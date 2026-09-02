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    El consumidor chileno se digitaliza, pero no abandona lo tradicional: las nuevas tendencias que están cambiando la panadería

    Un 56% compra alimentos por Internet al menos una vez al mes, según Taste Tomorrow 2026. El estudio también muestra una creciente preocupación por el origen de los productos, los envases sostenibles y la salud, aunque los sabores tradicionales continúan dominando las preferencias.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    El consumidor chileno se digitaliza, pero no abandona lo tradicional: las nuevas tendencias que están cambiando la panadería

    Es uno de los ecosistemas globales más grandes de entendimiento del consumidor en rubros como la panadería, la pastelería y la chocolatería. Impulsado por Puratos, el informe Taste Tomorrow 2026, que combina encuestas a consumidores, datos sociales e inteligencia artificial para convertir los comportamientos de consumo en decisiones de innovación, presentó sus resultados para este año.

    La entrega coincide con un hito corporativo para la compañía de origen belga fundada en 1919, ya que cumple 40 años de trayectoria en Chile.

    El canal digital como espacio de descubrimiento

    El consumidor chileno se digitaliza, pero no abandona lo tradicional: las nuevas tendencias que están cambiando la panadería

    El consumidor chileno integra completamente el mundo digital en su decisión de compra. Un 56% adquiere alimentos por Internet al menos una vez al mes. Esta cifra representa el porcentaje más alto entre los países sudamericanos analizados, cuyo promedio regional llega al 50%.

    Además, un 60% de los encuestados locales se inspira en canales digitales antes de concretar una compra en comercios físicos. Esto demuestra que las plataformas online funcionan como un espacio de descubrimiento previo a la transacción.

    A pesar de esta fuerte digitalización, el apego a las costumbres artesanales se mantiene firme. Un 84% de los consumidores declara que prefiere los sabores tradicionales. Asimismo, un 76% opta por comprar productos elaborados por artesanos o maestros panaderos.

    La exigencia por envases sostenibles y la brecha vegetal

    La innovación tecnológica también se exige en la presentación y trazabilidad de los alimentos. Un 80% de los chilenos quiere conocer el origen exacto de su comida y su método de producción.

    Al mismo tiempo, ese 80% cree firmemente que todos los productos deberían venderse en envases sostenibles.

    En el segmento de la alimentación basada en plantas existe una brecha llamativa entre la percepción y la compra real. Un 71% de los chilenos valora de forma positiva el impacto ambiental de los productos de origen vegetal. Sin embargo, solo un 46% los adquiere mensualmente.

    Este número es el más bajo de Sudamérica, donde el promedio alcanza un 60%.

    El estudio identifica esta diferencia como un gran espacio de oportunidad para que la industria desarrolle nuevas innovaciones de impacto en el país.

    Salud digestiva en la panadería

    El consumidor chileno se digitaliza, pero no abandona lo tradicional: las nuevas tendencias que están cambiando la panadería

    El cuidado de la salud define gran parte de las decisiones diarias en el mostrador. Un 85% de los chilenos buscó recientemente información nutricional en los empaques de productos de panadería, lo que representa un alza frente a las mediciones de 2018 y 2021.

    En cuanto a la salud digestiva, un contundente 90% cree que las fibras tienen un efecto positivo en el organismo, consolidando a Chile como el país con el porcentaje más alto de la región en este ámbito.

    El contexto económico también convive con los momentos de disfrute personal y familiar. Un 74% de los chilenos todavía se da gustos con productos de panadería dulce incluso cuando enfrentan un presupuesto ajustado.

    Para lograr esto sin comprometer su salud, un 70% prefiere consumir porciones más pequeñas en lugar de sacrificar el sabor tradicional de sus postres favoritos.

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