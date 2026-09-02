Colo Colo está en pie de guerra. La sanción de dos encuentros que recibió Javier Correa por el gesto obsceno que realizó después del triunfo albo en el Superclásico tiene a los albos atrincherados. Desde el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, en adelante, el respaldo al transandino ha sido transversal. Hay dos motivos: el exjugador de Estudiantes de La Plata mantiene una estrecha relación con todos y, además, es el goleador del equipo albo. Incluso a pesar de las sanciones que ha recibido durante la temporada.

“Con respecto al tema de Javier Correa, yo creo que esta película todos los hinchas del fútbol y todos los chilenos ya la vimos el año 2024. Los mismos actores, los mismos protagonistas, el mismo guion”, declaró Mosa este miércoles, en alusión a la acusación que presentó Azul Azul y derivó en la investigación y el castigo. “Entonces, lamentablemente, sacan un tema fuera de la cancha, de cierta manera lo llevan a un lugar que no debería estar, porque no tienen otros recursos. Es lamentable. Estamos entre los sapos y un rey feudal”, remató.

Vozinha encabeza la rebelión alba: el potente mensaje de apoyo del plantel de Colo Colo a Javier Correa

Los futbolistas albos publicaron un mensaje de respaldo a Correa. El mayor impacto lo genera Vozinha, quien durante el Mundial se transformó en un fenómeno a nivel de redes sociales. Hoy, su cuenta en Instagram acumula 29 millones de seguidores. El caboverdiano es, además, uno de los jugadores más cercanos a Correa, quien le ofreció su pleno apoyo en el proceso de adaptación al plantel y a Chile.

El mensaje de respaldo a Javier Correa. Christian Andres Gonzalez Arancibia

“Todo el plantel de Colo Colo está contigo, Javier. Sabemos quien eres. Tu compromiso y el respeto con que defiendes esta camiseta”, consigna la primera parte del mensaje.

El siguiente es un compromiso. “Juntos enfrentaremos cada adversidad. Levantaremos la voz cuando sea necesario y lucharemos por lo que creemos justo, porque en Colo Colo nadie camina solo”, complementa la declaración. Por un lado de principios y, por otro, de guerra.