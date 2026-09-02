Operaban desde la cárcel: cae banda criminal que tenía a Kylian Mbappé entre sus objetivos.

Kylian Mbappé vive una compleja situación en Europa. El delantero del Real Madrid figuraba entre las personas que seleccionadas como objetivo de organización criminal investigada en Francia por una serie de robos y proyectos de secuestro contra personas con alto poder adquisitivo, según informó el diario Le Parisien.

La investigación apunta a Clément L., un joven de 18 años que fue imputado el 21 de agosto por robo en banda organizada. El sospechoso es investigado como presunto responsable de una serie de agresiones en domicilios y proyectos de secuestro ocurridos o planificados entre el 11 de abril y el 19 de agosto en Neuilly-sur-Seine, Saint-Brice-sous-Forêt y Santenay, localidades de Francia.

De acuerdo con Le Parisien, la pesquisa comenzó a avanzar a partir de una agresión contra un relojero. Los antecedentes llevaron a la investigación hasta el mencionado Clément L., quien se encontraba detenido en un centro penitenciario de Villepinte por otras causas.

Kylian Mbappé en el Real Madrid.

El joven estaba en prisión preventiva por una investigación relacionada con violación y proxenetismo, además de otra causa por robo en banda organizada. Pese a encontrarse privado de libertad, habría continuado entregando instrucciones a integrantes de la red mediante la aplicación Snapchat, utilizando el alias de “Lester Z”.

Los investigadores encontraron dos teléfonos en su celda. En ellos apareció una lista con 26 direcciones correspondientes a personas consideradas objetivos del grupo. Entre ellas había empresarios, cantantes, comerciantes, joyeros y otras personas con un alto patrimonio. La lista incluía a Mbappé.

Clément L. se mantiene en prisión y fue puesto bajo un régimen de aislamiento. Su presunto cómplice fue dejado en libertad bajo control judicial.

Durante sus declaraciones ante la justicia, Clément L. reconoció su participación en los hechos, pero aseguró que su función dentro de la organización se limitaba a actuar como intermediario. La investigación continúa para determinar el alcance de su participación y la de los demás integrantes de la presunta red.