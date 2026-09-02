Indisa acuerda venta de su participación en laboratorios Bionet a la Achs

Instituto de Diagnóstico (Clínica Indisa) informó que aceptó una oferta no vinculante formulada por la Asociación Chilena de Seguridad (Achs) para la compra de las 300 acciones que posee en la sociedad anónima cerrada Bionet S.A, equivalentes al 50% de su capital accionario.

Con ello Achs, que ya posee el 50% restante, pasará a tener el control total de la red de laboratorios clínicos.

“La operación se perfeccionará mediante un contrato de compraventa de acciones, cuyo texto deberá acordarse por las partes. El precio ofrecido es de UF457.668, (equivalentes a $18.708 millones), pagadero de contado, una vez que se materialice la operación”, dijo Indisa en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Aprobaciones

Precisó que la compraventa, y la consiguiente transferencia de acciones, quedarán sujetas al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas usuales para este tipo de operaciones, entre las cuales se encuentra la aprobación por parte de la Fiscalía Nacional Económica de la correspondiente operación de concentración, y la autorización de la Superintendencia de Seguridad Social, por ser la Achs una entidad fiscalizada por dicha institución.

La operación incluye además la suscripción de un contrato de prestación de servicios de laboratorio entre Indisa y Bionet, cuyo texto deberá acordarse por las partes junto al contrato de compraventa citado, y que tendrá efectos solo si llega a ejecutarse la transferencia de acciones.

Asimismo, Indisa indicó que se ha calculado, de forma preliminar, que la venta le podría generar a la sociedad una utilidad extraordinaria de aproximadamente $7.800.000.000.