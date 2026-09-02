Banco Central advierte por videos falsos en que su presidenta promueve plataformas de inversión
El instituto emisor afirmó que el material que circula en redes sociales y sitios web es falso, y recalcó que nunca solicita claves, datos bancarios ni transferencias.
El Banco Central de Chile advirtió por la circulación en redes sociales y sitios web de imágenes y videos en los que aparecería su presidenta, Rosanna Costa, promoviendo plataformas e instrumentos de inversión.
La entidad afirmó que todo ese material es falso y reiteró que ni sus autoridades ni sus funcionarios entregan recomendaciones de ese tipo ni promocionan productos financieros.
“Ni sus autoridades ni sus funcionarios realizan recomendaciones de este tipo, como tampoco promocionan productos financieros. Todo este material es falso”, señaló el organismo en un comunicado.
El emisor reiteró que nunca solicita pagos o transferencias, ni requiere claves, contraseñas, códigos de seguridad, datos bancarios o información personal a través de enlaces enviados por correo electrónico, aplicaciones de mensajería o redes sociales.
“Invitamos a la ciudadanía a informarse exclusivamente a través de los canales oficiales de la Institución y a verificar cualquier contenido que utilice indebidamente la imagen de sus autoridades”, dijo la entidad en el documento.
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