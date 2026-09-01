Sube la PGU: ¿Quiénes reciben el aumento de la Pensión Garantizada Universal?
El mes de septiembre marca las nuevas condiciones de la entrega dirigida a algunos de los beneficiarios.
Con la llegada de septiembre se concreta una nueva alza en la Pensión Garantizada Universal o PGU, dirigida a parte de sus beneficiarios.
En concreto, el aporte comienza a entregar un monto máximo de $250.275 a personas de entre 75 y 81 años, lo que se reflejará de forma automática, sin necesidad de realizar trámites.
La medida se enmarca en el aumento gradual a implementar en este programa como parte de la Reforma de Pensiones.
Cabe recordar que anteriormente se registró el primer ajuste a dicho monto, dirigido a adultos mayores beneficiarios desde los 82 años.
Por su parte, las personas de entre 65 y 74 años que reciben la PGU seguirán accediendo a un máximo de $231.732.
Cómo postular a la PGU
La PGU se puede solicitar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende, en el municipio en convenio con el IPS o mediante la AFP o compañía de seguros, según corresponda.
En tanto, para realizar la gestión a distancia se dispone de la página chileatiende.cl a la que se ingresa con ClaveÚnica, o bien, se encuentra la opción de pedir atención de un ejecutivo mediante videollamada, modalidad disponible de lunes a viernes entre 8:00 y 17:00 horas.
Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran:
- Tener 65 años o más.
- No integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población del país.
- Tener una pensión base menor o igual a $1.252.602.
- Acreditar residencia en Chile de al menos 20 años desde los 20 años de edad y de 4 años en los últimos 5 años anteriores a la solicitud.
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