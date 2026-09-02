Con dardos a Segall: la defensa de Nicolás Monckeberg que llevó al Tribunal de Honor a rechazar denuncia por código de ética

Este martes, durante la mañana, el Tribunal de Honor se pronunció a la denuncia contra Nicolás Monckeberg, director de Blanco y Negro. El Tribunal de disciplina, a través de su presidente Exequiel Segall, exigía una sanción que iba de los seis meses hasta los dos años por infringir el código de ética. Más allá de las intenciones de la Primera Sala, la máxima instancia desestimó cualquier tipo de sanción. Y lo hizo de forma unánime.

“Que, en cuanto al fondo del asunto, se rechaza la denuncia ética interpuesta en contra de don Nicolás Monckeberg Díaz, por carecer de mérito suficiente para ser acogida”, resume el escrito de cuatro páginas, que va firmado por el secretario general, Marcelo Forni.

La historia comenzó el 10 de julio del 2026. Monckeberg cuestionó públicamente el castigo contra Javier Correa (de cuatro fechas se rebajó a tres) por sus dichos contra el juez Nicolás Gamboa. Lo hizo a través de su cuenta de X. “Lo de Javier Correa no es un castigo ejemplificador, es un castigo selectivo. A otros jugadores y técnicos les bastó pedir disculpas para quedar sin sanción. A Colo Colo le caen cuatro fechas.El mensaje es claro: en el fútbol chileno no todos son juzgados con la misma vara”, escribió el director de Blanco y Negro.

“El problema no es la sanción a Correa. El problema es la doble vara. Cuando la justicia se vuelve selectiva, deja de ser justicia y pasa a ser persecución”, agregó.

Esas dos publicaciones fueron el centro de la denuncia presentada contra el directivo. “Las expresiones no constituyen una crítica jurídica legítima ni un ejercicio regular del derecho a la defensa o a la libertad de opinión, sino imputaciones concretas y graves dirigidas a la honorabilidad e imparcialidad, contra un órgano jurisdiccional de la ANFP y, por extensión, contra quienes lo integramos”, señalaba el escrito presentado por el Tribunal de Disciplina.

La defensa de Monckeberg

La defensa de Nicolás Monckeberg llegó el 12 de agosto. Lo hizo a través de un documento de 28 hojas, al que tuvo acceso El Deportivo. En el escrito, el abogado se defendió y realizó fuertes descargos contra la labor de Exequiel Segall, el presidente del Tribunal de Disciplina.

De entrada, cuestionó la forma en que se informó el castigo contra Javier Correa. “La sanción señalada no fue comunicada mediante una resolución escrita que expusiera los hechos asentados, la valoración de los descargos y el razonamiento utilizado para aplicar la suspensión de cuatro partidos. Al solicitar Blanco y Negro S.A. el texto íntegro de la decisión, la Secretaría del Tribunal informó que, al amparo del artículo 34 del Código de Procedimiento y Penalidades, en este caso no se emitiría un fallo fundado. A pesar de lo anterior, el presidente del Tribunal, don Exequiel Segall, si estuvo dispuesto a opinar de ella y expresar sus consideraciones a través de la prensa”, se queja.

“Lo que resultó particularmente llamativo y aún más grave, es que no solo se optó por no entregar los fundamentos del fallo por escrito sino, además, quien lo hizo a través de la prensa fue el presidente de la Sala del Tribunal de Disciplina don Exequiel Segall, quien no presidió en su calidad de presidente la sesión telemática de descargos y entrega de pruebas del jugador sancionado, tampoco intervino ni estuvo presente en la plataforma electrónica en ningún momento”, establece.

En relación a su mensaje en la cuenta de X, Monckeberg es categórico. “Calificar un criterio institucional como selectivo o inconsistente puede resultar severo, pero no equivale, sin un contenido adicional, a imputar a sus integrantes una conducta deshonrosa. La sola molestia subjetiva que produce una crítica no sustituye la acreditación de los elementos del tipo”, dice. “Los términos controvertidos tales como ‘doble vara’ o ´persecución´ contenidos en mi tweet más que hechos matemáticamente verificables en sí mismo, son conclusiones valorativas, o juicios de valor que se sustentan en determinados hechos", agrega.

“Las expresiones cuestionadas fueron juicios de valor apoyados en antecedentes verificables, divergencias de tramitación entre casos comparables, ausencia de resolución fundada entregada en el caso Correa, explicaciones públicas del presidente del Tribunal, existencia de facultades de oficio y reducción posterior de la sanción. Mi interés institucional, por su parte, era manifiesto y no fue ocultado”, cierra.

Los dardos contra Segall

Nicolás Monckeberg puntualiza en varios casos de dirigentes que han manifestado públicamente su molestia por los fallos del Tribunal de Disciplina, sin recibir ningún tipo de sanción. En el 2022, por ejemplo, cita los dichos de Juan Tagle, quien apuntó al ente autónomo de la ANFP. “El Tribunal de Disciplina considera que su gran aporte contra la violencia es sancionar al 99 por ciento de los hinchas que vienen al estadio a apoyar, en familia”, dijo.

Sin embargo, el abogado ahonda en el actuar de Exequiel Segall, el presidente del Tribunal de Disciplina, que sí ha criticado a otros órganos que toman decisiones.

“En su calidad de presidente del Tribunal de Disciplina, ha criticado públicamente, en medios de comunicación, resoluciones del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desfavorable a la ANFP, sin que dicha crítica a un fallo de un órgano jurisdiccional haya sido jamás calificada de injuriosa ni sometida a reproche ético alguno. No se advierte razón para que una crítica pública a una resolución jurisdiccional constituya injuria cuando la formulo yo, y deje de serlo cuando la fórmula, en términos sustancialmente equivalentes, quien hoy impulsa la denuncia en mi contra”, establece.

“Cuando él considera que una resolución es errónea o injustificada, estima plenamente legítimo criticarla públicamente y ejercer su derecho a expresar su opinión. Sin embargo, cuando es una resolución dictada por el Tribunal que él preside la que recibe críticas fundadas, esas mismas expresiones pasan a ser calificadas como injuriosas y constitutivas de una infracción ética”, cierra.