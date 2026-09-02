SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    El mensaje de Kast desde Magallanes y en antesala a cita con Milei: “Esta es una manera de hacer patria, de hacer soberanía”

    El Mandatario hizo estas declaraciones en medio de presiones para que en el marco del Foro Madrid exija una respuesta en materia limítrofe a su par argentino.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    El Presidente de la República, José Antonio Kast. Foto: Diego Martin /Aton Chile. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    En el marco de su visita a la Región de Magallanes y la Antártica Chile, el Presidente José Antonio Kast envió un mensaje sobre la soberanía chilena en dicho territorio.

    Lo hizo desde Punta Arenas, la capital regional, donde presentó el programa para mejoramiento de viviendas y barrios, junto al ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

    “Esta es una manera de hacer patria, de hacer soberanía en la región más austral, que además se convierte en la puerta de entrada a la Antártica chilena”, dijo.

    Más adelante, además recordó que el Papa Juan Pablo Segundo “estuvo en la región después de que se firmara en 1984 el Tratado de Paz y Amistad con la vecina República de Argentina, que fue precisamente donde se terminó de aclarar todas las diferencias que podemos tener entre los dos países, en lo que es el dominio y la soberanía sobre el estrecho Magallanes”.

    Y recalcó: “Como se ha señalado, es chileno, y así lo han reconocido las distintas autoridades de ambos países”.

    Las declaraciones del Mandatario se producen en medio de la nueva controversia con el país trasandino por los límites en el Estrecho de Magallanes, luego de los dichos del jefe de las Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Valverde, quien incluyó a Magallanes al referirse a las zonas donde Argentina debía mantener presencia y soberanía.

    Un episodio que se sumó a otro ocurrido en abril, cuando el jefe de Hidrografía Naval, contraalmirante Hernán Montero, afirmó que “la boca del Estrecho de Magallanes es argentina”.

    Además, sus palabras surgen ad portas del Foro Madrid, al que asistirá el Presidente argentino, Javier Milei. En su itinerario en el país -según dio a conocer la Casa Rosada-, el libertario tiene contemplada además una cita bilateral con Kast en La Moneda, mañana jueves, a las 11.30 horas.

    El Jefe de Estado ha recibido presiones para que exija a su par trasandino una respuesta de mayor contundencia en materia limítrofe sobre el Estrecho de Magallanes.

    En una declaración pública, el Partido Socialista señaló: “Si recibe a Milei, lo hace como Presidente de Chile. Debe exigirle una declaración formal de respeto a los tratados vigentes y a la soberanía chilena”.

    En una línea similar, el senador Iván Moreira (UDI) apeló a la afinidad del Mandatario con el trasandino, al señalar que “esperamos una respuesta satisfactoria que genere confianza y que permita cerrar definitivamente este tema, para concentrarnos en nuestra relación comercial y política”.

    Dichas exigencias apuntan también a la derogación del decreto 457/2021, que califica la administración del Estrecho de Magallanes como “un espacio compartido”, para el que ya habría un texto listo para la firma de Milei.

    Más sobre:José Antonio KastMagallanesEstrecho de MagallanesJavier MileiForo Madrid

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Golpe a Los Soto: banda dedicada al contrabando de cigarros y su distribución en ferias libres

    Humberto Espejo será el nuevo presidente del Coordinador Eléctrico

    Trump tacha a España de “país arruinado” y afirma que el cruce masivo en Ceuta “es triste de ver”

    Tribunal certifica que Camilo Huerta informó domicilio en Estación Central y no en OXXO al que acudió Carabineros

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM

    Ignacio Garriga destaca a Kast y Milei en el inicio del Foro Madrid: “Ambos sois referentes, sois amigos de Vox”

    Lo más leído

    1.
    Moreira sobre derogación de decreto por Estrecho de Magallanes: “Tengo información de que Milei no lo va a firmar”

