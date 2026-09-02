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    Camiroaga rock: cuando los caminos del animador se cruzaron con los íconos de la música chilena

    A 15 años del trágico accidente que le causó la muerte, recordamos el vínculo del animador con grandes referentes de la música nacional, desde sus primeros pasos en Extra Jóvenes hasta las entrevistas de culto en Animal Nocturno. Los Tres, La Ley y Jorge González pasan en el listado.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    Los Tres

    Corría 1991, con los inicios de la transición, el gobierno de Patricio Aylwin y la democracia de los acuerdos. En las tardes, los jóvenes sintonizaban el canal 11 -entonces Universidad de Chile Televisión- para ver el programa taquilla: Extra Jóvenes. Su conductor era un joven Felipe Camiroaga. Ese año, recibió al grupo revelación del momento, los penquistas de Los Tres.

    En los registros de YouTube, hay al menos dos presentaciones de ese 1991. En la primera, el cuarteto aparece con su alineación completa -Álvaro Henríquez, Roberto Titae Lindl, Francisco Molina, y Ángel Parra- tocando una primigénea versión de Sudapara, incluida en su primer álbum, publicado poco después.

    Luego, en ese mismo año Los Tres volvieron al programa, esta vez está el registro de Camiroaga hablando con el grupo, del que solo aparecer Henríquez, Titae Lindl y Ángel Parra. ¿El baterista? por entonces, Molina estaba en Estados Unidos y lo reemplazaba temporalmente Pedro Greene, quien no apareció en el estudio. Para este encuentro, la banda ya promocionaba su disco homónimo, en casette.

    “Fuimos el primer programa en dar el primer videoclip de ustedes”, apuntó un reiterativo Camiroaga que aún no terminaba de pulir sus habilidades frente a la pantalla (“la gracia de este casette, es que se abre”, apuntó algo torpe), aunque el desplante lo tenía. Luego, les hace las preguntas de rigor, cómo va la venta del casette, cómo se han portado las radios, por qué no suenan tanto en el dial FM, cuándo iba a ser su próxima tocata, quién había dirigido el videoclip que estaban presentando (el de Amor violento).

    Pero los caminos de Camiroaga y Los Tres volverían a cruzarse con el tiempo. Todos más viejos. Fue en 2010, para el programa Animal Nocturno, de TVN, cuando Camiroaga y la banda -en la segunda etapa de su carrera- presentaba el single Shusha, de su álbum Coliumo, en homenaje a la localidad costera de la Región del Biobío, severamente afectada por el terremoto y maremoto de 2010. Curiosamente, y tal como en 1991, los que hablaron con Camiroaga fueron exactamente los mismos: Henríquez, Lindl y Parra. ¿Y Molina? No se había unido al grupo en esa reunión y el puesto de baterista lo ocupaba el músico invitado Manuel Basualto.

    La charla fue mucho más fluida que la nerviosa y breve de 1991, Camiroaga mostraba toda la experiencia y categoría que le habían dado los años. Les pidió al grupo que hicieran otro de los singles del disco, Don José; hablan de manera emotiva sobre los lugares de la región del Biobío afectados por la catástrofe, Henríquez despachó críticas al entonces gobierno de Sebastián Piñera, Camiroaga preguntaba una y otra vez por el vínculo de álbum con la reciente tragedia, también cómo fue la grabación del LP en Estados Unidos en una iglesia, preguntó el significado de la canción Hoy me hice la mañana (“es un dicho sureño”, le retrucó Henríquez), si acaso se puede componer cuando no pasaba nada. En fin, fue una charla amena.

    La Ley

    Camiroaga también tuvo un momento con La Ley. Fue también en el Extra Jóvenes, cuando Canal 11 ya era la señal RTU. Ese 1991 fue uno de los años más trascendentales de la música chilena, de hecho, La Ley fue el programa a presentar su nuevo casette, Doble opuesto, uno de los títulos estelares del conjunto, que por entonces conformaban Beto Cuevas, Andrés Bobe, Luciano Rojas y Mauricio Clavería.

