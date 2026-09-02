El mensaje de Kast desde Magallanes y en antesala a cita con Milei: “Esta es una manera de hacer patria, de hacer soberanía”

En el marco de su visita a la Región de Magallanes y la Antártica Chile, el Presidente José Antonio Kast envió un mensaje sobre la soberanía chilena en dicho territorio.

Lo hizo desde Punta Arenas, la capital regional, donde presentó el programa para mejoramiento de viviendas y barrios, junto al ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

“Esta es una manera de hacer patria, de hacer soberanía en la región más austral, que además se convierte en la puerta de entrada a la Antártica chilena” , dijo.

Más adelante, además recordó que el Papa Juan Pablo Segundo “estuvo en la región después de que se firmara en 1984 el Tratado de Paz y Amistad con la vecina República de Argentina, que fue precisamente donde se terminó de aclarar todas las diferencias que podemos tener entre los dos países, en lo que es el dominio y la soberanía sobre el estrecho Magallanes”.

Y recalcó: “Como se ha señalado, es chileno, y así lo han reconocido las distintas autoridades de ambos países”.

Las declaraciones del Mandatario se producen en medio de la nueva controversia con el país trasandino por los límites en el Estrecho de Magallanes, luego de los dichos del jefe de las Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Valverde, quien incluyó a Magallanes al referirse a las zonas donde Argentina debía mantener presencia y soberanía.

Un episodio que se sumó a otro ocurrido en abril, cuando el jefe de Hidrografía Naval, contraalmirante Hernán Montero, afirmó que “la boca del Estrecho de Magallanes es argentina”.

Además, sus palabras surgen ad portas del Foro Madrid, al que asistirá el Presidente argentino, Javier Milei. En su itinerario en el país -según dio a conocer la Casa Rosada-, el libertario tiene contemplada además una cita bilateral con Kast en La Moneda, mañana jueves, a las 11.30 horas.

El Jefe de Estado ha recibido presiones para que exija a su par trasandino una respuesta de mayor contundencia en materia limítrofe sobre el Estrecho de Magallanes.

En una declaración pública, el Partido Socialista señaló: “Si recibe a Milei, lo hace como Presidente de Chile. Debe exigirle una declaración formal de respeto a los tratados vigentes y a la soberanía chilena”.

En una línea similar, el senador Iván Moreira (UDI) apeló a la afinidad del Mandatario con el trasandino, al señalar que “esperamos una respuesta satisfactoria que genere confianza y que permita cerrar definitivamente este tema, para concentrarnos en nuestra relación comercial y política”.

Dichas exigencias apuntan también a la derogación del decreto 457/2021, que califica la administración del Estrecho de Magallanes como “un espacio compartido”, para el que ya habría un texto listo para la firma de Milei.