Operación Rutify: formalizan a joven de 18 años que administraba plataforma que realizaba ciberataques

La Fiscalía Supraterritorial formalizó este miércoles a un joven vinculado a la organización criminal autodenominada Rutify, que se dedicaba a realizar ciberataques contra instituciones públicas y privadas y posteriormente recopilar, sistematizar y disponibilizar a terceros los datos obtenidos.

El fiscal Miguel Ángel Orellana explicó que la formalización constituye un primer avance dentro de una investigación de mayor alcance, que busca determinar el funcionamiento y las actividades de esta organización.

Según detalló el persecutor, los integrantes de la organización accedían ilícitamente a sistemas informáticos para extraer información de relevancia, especialmente datos personales de ciudadanos chilenos. Entre las instituciones afectadas mencionó al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), la Municipalidad de Las Condes, la Tesorería General de la República, el Instituto de Previsión Social (IPS), Fonasa y la Secretaría de Gobierno Digital, además de empresas privadas.

Los antecedentes recopilados apuntan a que los datos no solo eran extraídos, sino que posteriormente eran organizados y puestos a disposición de terceros. “ Estos ataques dieron lugar a sucesivos informes de prensa en los últimos meses, dado que la información contenía (...) sistemas informáticos de distintas instituciones que eran de relevancia para Chile”, sostuvo Orellana.

El fiscal agregó que el imputado fue formalizado por los accesos ilícitos a los sistemas informáticos y por la receptación de los datos obtenidos mediante estas acciones. “Estos eran, como les señalaba, en esta plataforma reunidos, sistematizados y luego disponibilizados a terceros ”, afirmó.

Investigación conjunta

El procedimiento se desarrolló mediante un trabajo coordinado entre la Fiscalía Supraterritorial, la Brigada del Cibercrimen de la PDI, la Agencia Nacional de Ciberseguridad y las instituciones públicas y privadas que resultaron afectadas.

Orellana destacó precisamente que “en esta investigación hubo una actividad importante de un rol interagencial relevante”.

Por su parte, el jefe nacional del Cibercrimen de la PDI, subprefecto Marcelo Wong, explicó que el análisis realizado por la policía permitió establecer la existencia de una estructura delictiva dedicada a la obtención y posterior utilización de bases de datos.

“A través del proceso de análisis de la unidad de Cibercrimen se logró acreditar esta estructura delincuencial en donde esta banda operaba a través de la obtención de bases de datos que tenían que ver con la generación de información personal y muchas veces accesos también, claves de acceso”, afirmó.

Wong vinculó además la investigación con las filtraciones de información que comenzaron a hacerse públicas durante los últimos meses. “Ustedes se recordarán que hubo muchas noticias que tenían que ver con DataLeak desde mayo, abril del presente año y eso también originó que hubiera muchas noticias que tenían que ver justamente con estas filtraciones de información”, indicó.

El jefe policial destacó que, pese a la complejidad de este tipo de investigaciones, la detención permite entregar una respuesta frente a los ataques informáticos que han afectado a distintas instituciones.

Adolescente quedó con medidas cautelares

Debido a que el imputado es adolescente, quedó sujeto a las normas de responsabilidad penal adolescente. El fiscal Orellana explicó que el tribunal decretó medidas cautelares de arraigo nacional, sujeción a la vigilancia al Centro de Reinserción y que no se solicitó su internación provisoria.

“El imputado que fue formalizado, atendido su carácter de adolescente, (...) fue sujeto a medidas cautelares de menor intensidad; no hubo una internación provisoria”, precisó.

Según explicó el persecutor, la naturaleza de los delitos imputados y las penas asociadas a ellos impedían solicitar una medida cautelar de mayor intensidad en el marco de la legislación adolescente, ya que al momento de cometer los ilícitos, el joven era menor de edad.