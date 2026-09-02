SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con dardos a Segall: la defensa de Nicolás Monckeberg que llevó al Tribunal de Honor a rechazar denuncia por código de ética

    De forma unánime, la máxima instancia dejó sin efecto la denuncia del Tribunal de Disciplina por los mensajes del director de Blanco y Negro en la red social X.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker

    Este martes, durante la mañana, el Tribunal de Honor se pronunció a la denuncia contra Nicolás Monckeberg, director de Blanco y Negro. El Tribunal de disciplina, a través de su presidente Exequiel Segall, exigía una sanción que iba de los seis meses hasta los dos años por infringir el código de ética. Más allá de las intenciones de la Primera Sala, la máxima instancia desestimó cualquier tipo de sanción. Y lo hizo de forma unánime.

    “Que, en cuanto al fondo del asunto, se rechaza la denuncia ética interpuesta en contra de don Nicolás Monckeberg Díaz, por carecer de mérito suficiente para ser acogida”, resume el escrito de cuatro páginas, que va firmado por el secretario general, Marcelo Forni.

    La historia comenzó el 10 de julio del 2026. Monckeberg cuestionó públicamente el castigo contra Javier Correa (de cuatro fechas se rebajó a tres) por sus dichos contra el juez Nicolás Gamboa. Lo hizo a través de su cuenta de X. “Lo de Javier Correa no es un castigo ejemplificador, es un castigo selectivo. A otros jugadores y técnicos les bastó pedir disculpas para quedar sin sanción. A Colo Colo le caen cuatro fechas.El mensaje es claro: en el fútbol chileno no todos son juzgados con la misma vara”, escribió el director de Blanco y Negro.

    “El problema no es la sanción a Correa. El problema es la doble vara. Cuando la justicia se vuelve selectiva, deja de ser justicia y pasa a ser persecución”, agregó.

    Esas dos publicaciones fueron el centro de la denuncia presentada contra el directivo. “Las expresiones no constituyen una crítica jurídica legítima ni un ejercicio regular del derecho a la defensa o a la libertad de opinión, sino imputaciones concretas y graves dirigidas a la honorabilidad e imparcialidad, contra un órgano jurisdiccional de la ANFP y, por extensión, contra quienes lo integramos”, señalaba el escrito presentado por el Tribunal de Disciplina.

    La defensa de Monckeberg

    La defensa de Nicolás Monckeberg llegó el 12 de agosto. Lo hizo a través de un documento de 28 hojas, al que tuvo acceso El Deportivo. En el escrito, el abogado se defendió y realizó fuertes descargos contra la labor de Exequiel Segall, el presidente del Tribunal de Disciplina.

    De entrada, cuestionó la forma en que se informó el castigo contra Javier Correa. “La sanción señalada no fue comunicada mediante una resolución escrita que expusiera los hechos asentados, la valoración de los descargos y el razonamiento utilizado para aplicar la suspensión de cuatro partidos. Al solicitar Blanco y Negro S.A. el texto íntegro de la decisión, la Secretaría del Tribunal informó que, al amparo del artículo 34 del Código de Procedimiento y Penalidades, en este caso no se emitiría un fallo fundado. A pesar de lo anterior, el presidente del Tribunal, don Exequiel Segall, si estuvo dispuesto a opinar de ella y expresar sus consideraciones a través de la prensa”, se queja.

    “Lo que resultó particularmente llamativo y aún más grave, es que no solo se optó por no entregar los fundamentos del fallo por escrito sino, además, quien lo hizo a través de la prensa fue el presidente de la Sala del Tribunal de Disciplina don Exequiel Segall, quien no presidió en su calidad de presidente la sesión telemática de descargos y entrega de pruebas del jugador sancionado, tampoco intervino ni estuvo presente en la plataforma electrónica en ningún momento”, establece.

    En relación a su mensaje en la cuenta de X, Monckeberg es categórico. “Calificar un criterio institucional como selectivo o inconsistente puede resultar severo, pero no equivale, sin un contenido adicional, a imputar a sus integrantes una conducta deshonrosa. La sola molestia subjetiva que produce una crítica no sustituye la acreditación de los elementos del tipo”, dice. “Los términos controvertidos tales como ‘doble vara’ o ´persecución´ contenidos en mi tweet más que hechos matemáticamente verificables en sí mismo, son conclusiones valorativas, o juicios de valor que se sustentan en determinados hechos", agrega.

    Las expresiones cuestionadas fueron juicios de valor apoyados en antecedentes verificables, divergencias de tramitación entre casos comparables, ausencia de resolución fundada entregada en el caso Correa, explicaciones públicas del presidente del Tribunal, existencia de facultades de oficio y reducción posterior de la sanción. Mi interés institucional, por su parte, era manifiesto y no fue ocultado”, cierra.

    Los dardos contra Segall

    Nicolás Monckeberg puntualiza en varios casos de dirigentes que han manifestado públicamente su molestia por los fallos del Tribunal de Disciplina, sin recibir ningún tipo de sanción. En el 2022, por ejemplo, cita los dichos de Juan Tagle, quien apuntó al ente autónomo de la ANFP. “El Tribunal de Disciplina considera que su gran aporte contra la violencia es sancionar al 99 por ciento de los hinchas que vienen al estadio a apoyar, en familia”, dijo.

    Sin embargo, el abogado ahonda en el actuar de Exequiel Segall, el presidente del Tribunal de Disciplina, que sí ha criticado a otros órganos que toman decisiones.

