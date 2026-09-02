Chile XV se impone con claridad a Paraguay y definirá ante Argentina XV el título del Americas Rugby Championship

Después del duro golpe que significó la grave lesión sufrida por Emilio Shea y que desencadenó en una enorme pelea entre los jugadores de Chile XV y Uruguay XV, los pupilos de Pablo Lemoine necesitaban volver a focalizarse en el juego.

Tras la victoria frente a los charrúas, la escuadra nacional necesitaba sumar un nuevo triunfo ante Paraguay, para asegurar el boleto a la definición con Argentina XV, que más temprano había superado a los uruguayos, en el choque preliminar, por un expresivo 64-10.

El duelo frente a los guaraníes se disputó en la cancha de la Escuela Militar ante un buen marco de público y se desarrolló en un marco de absoluto juego limpio, a diferencia de lo sucedido durante el fin de semana. Ahí, los locales impusieron sus términos en una jornada, con una categórica victoria por 54-26.

Ante la suspensión del capitán Clemente Saavedra por los incidentes en el sur, el elenco criollo fue capitaneado por Marcelo Torrealba y que contó con la presencia de algunos jugadores habituales de los Cóndores y otros de proyección.

El primer tiempo mostró todo el poderío de los nacionales, que se fueron al descanso con una cómoda ventaja de 28-0, lo suficiente como para manejar con tranquilidad las acciones en la segunda parte, donde la visita esbozó una pequeña reacción, pero nada que pusiera en riesgo el merecido triunfo de los pupilos de Lemoine.

“Salimos a ganar por Emilio Shea ahora, los próximos partidos que quedan. Y así va a ser hasta que él vuelva”, señaló a ESPN el tercera línea Joaquín Milesi, quien prometió “mucha cabeza y mucho estudio” para la final frente a Argentina.

“Un buen partido, tuvimos altibajos, muchas amarillas. Quizás nos podríamos haber ido con mejores sensaciones, pero en general fue un buen partido”, agregó Marco Alvano, otra de las figuras de la victoria nacional.

“Feliz de ver el progreso de estos jugadores que han tomado este camino. Ellos son los próximos Cóndores”, destacó el capital Torrealba. “Hablamos que la mejor manera de dar vuelta la página era jugando bien”, añadió.

La final

Con el triunfo transandino, la escuadra nacional definirá la corona este domingo, a las 15.00, en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, el mismo escenario que hace 90 años fue testigo del primer partido de rugby de los Cóndores. Es por ello que el equipo utilizará una camiseta conmemorativa.

Debido a la mejor diferencia de gol del conjunto argentino, Chile necesita la victoria para coronarse campeón. Un desafío importante en medio de un proceso que apunta a seguir buscando alternativas para el Mundial del próximo año.