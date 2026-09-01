Sube la PGU: ¿Quiénes reciben el aumento de la Pensión Garantizada Universal?

Sube la PGU: ¿Quiénes recibirán el aumento de la Pensión Garantizada Universal? Foto referencial

Con la llegada de septiembre se concreta una nueva alza en la Pensión Garantizada Universal o PGU, dirigida a parte de sus beneficiarios.

En concreto, el aporte comienza a entregar un monto máximo de $250.275 a personas de entre 75 y 81 años , lo que se reflejará de forma automática, sin necesidad de realizar trámites.

La medida se enmarca en el aumento gradual a implementar en este programa como parte de la Reforma de Pensiones.

Cabe recordar que anteriormente se registró el primer ajuste a dicho monto, dirigido a adultos mayores beneficiarios desde los 82 años.

Por su parte, las personas de entre 65 y 74 años que reciben la PGU seguirán accediendo a un máximo de $231.732.

📢 ¡Atención! Desde septiembre, la PGU aumenta para las personas entre 75 y 81 años. 👵👴



Más de 500 mil beneficiarios/as pertenecientes a este grupo verán un incremento en el monto de su PGU, que podrá llegar hasta un máximo de $250.275. 💰 pic.twitter.com/scMtuSiDgG — IPSChile (@IPSChile) August 31, 2026

Cómo postular a la PGU

La PGU se puede solicitar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende, en el municipio en convenio con el IPS o mediante la AFP o compañía de seguros, según corresponda.

En tanto, para realizar la gestión a distancia se dispone de la página chileatiende.cl a la que se ingresa con ClaveÚnica, o bien, se encuentra la opción de pedir atención de un ejecutivo mediante videollamada, modalidad disponible de lunes a viernes entre 8:00 y 17:00 horas.

Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran: