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    Para Rodrigo Wagner, el estancamiento de la economía chilena partió en 2012 y no con la reforma de Bachelet

    El Ph.D de Harvard y exCoordinador Macroeconómico del Ministerio de Hacienda puso paños fríos al Imacec de julio, al que calificó como "guatazo puntual".

    David NogalesPor 
    David Nogales
    PEDRO RODRIGUEZ

    El economista y profesor asociado de la Universidad Adolfo ibáñez, Rodrigo Wagner, no expresó demasiada preocupación por la fuerte caída de 1,5% que mostró el Imacec en julio, el peor desempeño mensual de la economía en más de tres años.

    “La cifra de julio creo que es un desliz, llamémoslo un guatazo puntual”, dijo el Ph.D de la Universidad de Harvard, en conversación con T13 Radio.

    El exCoordinador Macroeconómico del Ministerio de Hacienda en el gobierno de Gabriel Boric, dijo que “el factor de preocupación” es que este año la economía ha estrado “sorprendentemente muy lenta” y, en ese contexto, apuntó a la caída que han mostrado las expectativas de los consumidores, especialmente a partir de abril y, luego, en agosto, en referencia al alza de las bencinas y los sistemas frontales.

    Rodrigo Wagner apuntó a la caída del PIB minero como el culpable de la desaceleración de la economía. PEDRO RODRIGUEZ

    Wagner dijo que la caída de la confianza de los consumidores terminó permeando las expectativas empresariales. El académico argumentó con los resultados de la última Encuesta de Percepciones de negocios del Banco Central el que, dijo, reveló que en torno a un 60% de las empresas reconocen preocupación por el estado de la economía doméstica.

    En su análisis, el economista dijo que en materia de expectativas no se generó un efecto de “contagio” de un ambiente más promercado, de sensación de más prosperidad que suponía la llegada de un gobierno de derecha como el el José Antonio Kast.

    José Antonio Kast y Jorge Quiroz en la firma de la megarreforma. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Esa narrativa no pasó, la verdad es que esa narrativa nunca ha pasado. Primero las expectativas de consumidores y algunas expectativas tienden a saltar antes de esas elecciones cuando hay este cambio de signo y después caen. Esta caída fue mucho más fuerte de las caídas del presidente Piñera”, sostuvo.

    Reforma tributaria de Bachelet

    En su análisis sobre la desaceleración de la economía que se arrastra por más de una década, Wagner abordó el debate en torno a la reforma tributaria en el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2015), que para algunos es el gran detonante del enfriamiento de la actividad.

    El académico de la UAI, dijo que efectivamente hay efecto en la economía cuando hay bajas o alzas de impuestos , pero dijo que en ese caso en particular “fue muy acotado”.

    Alberto Arenas, ministro de Hacienda en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, quien empujó la reforma tributaria en esa gestión. Patricio Fuentes Y.

    El doctor en economía de Harvard dijo que había que mirar más atrás, en 2012, particularmente el segundo semestre de ese año. “El punto de quiebre que uno ve en el PIB desestacionalizado, corrigiendo por minería, que tiene el Banco Central es la segunda mitad de 2012 (...) Lo que pasa es que esos años nosotros tuvimos un boom de inversión, y el boom de inversión se desaceleró”, comentó.

    Entonces, la actividad venía creciendo a un cierto ritmo la cual se aceleró con la inversión minera.

    Detrás de eso, dijo, había un superciclo del precio del cobre y también se observó una aceleración de las inversiones por las obras de reconstrucción tras el terremoto.

    Wagner afirmó en ese sentido que entre 2015 y 2019 la inversión no minera siguió creciendo a un ritmo similar al que se había observado años antes. En esa línea, y en referencia al Mundial de Estados Unidos, el experto dijo que, en cantidad, que Chile tiene el mismo PIB minero que en Francia 98.

    Si lo que cambia, grande, es la inversión minera. Lo otro es que nosotros crecimos muy poco en exportaciones. En general, hasta la crisis del 2009, crecimos muy poco en exportaciones.

    La cantidad misma que producimos no ha subido”, afirmó.

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