    Moreira sobre derogación de decreto por Estrecho de Magallanes: “Tengo información de que Milei no lo va a firmar”

    2.
    Kast visita a alcalde de San Bernardo tras amenazas en su contra y reafirma respaldo del Estado

    Kast visita a alcalde de San Bernardo tras amenazas en su contra y reafirma respaldo del Estado

    3.
    Republicanos asumen línea defensiva antifestivos y dejan fuera de juego intento de feriado para este 17 de septiembre

    Republicanos asumen línea defensiva antifestivos y dejan fuera de juego intento de feriado para este 17 de septiembre

    4.
    Kast defiende reforma de seguridad y apunta contra Jeannette Jara: “Jamás habría presentado una situación como esta”

    Kast defiende reforma de seguridad y apunta contra Jeannette Jara: “Jamás habría presentado una situación como esta”

    5.
    Comisión de DDHH de la Cámara aprueba en general proyecto que reforma el INDH y eleva exigencias para presentar querellas

    Comisión de DDHH de la Cámara aprueba en general proyecto que reforma el INDH y eleva exigencias para presentar querellas

    6.
    Figueroa (PC) califica de “preocupante” participación de Kast en Foro Madrid: “Uno se pregunta dónde está la prioridad del Gobierno”

    Figueroa (PC) califica de “preocupante” participación de Kast en Foro Madrid: “Uno se pregunta dónde está la prioridad del Gobierno”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Rating del miércoles 2 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 2 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Temblor hoy, jueves 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Golpe a Los Soto: banda dedicada al contrabando de cigarros y su distribución en ferias libres
    Chile

    Golpe a Los Soto: banda dedicada al contrabando de cigarros y su distribución en ferias libres

    Tribunal certifica que Camilo Huerta informó domicilio en Estación Central y no en OXXO al que acudió Carabineros

    Rating del miércoles 2 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Gobierno dice que no hay “ningún fundamento claro” para modificar la licitación del stock de afiliados de las AFP
    Negocios

    Gobierno dice que no hay “ningún fundamento claro” para modificar la licitación del stock de afiliados de las AFP

    Humberto Espejo será el nuevo presidente del Coordinador Eléctrico

    La tasa de interés permanecerá en el nivel actual por un buen tiempo, según los operadores financieros

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM
    Tendencias

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM

    Primavera lluviosa: Meteochile revela qué esperar del tiempo durante los próximos meses

    Científicos identifican cómo una red nerviosa potencia el cáncer de mama: esto dice su investigación

    El otro cambio obligado que tendrá Colo Colo para enfrentar a Huachipato
    El Deportivo

    El otro cambio obligado que tendrá Colo Colo para enfrentar a Huachipato

    Manuel Pellegrini responde al arrepentimiento de Mourinho: “Se lo ve con mayor raciocinio”

    “Te sientes un idiota; él es un ejemplo”: José Mourinho recuerda sus polémicos dichos contra Manuel Pellegrini

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion
    Tecnología

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    IFA 2026: Sonos presenta Beam Ultra, Ace Ultra y un nuevo sistema operativo

    5 juegos recomendados para gamers

    CineLab: cómo será la segunda edición de la iniciativa de la Academia de Cine de Chile y Netflix
    Cultura y entretención

    CineLab: cómo será la segunda edición de la iniciativa de la Academia de Cine de Chile y Netflix

    El gran escándalo de Moria Casán: la historia real de la cena fallida y “todo berreta” que recrea Netflix

    Revelan la causa de muerte de Tim Curry a una semana de su fallecimiento

    Trump tacha a España de “país arruinado” y afirma que el cruce masivo en Ceuta “es triste de ver”
    Mundo

    Trump tacha a España de “país arruinado” y afirma que el cruce masivo en Ceuta “es triste de ver”

    Raphaël Glucksmann, el candidato socialista que ilusiona (y divide) a la izquierda francesa

    Muere Gloria Steinem, una leyenda del feminismo

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa