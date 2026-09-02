Vozinha encabeza la rebelión alba: el potente mensaje de apoyo del plantel de Colo Colo a Javier Correa
El arquero caboverdiano publicó en su masiva cuenta en Instagram un posteo relacionado con la sanción al delantero, con quien cultiva una estrecha amistad. Sus compañeros hicieron lo mismo.
Colo Colo está en pie de guerra. La sanción de dos encuentros que recibió Javier Correa por el gesto obsceno que realizó después del triunfo albo en el Superclásico tiene a los albos atrincherados. Desde el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, en adelante, el respaldo al transandino ha sido transversal. Hay dos motivos: el exjugador de Estudiantes de La Plata mantiene una estrecha relación con todos y, además, es el goleador del equipo albo. Incluso a pesar de las sanciones que ha recibido durante la temporada.
“Con respecto al tema de Javier Correa, yo creo que esta película todos los hinchas del fútbol y todos los chilenos ya la vimos el año 2024. Los mismos actores, los mismos protagonistas, el mismo guion”, declaró Mosa este miércoles, en alusión a la acusación que presentó Azul Azul y derivó en la investigación y el castigo. “Entonces, lamentablemente, sacan un tema fuera de la cancha, de cierta manera lo llevan a un lugar que no debería estar, porque no tienen otros recursos. Es lamentable. Estamos entre los sapos y un rey feudal”, remató.
Vozinha encabeza la rebelión alba: el potente mensaje de apoyo del plantel de Colo Colo a Javier Correa
Los futbolistas albos publicaron un mensaje de respaldo a Correa. El mayor impacto lo genera Vozinha, quien durante el Mundial se transformó en un fenómeno a nivel de redes sociales. Hoy, su cuenta en Instagram acumula 29 millones de seguidores. El caboverdiano es, además, uno de los jugadores más cercanos a Correa, quien le ofreció su pleno apoyo en el proceso de adaptación al plantel y a Chile.
“Todo el plantel de Colo Colo está contigo, Javier. Sabemos quien eres. Tu compromiso y el respeto con que defiendes esta camiseta”, consigna la primera parte del mensaje.
El siguiente es un compromiso. “Juntos enfrentaremos cada adversidad. Levantaremos la voz cuando sea necesario y lucharemos por lo que creemos justo, porque en Colo Colo nadie camina solo”, complementa la declaración. Por un lado de principios y, por otro, de guerra.
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