArgentinaEspañaFútbolFútbol Internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diez felicitaciones en su hoja de vida: Quién era Marcos Cosme, el carabinero fallecido tras ser baleado en Región de Los Ríos

    O juremos con gloria morir: un relato de Jaime Bayly

    Alba Gaviraghi: el vuelo de una nueva voz del cine chileno

    Inti Illimani sigue el camino: “Si estuviéramos viviendo de glorias pasadas, ahí sí deberíamos colgar los botines”

    David Toscana: “La historia habla de los ganadores, pero también hay una tradición de los vencidos”

    Robert Powell: “Jesús de Nazaret ha perdurado 50 años y espero que perdure mucho más allá de mí”

    Lo más leído

    1.
    “Campeones, campeones”: la euforia de Gianni Infantino tras el triunfo ‘argentino’ en el Juego de Leyendas previo a la final

    “Campeones, campeones”: la euforia de Gianni Infantino tras el triunfo ‘argentino’ en el Juego de Leyendas previo a la final

    2.
    Por qué España debió cancelar su práctica previa a la final y Argentina sí pudo entrenar a siete kilómetros de distancia

    Por qué España debió cancelar su práctica previa a la final y Argentina sí pudo entrenar a siete kilómetros de distancia

    3.
    Argentina vs. España: a qué hora juegan y quién transmite la final del Mundial 2026

    Argentina vs. España: a qué hora juegan y quién transmite la final del Mundial 2026

    4.
    Locura en Miami: Inglaterra le gana un partidazo a Francia y obtiene el bronce en el Mundial 2026

    Locura en Miami: Inglaterra le gana un partidazo a Francia y obtiene el bronce en el Mundial 2026

    5.
    El dolor de Kylian Mbappé tras el Mundial: “Me hubiera gustado no ser el máximo goleador de la historia y jugar la final”

    El dolor de Kylian Mbappé tras el Mundial: “Me hubiera gustado no ser el máximo goleador de la historia y jugar la final”

    6.
    Positiva intertemporada en Colombia: Colo Colo arruina el cumpleaños de Millonarios y llega encendido a la Liga de Primera

    Positiva intertemporada en Colombia: Colo Colo arruina el cumpleaños de Millonarios y llega encendido a la Liga de Primera

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Servicios

    Aguas del Valle anuncia corte parcial de agua en sectores altos de Ovalle

    Aguas del Valle anuncia corte parcial de agua en sectores altos de Ovalle

    Senapred amplía alerta roja a toda la Región de Coquimbo por sistema frontal

    Senapred amplía alerta roja a toda la Región de Coquimbo por sistema frontal

    Regiones de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alarma meteorológica por sistema frontal

    Regiones de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alarma meteorológica por sistema frontal

    Diez felicitaciones en su hoja de vida: Quién era Marcos Cosme, el carabinero fallecido tras ser baleado en Región de Los Ríos
    Chile

    Diez felicitaciones en su hoja de vida: Quién era Marcos Cosme, el carabinero fallecido tras ser baleado en Región de Los Ríos

    Senapred solicita evacuar dos sectores de La Serena por desborde del río Elqui

    Investigan hallazgo de hombre con múltiples impactos balísticos en Las Vizcachas

    Ministros en las sombras
    Negocios

    Ministros en las sombras

    Claudia Sanhueza: “La agenda que está impulsando el ministro Quiroz responde a una batalla cultural, no a una estrategia de desarrollo”

    Glencore reactiva emblemático proyecto minero El Pachón en Argentina, el vecino fronterizo de Los Pelambres

    Cómo ver en Chile La Odisea de Christopher Nolan en el formato que la pensó el director
    Tendencias

    Cómo ver en Chile La Odisea de Christopher Nolan en el formato que la pensó el director

    Científicos desarrollan una vacuna contra tumores cerebrales que mostró resultados prometedores en un ensayo clínico

    Cuál es el truco mental que puede convencerte de hacer ejercicio, según un estudio

    Encuesta: el mundo le pone la corona a España
    El Deportivo

    Encuesta: el mundo le pone la corona a España

    Eusebio Sacristán, histórico de España: “Ha habido situaciones que dan a pensar que se beneficia a Argentina”

    Campeón con la Albiceleste en 1986 aborda la final contra España: “Argentina tiene más experiencia, jugadores más curtidos”

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)
    Tecnología

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    O juremos con gloria morir: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    O juremos con gloria morir: un relato de Jaime Bayly

    Alba Gaviraghi: el vuelo de una nueva voz del cine chileno

    Inti Illimani sigue el camino: “Si estuviéramos viviendo de glorias pasadas, ahí sí deberíamos colgar los botines”

    Alcalde de Nueva York evalúa ordenar arresto de Netanyahu durante visita a la ONU
    Mundo

    Alcalde de Nueva York evalúa ordenar arresto de Netanyahu durante visita a la ONU

    Sujeto encapuchado abre fuego en bar de Brasil y deja dos muertos y tres heridos

    Tribunal Supremo de Brasil bloquea visita de Milei a Bolsonaro por restricciones del arresto domiciliario

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo
    Paula

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino

    La segunda vida que encontró en el agua