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    Así funciona la red de Metro este miércoles 2 de septiembre: toda la red disponible esta tarde

    Revisa el estado de las líneas del servicio de transporte de la Región Metropolitana y las recomendaciones que hace.

    Por 
    Equipo Breaking News
    Así funciona la red de Metro este domingo 23 de agosto

    La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

    El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

    Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.

    Metro funciona con normalidad en hora punta tarde

    Tras la emergencia en Pajaritos, a eso de las 15 horas se repuso el funcionamiento de la estación.

    Durante la hora punta tarde de esta jornada no se han registrado interrupciones en la red, que funciona con normalidad hasta las 23 horas.

    Estación Pajaritos cerrada

    Hace una hora que la estación Pajaritos de L1 está cerrada y sin detención de trenes.

    La red comienza sus operaciones sin novedades esta jornada

    Desde Metro anunciaron el inicio de operaciones a las 06:00 horas con la totalidad de la red disponible.

    Más sobre:MetroLíneas de MetroTransportesTransporte públicoMetro de SantiagoTransporteLínea 1Línea 2Línea 3Línea 4Línea 5Línea 6SubterráneoLa Tercera Estación

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