Así funciona la red de Metro este miércoles 2 de septiembre: toda la red disponible esta tarde

Así funciona la red de Metro este domingo 23 de agosto

La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.

Metro funciona con normalidad en hora punta tarde

Tras la emergencia en Pajaritos, a eso de las 15 horas se repuso el funcionamiento de la estación.

Durante la hora punta tarde de esta jornada no se han registrado interrupciones en la red, que funciona con normalidad hasta las 23 horas.

15:04 hrs. 🚇 ¡Atención! Se normaliza el servicio en estación Pajaritos de #L1. #TodaLaRed está disponible.🟢 https://t.co/Rj4DDmhMbN — Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 2, 2026

Estación Pajaritos cerrada

Hace una hora que la estación Pajaritos de L1 está cerrada y sin detención de trenes.

13:15 hrs. 🟡 Estación Pajaritos sigue cerrada y sin detención de trenes. https://t.co/R5eun9kXAo — Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 2, 2026

La red comienza sus operaciones sin novedades esta jornada

Desde Metro anunciaron el inicio de operaciones a las 0 6:0 0 horas con la totalidad de la red disponible.