    Camiroaga, como veíamos más arriba, mostraba los nervios y la torpeza de sus primeros años en pantalla. Les preguntó cuánto se habían demorado en grabar el álbum, si acaso En lugares era un cover (en realidad, era una canción de Andrés Bobe), por qué una nueva versión de Desiertos, y el cover (ahora sí) de Angie, de los Rolling Stones; también consultó quién estuvo en la parte técnica del disco, y por una “polémica” de que si acaso La Ley podía hacer canciones en inglés (refriéndose al cover de Angie) y les consulta por eso, los planes para el verano, dónde se les puede ir a ver tocar.

    Y casi al final les hace una pregunta increíble: “¿El casette está a la venta?" (ojo con la mirada que pone Bobe en ese momento). Beto Cevas responde con su habitual caballerosidad, sin complicarse, que sí, está a la venta. El momento es casi de chascarro pero evidencia que el “Halcón” aún estaba en etapa de formación. Luego, La Ley toca Placer, de ese mismo disco.

    Jorge González

    Uno de los momentos estelares de Animal Nocturno se dio en 2008, cuando Jorge González, el exlíder de Los Prisioneros concurrió al programa. Por entonces, ya había retomado su carrera solista tras el duro final de la segunda (y última) etapa del conjunto de San Miguel, aunque también alternaba con su proyecto electrónico Los Updates. González -con look de mohicano- vivía en México, y aprovechó una visita a Chile para conversar con Camiroaga,

    Inició la conversación presentándose como lo hacía por entonces, solo con su guitarra acústica de 12 cuerdas. Interpretó la inmortal El baile de los que sobran para luego pasar al set con el “Halcón”.

    Fueron 20 minutos de charla en los que González -a contrapelo de otras entrevistas en las que se le vio huraño-, se mostró ágil y con chispa. Se vio cómodo junto a Camiroaga, y con los otros invitados que se encontraban en ese momento: la animadora Katherine Salosny, el humorista Álvaro Salas y el senador Nelson Ávila. “Hay una tradición larga de creadores chilenos que se dan una vueltita por el mundo”, comentó González, justificando su residencia en México.

    González recordó sus dos visitas al Festival de Viña, “voy cuando no queda otra”; su visión pesimista de Chile (“no ha cambiado mucho”, respecto de los 80″), ante lo cual Camiroaga le pregunta qué cosas lo hacen reír, y el músico responde con agudeza “mi música está hecha para bailar”.

    Camiroaga, interesado en explotar el lado crítico de González, le preguntó, por supuesto, por la posibilidad de una nueva reunión de Los Prisioneros, a lo que el hombre de Paramar respondió con una finta diciendo que ya se habían reunido en 2001, haciendo alusión a los históricos shows en el Estadio Nacional. “No hubo destrozos”, comentó González. Pero Camiroaga, fiel a su estilo, le insistió: “¿Y no se podría repetir un Nacional?“, González respondió ”¿Tu dices cuando tengamos como 80?“ y retrucó que ya estaba en otra etapa de su vida, viviendo en México, ”y los demás no llegaron". Eso sí, aseguró que se sentía “muy contento” de cantar canciones de Los Prisioneros, ni tampoco le incomodaba.

    Camiroaga le lanzó otra pregunta: ¿a qué le haría una canción odiosa, al estilo de Los Prisioneros? Pero González no enganchó con el estilo farandulero y mediático del “Halcón” y respondió: “No sé, no me lo he preguntado”. Camiroaga le insistió y González siguió sin entrar en ello. Eso sí, Camiroaga le preguntó si seguía en contacto con Narea y Tapia, y González le respondió: “No tengo contacto con Claudio y con Miguel”. Cerró la entrevista interpretando una sentida versión de Te recuerdo Amanda, de Víctor Jara, y comentando: “Nunca me encanté con la democracia...nunca pensé que iba a cambiar la cosa”.

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