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    Persona muere en estación Pajaritos del Metro al traspasar línea amarilla del andén y ser golpeada por tren

    La empresa manifestó que "lamenta profundamente este acontecimiento y desde el primer momento ha prestado apoyo y asistencia a la familia junto con activar los protocolos de asistencia médica correspondiente".

    Por 
    José Navarrete
     
    Javiera Arriaza
    Imagen referencial de archivo. Foto: X @CarabPOccidente

    A las 11.30 horas de este miércoles, Metro de Santiago informó en su cuenta oficial en X que la estación Pajaritos de la Línea 1 se encontraba cerrada y sin detención de trenes debido a “una emergencia médica”.

    Mediante una declaración dada a conocer posteriormente, la empresa informó que minutos antes, a las 11.20 “se produjo un accidente” en ese lugar, en la comuna de Lo Prado.

    De acuerdo a lo informado por la estatal, una persona traspasó la línea amarilla del andén en momentos que el tren estaba ingresando a la estación.

    “Producto de lo anterior, la persona fue golpeada por el tren y posteriormente declarada fallecida”, indicaron.

    La compañía manifestó que “lamenta profundamente este acontecimiento y desde el primer momento ha prestado apoyo y asistencia a la familia junto con activar los protocolos de asistencia médica correspondiente”.

    Desde la empresa hacen hincapié en que no se trató de un suicidio y rechazaron versiones que circularon en rede sociales que señalaban que la persona fallecida había sido aplastada por las puertas de andén que se están instalando en esa estación.

    La Fiscalía Metropolitana Centro Norte instruyó que fuera personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros a realizar las diligencias en terreno.

    También dispuso la toma de declaración a testigos y que el Servicio Médico Legal (SML) realice la autopsia respectiva.

    Más sobre:Metro de SantiagoTransportesLínea 1Pajaritos

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