    “En su calidad de presidente del Tribunal de Disciplina, ha criticado públicamente, en medios de comunicación, resoluciones del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desfavorable a la ANFP, sin que dicha crítica a un fallo de un órgano jurisdiccional haya sido jamás calificada de injuriosa ni sometida a reproche ético alguno. No se advierte razón para que una crítica pública a una resolución jurisdiccional constituya injuria cuando la formulo yo, y deje de serlo cuando la fórmula, en términos sustancialmente equivalentes, quien hoy impulsa la denuncia en mi contra”, establece.

    “Cuando él considera que una resolución es errónea o injustificada, estima plenamente legítimo criticarla públicamente y ejercer su derecho a expresar su opinión. Sin embargo, cuando es una resolución dictada por el Tribunal que él preside la que recibe críticas fundadas, esas mismas expresiones pasan a ser calificadas como injuriosas y constitutivas de una infracción ética”, cierra.

    Más sobre:MonckebergSegallANFPTribunal de HonorTribunal de Disciplina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    TDLC acoge propuesta de mayor transparencia para conglomerados económicos, pero rechaza intervención

    Virus respiratorios: positividad asciende al 57,9%, la más alta en los últimos tres años

    Fito Páez íntimo, entre la herida y la leyenda: así es su nuevo documental en Netflix

    Tras renuncias en el PPD: expresidente de los empresarios nocturnos asume vicepresidencia del partido

    Senadores le doblan la mano a diputados e imponen a Quintana (PPD) y Prohens (RN) en el Consejo de Asignaciones

    Alcalde Christopher White: “Veníamos planteando que estaban pasando cosas como en Ciudad de Juárez u otras de Latinoamérica”

    Lo más leído

    1.
    De Twitter al área científica de la UC: Cruzados ficha jefe de inteligencia y busca gerente deportivo con head hunter

    De Twitter al área científica de la UC: Cruzados ficha jefe de inteligencia y busca gerente deportivo con head hunter

    2.
    ¿Burla para Colo Colo? El enigmático mensaje de Marcelo Díaz

    ¿Burla para Colo Colo? El enigmático mensaje de Marcelo Díaz

    3.
    “Por márgenes mínimos”: en Canadá lamentan el gol anulado a Alexis Sánchez contra Vancouver Whitecaps

    “Por márgenes mínimos”: en Canadá lamentan el gol anulado a Alexis Sánchez contra Vancouver Whitecaps

    4.
    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Alexei Popyrin en la segunda ronda del US Open

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Alexei Popyrin en la segunda ronda del US Open

    5.
    La Universidad de Chile golpea nuevamente a Azul Azul: las conclusiones del informe de Jana que complican a la U

    La Universidad de Chile golpea nuevamente a Azul Azul: las conclusiones del informe de Jana que complican a la U

    6.
    Vancouver se suma a la euforia de Montreal: el emotivo encuentro de Alexis Sánchez con veterana fanática chilena

    Vancouver se suma a la euforia de Montreal: el emotivo encuentro de Alexis Sánchez con veterana fanática chilena

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Minsal extiende uso de mascarillas: ¿Hasta cuándo y dónde son obligatorias?

    Minsal extiende uso de mascarillas: ¿Hasta cuándo y dónde son obligatorias?

    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    Aprueban nuevo bono de $30 mil por hijo: ¿Cuáles familias lo recibirán?

    Aprueban nuevo bono de $30 mil por hijo: ¿Cuáles familias lo recibirán?

    Virus respiratorios: positividad asciende al 57,9%, la más alta en los últimos tres años
    Chile

    Virus respiratorios: positividad asciende al 57,9%, la más alta en los últimos tres años

    Tras renuncias en el PPD: expresidente de los empresarios nocturnos asume vicepresidencia del partido

    Senadores le doblan la mano a diputados e imponen a Quintana (PPD) y Prohens (RN) en el Consejo de Asignaciones

    TDLC acoge propuesta de mayor transparencia para conglomerados económicos, pero rechaza intervención
    Negocios

    TDLC acoge propuesta de mayor transparencia para conglomerados económicos, pero rechaza intervención

    Ragnar Udd de BHP y con paso por Chile asumirá como nuevo CEO de Albemarle

    Venta de autos nuevos registra en agosto su mejor desempeño del año

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM
    Tendencias

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM

    Primavera lluviosa: Meteochile revela qué esperar del tiempo durante los próximos meses

    Científicos identifican cómo una red nerviosa potencia el cáncer de mama: esto dice su investigación

    Fernando Gago anuncia el retorno más esperado en la U: “Octavio Rivero está muy bien... creo que es un ‘refuerzo’”
    El Deportivo

    Fernando Gago anuncia el retorno más esperado en la U: “Octavio Rivero está muy bien... creo que es un ‘refuerzo’”

    Con Vozinha como gran sorpresa: Fernando Ortiz delinea la formación de Colo Colo para enfrentar a Huachipato

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Alexei Popyrin en la segunda ronda del US Open

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    Fito Páez íntimo, entre la herida y la leyenda: así es su nuevo documental en Netflix
    Cultura y entretención

    Fito Páez íntimo, entre la herida y la leyenda: así es su nuevo documental en Netflix

    Orishas vuelve a Chile con show en Gran Arena Monticello

    Paulina Urrutia y su regreso a la actuación en El Deshielo: “Fue un regalo que me hayan permitido trabajar enferma”

    La historia de la fallecida ícono del feminismo Gloria Steinem y sus choques con Trump
    Mundo

    La historia de la fallecida ícono del feminismo Gloria Steinem y sus choques con Trump

    Enrique Gómez, senador colombiano: “Los que manipulan las redes con dineros del narcotráfico y la corrupción son los candidatos de izquierda”

    Trump tacha a España de “país arruinado” y afirma que el cruce masivo en Ceuta “es triste de ver”

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa