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    Haakon VIII presta juramento en el Parlamento noruego como nuevo monarca

    En los actos protocolarios en el Storting, en una sesión encabezada por el presidente del Parlamento, el monarca noruego juró el cargo como rey de Noruega “de acuerdo con su Constitución y sus leyes”.

    Por 
    Europa Press
    El rey Haakon VIII presta juramento de acuerdo con la Constitución en el Storting, el Parlamento noruego, acompañado por la princesa heredera Ingrid Alexandra en Oslo, el 1 de septiembre de 2026.

    El rey Haakon VIII de Noruega ha prestado este martes juramento en el Parlamento nacional como nuevo monarca del país nórdico, después de que falleciera su padre, el rey Harald V, el pasado viernes tras lo cual pasó automáticamente a ocupar el trono noruego.

    En los actos protocolarios en el Storting, en una sesión encabezada por el presidente del Parlamento, Masud Gharahkhani, el monarca noruego ha jurado el cargo como rey de Noruega “de acuerdo con su Constitución y sus leyes”.

    “Me gustaría expresar mi esperanza de que las buenas relaciones entre el Parlamento y mi padre, el rey Harald; mi abuelo, el rey Olaf; y mi bisabuelo, el rey Haakon, puedan mantenerse y desarrollarse en consonancia con las tareas a las que el país deberá hacer frente en el futuro”, ha señalado.

    “La reina y yo confirmamos que estamos a su disposición para desempeñar nuestro trabajo al servicio del país y del pueblo. Siguiendo esta tradición, yo, como rey de Noruega, también he adoptado el lema ‘Todo por Noruega’”, ha añadido en una breve sesión en la que Haakon VIII ha estado acompañado en todo momento de su hija y princesa heredera, Ingrid Alexandra.

    Gharahkhani ha destacado la figura de Harald V, señalando que fue un “defensor inquebrantable de la Constitución y del Gobierno” noruego, por lo que para el pueblo “era un símbolo de seguridad, estabilidad y paz”.

    Se ha referido al fallecido monarca como un rey “integrador y cercano” que “abrió nuevos caminos”. “A medida que la sociedad noruega cambiaba, el rey cambiaba con nosotros”, ha señalado, tras incidir en que “eligió el amor”, en referencia a su matrimonio con la mujer plebeya Sonia Haraldsen, de quien ha reivindicado que “demostró que la Casa Real podía disfrutar de la vida y de los tiempos que corrían sin perder su esencia”.

    Al nuevo monarca le ha pedido “preservar el legado” de sus antecesores al tiempo que la monarquía “evolucione en consonancia con el gobierno del pueblo”. “Solo así podrá perdurar. Su Majestad ha heredado ahora el Reino de Noruega”, ha concluido, señalando que el Parlamento noruega tiene “grandes expectativas” en el nuevo jefe de Estado.

    Aunque en Noruega no hay una ceremonia de coronación como tal, la jornada de este martes la capital, Oslo, se ha engalanado para el acto del nuevo monarca en el Stortinget, al que se ha desplazado en un Lincoln Continental A-5 descapotable, conocido por ser el auto que se utilizó en su boda con la ahora reina Mette-Marit. En este vehículo ha recorrido una de las vías mas emblemáticas de Oslo, la calle Karl Johans, que une el Parlamento con el Palacio Real.

    El féretro del fallecido rey Harald V fue trasladado este lunes hasta la capilla del Palacio Real de Oslo donde permanecerá hasta el próximo 9 de septiembre, fecha en la que tendrá lugar el funeral oficial.

    Más sobre:NoruegaHaakon VIIIHarald VjuramentoCOnstituciónStortingMundo

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