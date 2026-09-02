Cambio de último minuto: Kast cerrará (y no abrirá) el Foro Madrid con discurso que apuesta a tener “tono republicano”

El lunes el tema fue planteado, a grandes rasgos, en el comité político ampliado en el Palacio de La Moneda. Allí, los presidentes de partido del oficialismo abordaron la participación del Presidente José Antonio Kast en el Foro Madrid, una de las principales cumbres conservadoras internacionales, que se celebrará en Santiago este 3 y 4 de septiembre.

Aunque en La Moneda evitan adelantar el contenido del discurso de Kast, afirman que no habrá improvisaciones y se mantendrá el tono republicano que, hasta el momento, ha procurado mantener el Mandatario.

En ediciones anteriores del foro, Kast se caracterizó por mantener un tono confrontacional. Por ejemplo, en 2024, en Buenos Aires, dijo: “Hoy nos gobierna un presidente (en referencia a Gabriel Boric) que construyó su carrera política desafiando lo que representaba la expresidenta Bachelet. Y que hoy, por conveniencia política, se muestra como su seguidor más entusiasmado. Y, al igual que ella, también es responsable del debilitamiento institucional”, apuntó en el encuentro realizado en Buenos Aires, Argentina. Esto, en medio de los rumores por una futura candidatura presidencial de Michelle Bachelet.

En el oficialismo confían en que el Mandatario se alejará de los discursos más estridentes que han emitido figuras como Javier Milei, quien intervendrá al inicio del foro. El mandatario argentino hizo noticia hace unas semanas por tachar de “ladrón” y “corrupto” a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Kast, de todas formas, se mostró confrontacional esta mañana. El Mandatario fue consultado por los dichos de senadores del Partido Republicano que han reconocido que no aprobarían la reforma de seguridad propuesta por La Moneda si esta proviniera de Jeannette Jara, la excandidata presidencial del Partido Comunista. “Alguien como Jeanette Jara jamás habría presentado una situación como esta”, respondió el Presidente.

Particularmente en Chile Vamos, sí existe nerviosismo por el discurso que emitan otros de los invitados, varios de quienes comparten el relato sobre que existe una “derecha cobarde”, término atribuido a Santiago Abascal, líder de Vox, para referirse al Partido Popular de España.

Volver a hablar de la “derecha cobarde” con el Presidente Kast presente, temen algunos, puede reabrir discusiones que se arrastran desde los tiempos de campaña, cuando desde el Partido Republicano se etiquetó a Chile Vamos con ese sello. De todas formas, el evento contempla la participación de algunos representantes de los partidos de esa coalición: los diputados Ricardo Neumann (UDI) y Franciso Orrego (RN).

La cumbre se da en un fecha especial para la derecha: el cuarto aniversario del plebiscito constitucional de 2022, en que se impuso la opción “Rechazo”, respaldada por el sector. En ese contexto, algunas figuras de este mundo han hecho llamados a avanzar en la conformación de una coalición política que incluya a quienes se opusieron al texto emanado de la Convención Constitucional.

“El gran desafío político es traducir eso (el hito del plebiscito) en una coalición política que tenga metas y objetivos comunes”, dijo el diputado y exconvencional Eduardo Cretton (UDI). “Hay bases suficientes para construir una coalición que proyecte hacia el futuro lo que millones de chilenos defendieron ese día”, sostuvo la también parlamentaria y exconstituyente Constanza Hube (UDI).

Sin embargo, al menos en la antesala del foro, la alianza ha destacado por su divisidión. El presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, reconoció que él preferiría que Kast no asista a esta instancia.

La agenda del Foro Madrid sufrió una actualización de último minuto. En un comienzo, se contemplaba que el Presidente Kast daría el discurso inaugural de la instancia, cerca de las 9:00 horas de este jueves. Sin embargo, por motivos de agenda del Mandatario, él se encargará de dar las palabras de clausura, cerca de las 17:30 horas. En su lugar, Milei hablará al inicio de la instancia que reúne a líderes internacionales del conservadurismo.

Los invitados al evento recibieron un correo con indicaciones generales. Se especifica que está prohibido asistir con “armas de fuego y cortopunzantes”, como tampoco con mochilas, estupefacientes, banderas y “bastones para selfies”.