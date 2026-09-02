Exministro de Defensa Jorge Burgos y tensión con Argentina por decreto del Estrecho de Magallanes: “No hay que dejarlas pasar”

Pese a que el gobierno chileno reveló que la derogación del decreto argentino 457/2021 - que estableció la soberanía compartida del estrecho de Magallanes - está listo para su firma, el exministro de Defensa, Jorge Burgos, insistió en estar alerta sobre las acciones del vecino país.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera el exsecretario de Estado, sostuvo que sobre esta última tensión con el vecino país - que se reactivó uego de las declaraciones que emitió el jefe de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Valverde- hubo coincidencias con el ministro de Defensa, Fernando Barros, en una reunión que sostuvieron con él los extitulares de la cartera, en que no hay que dejar pasar estas situaciones.

“Estuvimos de acuerdo en que había que estar con las pilas puestas, no dejar pasar estas cuestiones. No hay que dejarlas pasar, por más incidentales o menores que puedan ser , que probablemente lo son en una cuestión de fondo. No hay que dejar pasar ninguna, porque la acumulación de estas cosas y el silencio del que las sufre puede ser complejo”, sostuvo.

En esa línea, sostuvo que “más allá de lo que dice el derecho indiscutido, y eso pone (a Argentina) en una posición nula respecto de cualquier pretensión jurídica, no hay una comprensión definitiva respecto de la bioceanidad en el Pacífico-Chile, Atlántico-Argentina. Hay siempre una pretensión en el ambiente de que eso es susceptible de no sé qué cosa, y se hacen el tipo de declaraciones que estamos comentando, no ha pasado solo en este gobierno”.

Asimismo, sostuvo que el hecho de que aún no se haya derogado el decreto por parte del gobierno argentino, genera suspicacias. “¿Por qué puede demorarse tanto un gobierno, que toma la decisión hace casi dos años, (en derogar) un decreto que se dictó, que está mal hecho porque menciona de una manera que no se puede mencionar la soberanía, porque es contra derecho? ¿Puede demorar dos años en dejarlo sin efecto después de anunciar?“.

Tras insistir en que “siempre hay que estar atentos”, reforzó la necesidad de mantener el gasto en armamento.

“Entonces, atentos, ojos abiertos y preocuparnos nosotros de mantener nuestra política de inversión en materia de sistemas de armas”, sostuvo.

Opciones de Bachelet

En tanto, el también exministro del Interior del gobierno de Michelle Bachelet, dijo que le ve “poco” futuro a la candidatura de la exmandataria a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“Creo que es una candidatura que pasa por un momento difícil, no tengo la impresión desde fuera (que gane), ojalá que no sea así, pero lo veo bien difícil”, sostuvo.

Y sobre la opción de la exjefa de Estado baje su candidatura, Burgos sostuvo que “Yo creo que eso tienen que evaluarlo, porque no se merece (...) llegar a los últimos lugares, no merece eso la Presidenta Bachelet”, señaló, rechazando la actitud “reprochable” del gobierno de José Antonio Kast, por no haberla apoyado.

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